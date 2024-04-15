Иногда стоит подвергать сомнению прописные, казалось, бы истины. В итоге мы приходим к схеме - «Жизненный опыт – самопознание – выбор»
Было это на курсах повышения квалификации учителей со стажем работы свыше 20 лет.
На практикуме по психологии преподаватель предложил нам обсудить вопрос «Что первично: Убеждение или Принуждение?».
- Конечно, Убеждение! С ребёнком нужно разговаривать, анализировать, приводить примеры, приходить к правильному выводу…
Я тоже сразу так подумала и в дальнейшем обсуждении не принимала участие.
Моё внимание сосредоточилось на личности преподавателя. Почему он нам, не новичкам в школьном деле, предложил для обсуждения такой банальный вопрос? Он считает нас специалистами не очень высокой квалификации? Он формально относится к своей работе? А может, на самом деле всё не так просто?
И я стала рассуждать.
Что такое Убеждение? Как процесс – это то же принуждение, только словесное; как конечный результат – это выбор, за который человек несет ответственность (перед собой, прежде всего).
Что такое Принуждение? Как процесс – это давление со стороны людей, обстоятельств, условностей; как конечный результат – это жизненный опыт, процесс самопознания (а это дорогого стоит!).
В итоге мы приходим к схеме:
«Жизненный опыт – самопознание – выбор»
А значит наш ответ «Принуждение первично, а Убеждение – вторично».
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Вывод:
Иногда стоит подвергать сомнению прописные, казалось, бы истины.опубликовано econet
Автор: Людмила Андриевская
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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