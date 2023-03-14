12 деструктивных состояний, которые разрушают нашу жизнь

Как чувство жалости или осуждение окружающих разрушают нашу жизнь? Какие деструктивные состояния мешают нам двигаться дальше и жить полной жизнью? В статье речь об этом.

Что разрушает жизнь

Чувство жалости

Чаще всего оно возникает из-за того, что у нас не получается быть такими, какими мы бы хотели и мечтали быть. То есть несоответствие мечты и действительности вызывает угнетающее состояние, способное даже привести к депрессии, ведь каждому их нас хочется быть хорошим человеком. Чтобы избежать этого состояния, нужно принимать жизнь, себя в ней такими, какие мы есть. Главное – это обретение равновесия между желаемым и действительным с правильной расстановкой приоритетов.

Перекладывание своей вины на других

Когда мы обвиняем окружающих в наших проблемах, ищем виноватых, мы тем самым поступаем безответственно по отношению к себе. Происходит это потому, что мы не анализируем себя, свои поступки, состояние. Если этого не делать, невозможно ничему научиться, встать на ступень выше и идти дальше по жизни обогащенными новым опытом.

Психология жертвы

Такое состояние может быть вызвано не только вследствие наличия давления, агрессии, насилия, но и вследствие субъективных состояний. Когда нам кажется, что весь мир вокруг ополчился против нас. Ничего не получается, ни карьера, ни семья, в душе полная дисгармония, нам кажется, что жизнь привела нас в тупик. В этом случае человек перестает контролировать ситуацию, свою жизнь, совершает одни и те же ошибки.

Поможет в этом случае трезвый взгляд на вещи, объективная оценка жизненных условий, настолько ли уж все плохо, или это плод разыгравшейся фантазии, и можно попытаться что-то исправить.

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Осуждение окружающих

Как гласит известная мудрость: не судите, да не судимы будете. Осуждая окружающих, мы меряем их по своим оценкам, а это неправильно. Нужно сперва объективно оценить себя, свое поведение, а потом уже переносить оценку на окружающих. Если этого требуют обстоятельства. Как правило, больше всего нам не нравится в окружающих то, что мы подсознательно хотим исправить в себе.

Самоутверждение

Желание утвердиться в своей правоте возникает всегда, если человек чувствует опасность, тревогу. Он стремится доминировать над окружающими, потому что это позволяет обрести уверенность, повышает самооценку. Положительным это качество является только тогда, когда человек прав. А когда нет, и он знает об этом, такое самоутверждение любой ценой только еще больше придаст неуверенности и страха за свои действия.

Боязнь совершить ошибку

Из-за этого страха мы часто не можем полностью открыться жизни и обрести свободу, любовь, радость.

Стремление к накопительству

Говорят, что счастье не в деньгах, но другие тут же заявляют, что в их количестве. Стремление обогатиться, накопить как можно больше материальных ценностей зачастую лишает нас возможности увидеть настоящее счастье, быть довольными жизнью, получать от нее яркие впечатления. Гораздо важнее насытить жизнь богатыми воспоминаниями, а не дорогими вещами.

Угрызения совести и вина за свои поступки

Это чувство гложет нас изнутри, разъедая душу, но прежде, чем корить себя за содеянное, следует разобраться, а настолько ли уж велика ваша вина. Не бывает идеальных людей, всем нам свойственно ошибаться, но и есть себя поедом за ошибки не стоит.

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Ошибка – это повод поразмышлять над ней, чтобы не сделать в дальнейшем. Так что успокойтесь и не переживайте понапрасну.

Неуверенность в себе

Часто так бывает, что мы сами не разрешаем себе преодолеть себя, позволить нечто большее, мы говорим, что рожденный ползать летать не может. Но неуверенность в себе не идет нам на пользу. Мы ограничены лишь нашими желаниями.

Повышенная тревожность

Она возникает как следствие неуверенности в себе, мы начинаем не доверять окружающим, ждем подвоха, а это не приблизит нас к радости и счастью.

Боязнь перемен

Страх изменить свою жизнь знаком многим, именно он останавливает нас в шаге от возможного счастья. Важно правильно оценивать жизненную ситуацию, не бояться рискнуть, ведь вы можете быть вознаграждены!

Перекладывание ответственности на других

Наша жизнь в наших руках, никто не сможет изменить чужую жизнь, это только в наших с вами руках. Нужно заглянуть в свое сердце и постараться увидеть там любовь к жизни.опубликовано econet

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