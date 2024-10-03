12 узелков: уникальный метод исцеления

Эмиль Куэ – знаменитый французский фармацевт и психолог, который первым подробно рассказал о теории самовнушения. Он был уверен, что воображение и мысли человека могут влиять на его самочувствие и выздоровление. Свои теории он применял на практике в собственной клинике, что разработал уникальную систему 12 узелков.
Психолог считал, что сила воображения может творить чудеса с организмом человека. Состояние здоровья напрямую зависит от позитивного или негативного направления мыслей, поэтому необходимо внушать себе хорошие мысли. Куэ создал систему психотерапевтической помощи, которая и по сей день широко применяется в ведущих клиниках мира.
Психолог доказал, что самовнушение – отличный и безопасный метод лечения многих заболеваний. Работая в аптеке, он заметил, что быстрее и без осложнений выздоравливают пациенты, которые слепо верят в эффективность препарата. Такая уверенность в себе стимулирует организм адекватно реагировать на терапию, восстанавливаться после тяжелых травм и операций.
Врач считал, что основа и причина многих болезней – яркое воображение пациента, который в подробностях прокручивает в голове последствия, жалеет себя. Он сравнивал мысли больного с горной рекой, стихийно уничтожающей все на своем пути. Если приручить поток, повернуть в положительное русло, можно избежать негативных последствий.
Теория 12 узелков Куэ – это уникальный метод лечения с помощью самовнушения. Он помогает заменить негативные мысли позитивными и созидательными. Плохие ожидания застревают в памяти и подсознании, начинают управлять организмом человека, подтачивают здоровье изнутри.
Эмиль Куэ доказал, что приступая к лечению или выполнению любого важного дела следует изгонять из головы мысли: «Мне ничего не поможет», « У меня не получится». Оно настраивает на неудачу, поэтому лечебный курс не принесет желаемого результата. Необходимо верить в силы собственного организма, поддерживая его позитивными мыслями.
Психолог разработал простые и понятные формулы, которые подбираются и разрабатываются индивидуально для каждого человека. Можно самостоятельно составить комбинацию из полезных слов, зная особенности болезни. Чем проще текст, тем лучше и быстрее будет результат.
Подсознание человек «предпочитает» простые словесные формулы. Небольшие мантры из 4−5 фраз легче воспринимаются подсознанием, откладываются в мозге.
Чтобы не отвлекаться на счет, Куэ посоветовал изготовить из обычного шнурка четки. Необходимо завязать 12 узелков, которые удобно перебирать пальцами во время чтения. Дополнительно прорабатывается моторика, стимулирующая головной мозг.
В каждом случае можно комбинировать разные фразы. Текст должен заряжать позитивом и хорошим настроением:
На обработку одной формулы уходит не более минуты. Самовнушение не должно проходить через силу, приносить дискомфорт. Чаще вставляет словесные коды «Я могу…», «Я сделаю…». Постепенно и незаметно формируются полезные привычки, характер человека становится более спокойным, появляется уверенность в собственных силах.
Эмиль Куэ – первый психолог, который доказал, что позитивные мысли могут лечить и исцелять тело. Заменяя негативное мышление на позитивный подход, человек может избавиться от болезней, плохого настроения и самочувствия. Он сам участвует и контролирует процесс лечения, становится врачом собственного тела. опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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