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22 ежедневных дела, которые улучшают нашу жизнь

Источник: vitamarg.com 10606
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Эти советы вполне очевидны, но в то же время не всегда задействованы нами, так как кажутся слишком незначительными, чтобы что-то изменить...

22 ежедневных дела, которые улучшают нашу жизнь

Дерево растет медленно. Но тем не менее оно становится больше и больше. Точно также растешь (имеется в виду личностный рост) и ты — медленно, но верно.

Следующие советы вполне очевидны, но в то же время не всегда задействованы нами, так как кажутся слишком незначительными, чтобы что-то изменить.

Не забудь,  ключевое слово тут  — “ежедневно”. Нет постоянства — не будет и видимых результатов. Вода по капле точит камень.

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И конечно, не стоит зацикливаться на том, чтобы делать все это сразу. Начни с того, что покажется тебе более нужным и интересным.

1. Будь наблюдательнее.  Следи за всем, что происходит вокруг тебя. Окружающая жизнь -  отличный источник для нового опыта и новых идей.

2. Не упускай ни одной идеи, что приходит тебе в голову. Записывай каждую — если даже не получится реализовать ее сразу, ты можешь вернуться к ней потом.

3. Бери больше от окружающих тебя людей. Вокруг тебя — круговорот примеров, идей, слов, отношений, ошибок, опыта. Замечай и используй в свою пользу.

4. Всегда носи с собой книгу или журнал. Таким образом ты используешь в свою пользу любой промежуток времени, который раньше мог пропасть даром — время в дороге, очереди, в ожидании результатов.

5. Посвящай чтению хотя бы 30 минут каждый день. Хорошие книги - кладезь знаний, идей и вдохновений.

6. Размышляй. Возьми это в привычку. Это  — и “гимнастика для  мозгов”,  и отличная возможность вносить ясность в твои действия.

22 ежедневных дела, которые улучшают нашу жизнь

7. Попробуй каждый вечер анализировать прошедший день. Что тебе удалось? Что — нет? Как нужно было сделать так, чтобы все получилось идеально?

8. Пей больше воды. Это помогает твоему телу.

9. Делай. Хватит думать и планировать.

10. Почаще читай подборки цитат. Это — концентрированное собрание мудрости.

11. Выбирай себе “полезный совет дня”  и применяй.

12. Веди личную “бухгалтерию”: записывай все доходы и расходы. Так в конце месяца не возникает вопроса: “И куда я умудрился потратить все деньги?”; ты сможешь отследить бесполезные покупки, “пожирающие” бюджет, и избежать их; можно ясно представить себе свою реальную покупательскую способность.

13. Сделай что-нибудь впервые. Или найди новый способ для выполнения какого-то обыденного дела — например, более удобный и короткий путь до работы. Это тренирует умственные способности.

22 ежедневных дела, которые улучшают нашу жизнь

14. Читай интернет-материалы с пользой, делай выводы, а не просто пробегай глазами.

15. Чаще используй таймер при выполнении какой-либо задачи.

16. Учись использовать руководства, алгоритмы и методики.Используй известные, ищи новые. Например, освой Keyboard Shortcut Editor (редактор горячих клавиш), с помощью которого можно создавать собственные и редактировать существующие горячие клавиши.

17. Намечай цели, главные и второстепенные, сиюминутные и долгосрочные.

18. Просыпайся раньше. Успевай делать больше.

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22 ежедневных дела, которые улучшают нашу жизнь

19. Прослушивай обучающие или мотивационные программы, если занят тем, что не требует полной концентрации.

20. Будь дружелюбен в течение дня. Это вселяет оптимизм и поднимает настроение.

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21. Читай каждый день выбранную наугад статью Википедии, чтобы получать информацию о тех вещах, о которых не знал раньше.

22. Ищи в жизни что-то смешное или веселое. Только это помогает получать от нее настоящее удовольствие.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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