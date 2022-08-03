12 шагов избавления от газлайтинга

В данной статье разбираемся с понятием газлайтинг и характеристиками газлайтера наряду с рекомендациями, помогающими вам осознать свою зависимость от психологического насилия и избавляющими от его разрушительного влияния.

Газлайтинг – это форма психологического насилия, когда человек или группа людей заставляют кого-то сомневаться в своем здравом уме, восприятии реальности или воспоминаниях. Иными словами, газлайтинг – это завуалированное насилие, в основе которого лежит манипуляция, как форма психологической тирании, заставляющей человека сомневаться в своей адекватности и объективной картине мира.

Газлайтинг: суть понятия, формы, предпосылки и 12 шагов избавления

Можно ли распознать газлайтера? Как ему противодействовать? Какие необходимо предпринять шаги, чтобы не только избавиться от газлайтинга, а и противостоять ему в будущем? Синдром “жертвы” – это навсегда или есть свет в конце этого тоннеля?

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Суть газлайтинга

Газла́йтинг от английского названия пьесы «Газовый свет», “в которой смоделирована устойчивая психологическая манипуляция, применяемая главным героем по отношению к своей жертве. Название фильма указывает на светильный газ, использовавшийся в домах в викторианскую эпоху. Главная героиня замечает, что вечерами свет в доме слегка меркнет, в то время как её муж настойчиво повторяет, что ей это только кажется, при этом освещение действительно меняется из-за того, что муж включает газовый свет в другой части дома, где ищет спрятанные драгоценности”. – Википедия.

Ну, а мы рассматриваем современную картину газлайтинга в газовом тумане которого может оказаться практически каждый из нас.

Единственный способ описать то, что вы чувствуете, – это чувствовать себя минимизированным. Вы чувствуете себя раздавленным и задушенным. Вы постоянно сомневаетесь в себе; ваши чувства, ваше восприятие, ваши воспоминания и небольшая задушенная часть внутри вас задается вопросом, действительно ли вы сходите с ума?

Возможно, вы чувствуете себя невротиком, вы гиперчувствительны и вас не покидает непреодолимое чувство отчуждения. Что не так с вами?

Вы испытали изощренную технику манипуляции, известную как газлайтинг. Этот прием подрывает все ваше восприятие реальности и может постепенно проникать в ваши отношения, дружбу, семейную жизнь и работу.

И действительно, люди, испытывающие газлайтинг, часто чувствуют замешательство, беспокойство и неспособность доверять себе. Причём, это можно в полной мере проследить на примере СМИ, которые спускают в унитаз весь здравый смысл практически по любому поводу, а экспертами, к примеру в медицине и COVID выступают Билл Гейтс и Грета Тунберг.

Газлайтинг, по своей сути, представляет собой форму эмоционального насилия, которое медленно разъедает вашу способность выносить суждения. По сути, газлайтер использует негативные, вредные или деструктивные слова и действия в свою пользу, снимая с себя вину за подобные оскорбительные шалости, причём указывая на вас пальцем, крутящим у виска. Это часто достигается за счет того, что вы чувствуете себя «чрезмерно чувствительным», «параноиком», «психически неуравновешенным», «глупым», «расстроенным» человеком, что заставляет вас сомневаться в себе и даже в своей адекватности.

Обычно применяемый психопатическими, социопатическими и нарциссическими людьми, газлайтинг имеет тенденцию медленно разъедать вас, пока вы не поймете, что вы – оболочка того человека, которым вы когда-то были.

Газлайтинг часто развивается постепенно, что затрудняет его обнаружение (иными словами, если постоянно врать, то это вскоре будет восприниматься как правда, опять же на примере современных таблоидов СМИ). Хотя вы можете чувствовать себя сумасшедшим/ей, или неуравновешенным/ой и иррациональным/ой, не всё так трагично, как кажется на первый взгляд.

Но для начала разберёмся, какие формы психологического прессинга существуют.

Формы газлайтинга

Газлайтер может использовать различные методы для сознательного или подсознательного управления/контроля, в основе которого – манипуляция другими людьми. Причём, многие газлайтеры – не столько результат определённого воспитания или его отсутствия в должной форме, сколько врождённая индивидуальная черта. Так что «перевоспитать» такого газлайтера весьма непросто, а порою и практическим невозможно.

У газлайтинга нет гендерной идентификации, ибо ими могут быть как мужчины, так и женщины, хотя чаще всё же эта девиантная модель поведения присуща сильному полу.

Самые распространённые варианты или формы газлайтинга следующие:

Противодействие описывает человека, подвергающего сомнению ваши воспоминания. Он может говорить примерно следующее: «ты никогда не помнишь точно» или «ты уверен/на? «У тебя плохая (девичья) память» и прочее.

описывает человека, подвергающего сомнению ваши воспоминания. Он может говорить примерно следующее: «ты никогда не помнишь точно» или «ты уверен/на? «У тебя плохая (девичья) память» и прочее. Дискредитация, заставляющая других думать, что вы сумасшедший/сумасшедшая, иррациональны или нестабильны.

заставляющая других думать, что вы сумасшедший/сумасшедшая, иррациональны или нестабильны. Избегание/соскальзывание, когда намеренно происходит избегание и/или отказ в обратной связи через желаемый для вас разговор. Человек, использующий эту технику, может притвориться, что не понимает вас («придуривается»), чтобы не отвечать вам («съезжает», соскальзывает с неудобной темы). Например, он может сказать: «Я не понимаю, о чём ты говоришь» или «ты просто пытаешься меня запутать».

когда намеренно происходит избегание и/или отказ в обратной связи через желаемый для вас разговор. Человек, использующий эту технику, может притвориться, что не понимает вас («придуривается»), чтобы не отвечать вам («съезжает», соскальзывает с неудобной темы). Например, он может сказать: «Я не понимаю, о чём ты говоришь» или «ты просто пытаешься меня запутать». Игнорирование или минимизация : это происходит, когда человек принижает (приуменьшает значимость или силу чувств) или игнорирует (намеренно не замечает) ваши чувства. Он может обвинить вас в том, что вы слишком чувствительны, впечатлительны или слишком остро реагируете, когда у вас есть серьезные проблемы, например: «почему ты так чувствительна/лен?»; «не надо злиться и расстраиваться из-за такой мелочи!»; «я просто пошутил\пошутила»; «почему ты так серьезно относишься ко всему?»

: это происходит, когда человек принижает (приуменьшает значимость или силу чувств) или игнорирует (намеренно не замечает) ваши чувства. Он может обвинить вас в том, что вы слишком чувствительны, впечатлительны или слишком остро реагируете, когда у вас есть серьезные проблемы, например: «почему ты так чувствительна/лен?»; «не надо злиться и расстраиваться из-за такой мелочи!»; «я просто пошутил\пошутила»; «почему ты так серьезно относишься ко всему?» Отрицание или намеренное «забывание». Отрицание/забывание включает в себя образ человека, который делает вид, что забывает события или то, как они произошли наряду с отрицанием их как таковых. Такой человек отрицает сказанное или совершённое им, или обвиняет вас в том, что вы всё выдумали.

Отрицание/забывание включает в себя образ человека, который делает вид, что забывает события или то, как они произошли наряду с отрицанием их как таковых. Такой человек отрицает сказанное или совершённое им, или обвиняет вас в том, что вы всё выдумали. Отвлечение: с помощью этой техники человек меняет фокус обсуждения и вместо этого ставит под сомнение доверие к другому человеку. Например, он может сказать: «это еще одна безумная идея, которую тебе подбросили/подарили друзья/мама/родственники/подруги».

с помощью этой техники человек меняет фокус обсуждения и вместо этого ставит под сомнение доверие к другому человеку. Например, он может сказать: «это еще одна безумная идея, которую тебе подбросили/подарили друзья/мама/родственники/подруги». Использование маски уверенности, напористости и / или поддельного сострадания , чтобы заставить вас поверить, что у вас «всё неправильно». Поэтому со временем вы начинаете сомневаться в себе и верить в его версии прошлых событий: «Ты несчастна\несчастен, я понимаю, что тебе сложно, ведь у тебя серьёзная проблема».

, чтобы заставить вас поверить, что у вас «всё неправильно». Поэтому со временем вы начинаете сомневаться в себе и верить в его версии прошлых событий: «Ты несчастна\несчастен, я понимаю, что тебе сложно, ведь у тебя серьёзная проблема». Перекручивание или рефрейминг. Когда газлайтер уверенно и тонко перекручивает и переосмысливает то, что было сказано или сделано в его пользу, он может заставить вас усомниться в себе, особенно в сочетании с фальшивым состраданием, заставляя вас чувствовать себя «нестабильно», «иррационально» и так далее. Например: «Я этого не говорил, я сказал _____» «я не бил тебя, малыш, я просто шлёпнул тебя – это то, что делают все хорошие отцы» или «если ты помнишь, я на самом деле пытался тебе помочь».

Когда газлайтер уверенно и тонко перекручивает и переосмысливает то, что было сказано или сделано в его пользу, он может заставить вас усомниться в себе, особенно в сочетании с фальшивым состраданием, заставляя вас чувствовать себя «нестабильно», «иррационально» и так далее. Например: «Я этого не говорил, я сказал _____» «я не бил тебя, малыш, я просто шлёпнул тебя – это то, что делают все хорошие отцы» или «если ты помнишь, я на самом деле пытался тебе помочь». Стереотипы: статья в American Sociological Review утверждает, что человек, использующий технику газлайтинга, может намеренно использовать негативные стереотипы человека в отношении пола, расы, этнической принадлежности, сексуальности, национальности или возраста, чтобы манипулировать ими. Например, они могут сказать женщине, что люди сочтут ее иррациональной или сумасшедшей, если она обратится с жалобами к другим или за помощью по поводу насилия.

Хотя любой может испытать газлайтинг, это особенно часто встречается в интимных отношениях и в социальных взаимодействиях, где наблюдается дисбаланс сил. Человек, который подвергается такому поведению, несомненно подвергается насилию.

Таким образом, газлайтинг может быть расовым, медицинским, семейным, партнёрским, родительским, институциональным и пр. А человек, испытывающий gaslighting может:

чувствовать угрозу и раздражаться находясь рядом с газлайтером

вконец запутаться и постоянно сомневаться в себе (червь сомнения постепенно съедает всё яблоко)

терять контроль и самообладание

эмоционально и ментально выгорать

испытывать недоверие к собственным суждениям и точке зрения

ощущать постоянное смущение и дезориентацию

испытывать проблемы в принятии простых решений

часто задаваться вопросом: “а не слишком ли я чувствителен/чувствительна?”

стать замкнутым и изолироваться

постоянно извиняться перед жестоким человеком

защищать поведение жестокого человека

лгать семье и друзьям, чтобы не извиняться за газлайтера

чувствовать себя безнадежным, безрадостным, никчемным или некомпетентным человеком

ощущать подавленность и не видеть выхода

медленно, но уверенно “сходить с ума”

Газлайтинг рано или поздно, если он направлен на вас, приводит к хроническому беспокойству, депрессии, а также глубокой психологической травме, особенно если он является частью более широкой модели насильственного воздействия. Кроме того, длительный газлайтинг ведёт и к другим расстройствам личности, что неминуемо впоследствии сказывается на физическом здоровье.

Предпосылки газлайтинга

Как я и писал ранее, дисфункциональное поведение, такое как газлайтинг, часто уходит своими корнями в наше прошлое, а именно детство (а иногда и предыдущий жизненный опыт, что несколько затрудняет осознание данного факта газлайтером, который, тем не менее, можно проработать через регрессивный метод терапии).

Некоторые газлайтеры, буквально, «впитали» эту модель (подражание, как неосознаваемый поведенческий паттерн) от своих родителей или от других образцов для подражания. Если, например, родитель был алкоголиком, он частенько мог использовать газлайтинг, чтобы манипулировать ребенком, дабы сохранить свой «авторитет» в семье.

В консультировании у меня была одна женщина, которая выросла в очень строгой семье, где нарушение правил каралось суровым наказанием. Понятно, почему она, возможно, неосознанно использовала модель избегания вины, (газлайтинг, как обман) как способ защитить себя в детстве. Однако это не делало её «детскую модель» приемлемой для взрослого периода. Это по-прежнему было вредно, как для её партнера, так и для ее отношений с ним, и для неё самой; и важно было донести ей, что она все еще должна исправить эту «незрелую» манипулятивную модель на более приемлемую для всех, учитывающую свободный выбор других людей.

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Газлайтер и абьюзер

Если вы не хотите быть в неизменной роли жертвы, учитесь распознавать предупреждающие знаки. Газлайтинг – явление не внезапное. Психологическое насилие – это постоянный обман и манипуляция, чтобы со временем утомить своих жертв.

На энергоинформационном уровне – это регулярная психоэмоциональная подпитка со стороны газлайтера, и истощение – со стороны жертвы. А если принять во внимание, что первой реагирует нервная система и ресурсы её не безмерны, то за её истощением второй и третьей «сдаются» эндокринная и иммунная система, проявляющие функциональный сбой и ведущие к неминуемым проблемам со всем организмом.

Часто за таким патологичным взаимообменом стоит широко известный стокго́льмский синдро́м, включающий защитно-бессознательную травматическую связь, взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата (агрессивного и/или подавляющего волю знакомства), похищения и/или применения угрозы или насилия (не обязательно в прямой форме) или возникающего в процессе взаимоотношений, когда газлайтер всё больше захватывает и подчиняет себе волю другого человека, не ограничиваясь только этим, а и проявляя себя, как абьюзер – совершая кроме психического насилия над своей жертвой и физическое. В роли абьюзера может оказаться кто угодно – близкий родственник, коллега на работе, друг. Как правило, насильник хорошо разбирается в людях и знает, как на них воздействовать и подавлять. Причём, жертва, как я уже написал выше, фрагментирует своё сознание на две половины, в которой есть любимый образ и нелюбимый. Впоследствии она настолько “срастается с этим восприятием, что уже не видит человека целостно, а фрагментирует его на две части.

В консультировании у меня была женщина, которая всерьёз обратившись за помощью по поводу абьюзинга мужа-алкоголика (он частенько её избивал) хотела, чтобы я в терапии оставил его лучшую сторону (“он ведь хороший когда не пьёт, и чувствует свою вину, и заглаживает её и т.п.”), а избавил от негативной. Предложив посмотреть на него, как на человека с двумя сторонами: тёмной и светлой, она вдруг осознала весь ужас от своего разросшегося мазохизма ввиду того, что не готова отпустить мужа и оставить его, ведь избавляясь от его негативной стороны, она теряла и позитивную…

12 шагов избавления от газлайтинга

12 шагов – это 12 действий не столько в противоположную сторону от газлайтера, сколько 12 шагов к себе, к пониманию сложившейся ситуации и последовательному распутыванию паутины газлайтинга, вольно-невольно в которой вы оказались.

Учитесь слушать и слышать свою интуицию через тело, ибо тело никогда не врёт. Если вам буквально тошно и дурно через то, то, что в ваших отношениях что-то не так, не игнорируйте эти ощущения, как и чувства внутри вас и в области груди/сердечного центра и самого сердца. У вас могут быть дискомфортные ощущения под ложечкой (солнечное сплетение) или в центре или низу живота; у вас может быть кишечная дисфункция (понос – когда вы хотите поскорее от этого избавиться или запор – если вы всё ещё продолжаете удерживать собственное непонимание и нежелание взглянуть правде в глаза). Любые физиологические и биохимические проявления в теле – результат данной негативной психологической экспансии.

Не бойтесь своих/своего тиранов/тирана, ибо они остаются таковыми ровно столько, сколько вы позволяете себе быть жертвой. Однако и не стоит недооценивать психологическое насилие, которое при угрозе распознания/обнаружения может переходить в физическое (абьюзинг).

ибо они остаются таковыми ровно столько, сколько вы позволяете себе быть жертвой. Однако и не стоит недооценивать психологическое насилие, которое при угрозе распознания/обнаружения может переходить в физическое (абьюзинг). Избавьтесь от чувства вины и обиды , ибо утверждение во мнении, что «я сама /сам во всём виновата/виноват – тупиковое и бесполезное и есть результат неосознанного признания себя жертвой: «он обижает, а у меня чувство вины», когда я стану обижаться на него – у него будет чувство вины». Это частенько бывает с абьюзером, но не проходит с газлайтером, ибо с него, как с гуся вода, и он не поведётся на эти манипулятивные качели «вина – обида», он играет в эту игру, создавая изредка лишь иллюзию своей виновности, когда ему это выгодно, но по факту, виноваты всегда вы.

, ибо утверждение во мнении, что «я сама /сам во всём виновата/виноват – тупиковое и бесполезное и есть результат неосознанного признания себя жертвой: «он обижает, а у меня чувство вины», когда я стану обижаться на него – у него будет чувство вины». Это частенько бывает с абьюзером, но не проходит с газлайтером, ибо с него, как с гуся вода, и он не поведётся на эти манипулятивные качели «вина – обида», он играет в эту игру, создавая изредка лишь иллюзию своей виновности, когда ему это выгодно, но по факту, виноваты всегда вы. Не стыдитесь, того, чего вы не понимаете и своей зависимой роли ибо нет ничего, чего вы бы не могли изменить. Если вы проявите волю и решимость жить в гармонии, прежде всего с собой, то прежние кощунственные отношения больше не смогут существовать сами по себе, ибо, как я уже писал выше, им нужная ваша энергия подчинения и реагирования…

ибо нет ничего, чего вы бы не могли изменить. Если вы проявите волю и решимость жить в гармонии, прежде всего с собой, то прежние кощунственные отношения больше не смогут существовать сами по себе, ибо, как я уже писал выше, им нужная ваша энергия подчинения и реагирования… Постарайтесь не реагировать/не вовлекаться. Если вы можете избежать боязни или огорчения, сделайте это. Как и все хулиганы, газлайтеры усилены своей способностью «проникать вам под кожу». Поэтому по-возможности отстранитесь, хотя бы на время, от источника газлайтинга, используя это время для вычищения своих авгиевых конюшен.

Если вы можете избежать боязни или огорчения, сделайте это. Как и все хулиганы, газлайтеры усилены своей способностью «проникать вам под кожу». Поэтому по-возможности отстранитесь, хотя бы на время, от источника газлайтинга, используя это время для вычищения своих авгиевых конюшен. Не подавляете свой гнев/недовольство . Гнев, несмотря на негативный эмоциональный окрас, конструктивная сила изменения, когда мы не подавляем его и не распыляем вовне без соответствующего действия, направленного на улучшение. Причём, не улучшение ситуации, другого человека или даже себя, ибо вы можете не осознавать, что необходимо улучшить, а вместо этого впасть в ещё большее самосожаление и уничижение. Гнев, если рассмотреть его по отношению к газлайтеру указывает не столько на действие психологического тирана, сколько на его источник. А это значит, «что нет человека, нет проблемы» (как говорил в Детях Арбата Анатолий Наумович Рыбаков), и это не о его физическом устранении (как, а о том, что возможно пришло время разорвать такие отношения. Это конечно же, не обеспечит вам того, что в будущем вы не притяните в свою жизнь нового газлайтера, но на первом этапе этого может быть достаточно. Позже, вместе с анализом и переформатированием себя из роли жертвы в свободного/освобождённого от тирании человека, можно заложить фундамент для более гармоничных отношений.

. Гнев, несмотря на негативный эмоциональный окрас, конструктивная сила изменения, когда мы не подавляем его и не распыляем вовне без соответствующего действия, направленного на улучшение. Причём, не улучшение ситуации, другого человека или даже себя, ибо вы можете не осознавать, что необходимо улучшить, а вместо этого впасть в ещё большее самосожаление и уничижение. Гнев, если рассмотреть его по отношению к газлайтеру указывает не столько на действие психологического тирана, сколько на его источник. А это значит, «что нет человека, нет проблемы» (как говорил в Детях Арбата Анатолий Наумович Рыбаков), и это не о его физическом устранении (как, а о том, что возможно пришло время разорвать такие отношения. Это конечно же, не обеспечит вам того, что в будущем вы не притяните в свою жизнь нового газлайтера, но на первом этапе этого может быть достаточно. Позже, вместе с анализом и переформатированием себя из роли жертвы в свободного/освобождённого от тирании человека, можно заложить фундамент для более гармоничных отношений. Не сомневайтесь в своих чувствах и умственных способностях/интеллекте. Если вы чувствуете что-то определенное или верите в свою правоту и правду, не позволяйте никому дискредитировать вас или усомниться в ней. Ибо у каждого из нас собственная правда и только вы вправе изменять своё мнение и видение не под манипулятивным прессингом, а в здоровой экологической обстановке (ум-чувства-тело).

Если вы чувствуете что-то определенное или верите в свою правоту и правду, не позволяйте никому дискредитировать вас или усомниться в ней. Ибо у каждого из нас собственная правда и только вы вправе изменять своё мнение и видение не под манипулятивным прессингом, а в здоровой экологической обстановке (ум-чувства-тело). Не принимайте на веру утверждения газлайтера относительно вашего психического или эмоционального благополучия. Он не эксперт, как минимум, а даже если и так, то всегда взгляд со стороны другого эксперта более беспристрастен.

Он не эксперт, как минимум, а даже если и так, то всегда взгляд со стороны другого эксперта более беспристрастен. Не мстите обидчику/манипулятору , ибо причинно-следственную связь никто не отменял, а мнимая радость от кажущейся временной победы вскоре заполнится ещё большей пустотой и разочарованием. Кроме того, газлайтеры редко отступают и обычно стремятся отомстить, если увидят ваше намерение “вендетты”.

, ибо причинно-следственную связь никто не отменял, а мнимая радость от кажущейся временной победы вскоре заполнится ещё большей пустотой и разочарованием. Кроме того, газлайтеры редко отступают и обычно стремятся отомстить, если увидят ваше намерение “вендетты”. Простите себя за неспособность противостояния в одиночку или неспособности на данном этапе сопротивляться или говорить «нет» газлайтеру . Вместе с признанием своего несовершенства, вскоре придёт и понимание того, что это не закреплённая навсегда роль (жертвы), а всего лишь негативный опыт, который вы можете прекратить в одностороннем порядке, «разорвав контракт отношений», чем бы он не был скреплён, ибо свободный выбор никто не отменял.

. Вместе с признанием своего несовершенства, вскоре придёт и понимание того, что это не закреплённая навсегда роль (жертвы), а всего лишь негативный опыт, который вы можете прекратить в одностороннем порядке, «разорвав контракт отношений», чем бы он не был скреплён, ибо свободный выбор никто не отменял. Встречайтесь и общайтесь с другими людьми. По мере того как вы вовлекаетесь в процесс манипуляций газлайтера, понимание других поможет вам увидеть реальность ситуации с другого ракурса. Кроме того, это также шаг в сторону от социального изоляционизма, который часто есть требованием газлайтора. Но, вместе с тем, сторонитесь людей и друзей, которые будут подпевать газлайтеру, ибо либо они ему симпатизируют и/или на его стороне целенаправленно.

По мере того как вы вовлекаетесь в процесс манипуляций газлайтера, понимание других поможет вам увидеть реальность ситуации с другого ракурса. Кроме того, это также шаг в сторону от социального изоляционизма, который часто есть требованием газлайтора. Но, вместе с тем, сторонитесь людей и друзей, которые будут подпевать газлайтеру, ибо либо они ему симпатизируют и/или на его стороне целенаправленно. Обратитесь за помощью к квалифицированному психотерапевту, медицинскому психологу или психологу по отношениям, которому вы доверяете, или которого рекомендовали вам люди с подобными проблемами. Причём, не откладывайте данное решение в долгий ящик, надеясь, что всё как-то рассосётся само собой. Нисколько. Сделайте это своим приоритетом и даже ценностью, ибо это будет поворотным моментом в вашей жизни, изменяя его на позитивный вектор движения к себе самому/самой.

Газлайтинг, как и другие вредные действия, происходит, когда мы пытаемся контролировать то, что с нами происходит, контролируя других. Никто не любит «иметь проблемы» с нашим партнером, вступать в конфликты или даже сталкиваться с собственными плохими поступками. Чтобы избежать этих неприятных ощущений, мы пытаемся снять с себя ответственность за самих себя, перекладывая её на своего партнера.

Обычно мы избегаем этих неприятных эмоций и состояний, потому что они более болезненны, чем должны быть, как нам кажется. Но на самом деле, любой психотелесный дискомфорт неестественен для нашей природы. Однако из этого не следует, что избегание – приемлемое решение, отнюдь.

Кроме того, зачастую мы рассматриваем критику, разочарование и конфликты как ужасные – почти опасные для жизни ситуации, хотя это всего лишь обострённая, практически автоматическая умственная реакция, которая не понимает природы эмоций и чувств: «не трогайте меня», «оставьте меня в покое», «так мне и нужно», замыкаясь в себе и усугубляя зависание в проблеме.

Нужно принять во внимание тот факт, что и в отношениях здоровых пар бывают конфликты, и все мы время от времени получаем отрицательную обратную связь, как реакцию на нарушение/отстаивание своих границ личности и/или некоторое непонимание или недопонимание. Ведь часто МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ – это когда двое смотрят на одно и то же, но видят и хотят по-разному.

Однако, моё глубокое убеждение, подкреплённое многолетней практикой, что любой конфликт – это период благоприятной возможности, которые могут не только позволить вам перешагнуть этот кризис, но кардинально изменить жизнь к лучшему.

Столкновение с неодобрением со стороны нашего партнера или даже наш собственным диалог с самим собой, могут сделать нас лучше. Ведь школы жизни никто не отменял, как и трудные уроки взросления и психоэмоциональной зрелости.

Но что важно себе уяснить – большинство людей ориентируются в отношениях, не прибегая к деструктивной схеме, которая имеется у вас сейчас, и вы тоже можете.

Вместо того, чтобы рассматривать критику или конфликт как ужасные вещи, мы можем переосмыслить их как обратную связь и возможность расти. Я знаю по собственному опыту, что часто легче сказать, чем что-либо сделать или даже по-другому думать об этих ситуациях. Преодолеть эту глубоко укоренившуюся проблему сложно, и помощь консультанта – мудрый шаг.

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Заключительные рекомендации

Ну и напоследок, ещё несколько штрихов и практических рекомендаций поддержать себя перед лицом газлайтинга:

Во-первых, проясните себе, как, когда и кто вас зажигает и гасит . Подумайте, как и с помощью чего (слова, действия, эмоции) он или они заставляют вас чувствовать себя расстроенным/ой, и зависимыми (словно вы теряете его, когда газлайтера нет рядом). Запишите всё, что придет в голову. Вы должны быть в состоянии подтвердить, что у вас газлайт, прежде чем вы сможете продолжить свою жизнь вне его контроля. Это как по аналогии с любой другой зависимостью, пока вы не признаете её власть над вами, вы не сможете избавиться от её контроля.

. Подумайте, как и с помощью чего (слова, действия, эмоции) он или они заставляют вас чувствовать себя расстроенным/ой, и зависимыми (словно вы теряете его, когда газлайтера нет рядом). Запишите всё, что придет в голову. Вы должны быть в состоянии подтвердить, что у вас газлайт, прежде чем вы сможете продолжить свою жизнь вне его контроля. Это как по аналогии с любой другой зависимостью, пока вы не признаете её власть над вами, вы не сможете избавиться от её контроля. Во-вторых, обратите внимание на признаки газлайтинга, например, чувство замешательства, унижения, «сумасшествия» или манипуляции . Сделайте глубокий вдох, максимально расслабьтесь и сконцентрируйтесь. Выделите очаги дискомфорта в теле, вызванные подобными действиями, после чего спросите себя: нужны ли они мне в теле? Избавьтесь от них с помощью отпускания вместе с продолжительными выдохами и погружением области дискомфорта в белый свет. Зафиксируйте достигнутый результат, как способность изменять не только себя и своё тело, но и свою жизнь. Находите регулярно время для подобных практик, пока не будете готовы к внешним изменениям. Кроме того, направляя своё внимание на искомую проблему, вы тренируете свою внимательность или бдительность. Это поможет вам оставаться объективным/ой в любых других сложных ситуациях и обстоятельствах.

. Сделайте глубокий вдох, максимально расслабьтесь и сконцентрируйтесь. Выделите очаги дискомфорта в теле, вызванные подобными действиями, после чего спросите себя: нужны ли они мне в теле? Избавьтесь от них с помощью отпускания вместе с продолжительными выдохами и погружением области дискомфорта в белый свет. Зафиксируйте достигнутый результат, как способность изменять не только себя и своё тело, но и свою жизнь. Находите регулярно время для подобных практик, пока не будете готовы к внешним изменениям. Кроме того, направляя своё внимание на искомую проблему, вы тренируете свою внимательность или бдительность. Это поможет вам оставаться объективным/ой в любых других сложных ситуациях и обстоятельствах. В-третьих, решите для себя, стоит ли продолжать такую зависимую дружбу или отношения. Если у вас рабочие отношения, подумайте, стоит ли оставаться на работе или нет. Если вы хотите остаться, подумайте, как свести к минимуму взаимодействие с газлайтером, пока не почувствуете себя уверенно с готовностью очерчивать границы своего кольца-не-преступи или личного пространства.

Если у вас рабочие отношения, подумайте, стоит ли оставаться на работе или нет. Если вы хотите остаться, подумайте, как свести к минимуму взаимодействие с газлайтером, пока не почувствуете себя уверенно с готовностью очерчивать границы своего кольца-не-преступи или личного пространства. В-четвёртых, измените свой взгляд и точку зрения с жертвы на воина / победителя или другого слова, которое кажется вам наиболее вдохновляющим. Вам не обязательно оставаться жертвой на всю оставшуюся жизнь и, вернув себе личную власть, вы также сможете помочь другим в аналогичных обстоятельствах. Ибо власть над собой – самая желанная, безопасная и ценная из возможных.опубликовано econet.ru

Автор Сергей Колеша

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