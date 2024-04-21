Если мужчина не готов представить женщину своим родителям

Стара как мир тема отношений родителей и детей, а уж сколько всего интересного можно встретить в историях про взаимоотношения детей с родителями их супругов. Зятья, тёщи с тестями, невестки, свекрови и свёкры являются ключевыми фигурами не только в произведениях народного фольклора, но и обычных застольных беседах.

Стара как мир тема отношений родителей и детей, а уж сколько всего интересного можно встретить в историях про взаимоотношения детей с родителями их супругов. Зятья, тёщи с тестями, невестки, свекрови и свёкры являются ключевыми фигурами не только в произведениях народного фольклора, но и обычных застольных беседах.

Хитросплетения судеб и поведенческие особенности обозначенных выше фигур поражают своим масштабом и разнообразием, однако сегодня хочу остановиться на несовпадении взглядов родителей и сына в вопросе устройства его личной жизни. "Не подходит она ему!" - про это, то есть. А также на поведении самого сына, его девушки/жены и всех остальных участников, по цепочке вовлекаемых в водоворот околосемейных событий.

Ситуации, в которых родители девушки настроены против её мужчины тоже случаются в современном мире, но в большинстве случаев они связаны с тем, что родители боятся за себя и дочь, что с "последствиями" неудачного союза (чаще всего речь идет о детях) придется иметь дело им самим или дочери в одиночестве. История понятная, поэтому давайте сейчас о мужчине и его родителях.

Родители, как и все люди, бывают разного уровня развития и степени осознанности, но все же анализ конфликтной ситуации стоит начать с варианта "а вдруг родители правы?" По крайней мере, прислушаться к мнению и поискать рациональное зерно в их словах.

Почему родители против отношений или будущей женитьбы сына? Очень часто их несогласие с выбором сына связано не с конкретной девушкой, а с очень даже здравыми вопросами "А где и на что вы будете жить?", "Кто будет зарабатывать на вашу учебу и содержание ребенка?", "На какие средства сыграть свадьбу" и т.п.

Незрелый мужчина в таких случаях либо отстраняется и/или проявляет агрессию в адрес родителей, либо по сценарию "маменькиного сынка" начинает приходить к девушке и говорить: "Мама сказала, что она против наших отношений, и я не знаю, что делать, это все очень грустно".

Девушка же, вместо того, чтобы всерьез задаться теми же самыми вопросами, что и родители, зачастую впадает в крайности "они плохие, потому что против нашей любви" и "я тучи разведу руками, буду хорошей и заслужу их любовь". Оба варианта не так хороши, как кажется на первый взгляд.

Для создания семьи необходима зрелость и хотя бы частичная опора на собственные ресурсы (частичная приемлема в молодом возрасте и первые годы совместной жизни, но курс небходимо держать на максимальную независимость от родительской семьи). Поначалу может и кажется, что любовь преодолеет все, но по факту многие семьи распадаются именно по причине недостатка материальных ресурсов: деньги, жилье, нет возможности для полноценного отдыха, проблемы с кредитами, нет денег на няню для детей, но также нет и возможности, чтобы женщина была дома, а муж один содержал семью.

Расходы на одежду, машину, образование детей, совместный быт и многое другое, к сожалению, возвращают с небес на землю достаточно быстро, поэтому к истории про рай в шалаше следовало бы отнестись более рационально. А если уже все есть, потому что родители помогают материально, купили квартиру, машину, оплачивают образование и текущие расходы, то чья это семья получается? Собственная или родительская?

Об этом уже писала и проблем при таком раскладе, как вы знаете, случается немало. Не обязательно быть богачами, но и мужчина, и женщина должны понимать, по какому сценарию планируется развитие их семьи, на какие средства они будут жить, кто и как будет зарабатывать.

Помимо материальных средств нужен характер, потому что "маменькиных сынков" в итоге замучают тем, что не глава семьи, не мужик, небезопасно рядом и много чем еще. Если мужчина будет расти "из-под палки", то с распределением ролей в семье в итоге станет совсем все плохо, семья развалится.

Женская усталость накапливается, время идет, а "я все сама да сама ключевые решения принимать и проблемы решать должна". Неденежных ситуаций, требующих терпения, мудрости и силы в семьях случается много (конфликты, болезни, "третьи лишние", ремонты, переезды и т.д.), поэтому пренебрегать трезвым взглядом на самих себя и друг друга не стоит.

С самого начала нужно понимать, что отношения мужчины с его родителями - это его зона ответственности. Да, когда границы выстроили, мужчина доказал своим родителям словом и делом, что он зрелая личность, а если еще не до конца созрел, то на пути к этому, настроен решительно и готов брать ответственность за свои поступки, а не бежать при первой проблеме к родителям, вот тут уже женщина должна стараться завоевать уважение и любовь его родителей, но делать это на правах женщины, которую выбрал в свою жизнь мужчина - взрослый сын своих родителей.

Если же она начинает пытаться решать проблемы напрямую, то что это за семья такая? "Ой, милая, у моей мамы такой характер, она не хочет даже знакомиться с тобой, говорит, что ты мне не подходишь, но давай сделай что-нибудь, чтобы изменить ситуацию" - это вообще что такое?))

Иди сам решай проблемы со своей мамой, с отцом разговаривай, думай про дальнейшую жизнь, а потом уже и приводи девушку знакомиться к ним. Как дальше-то жить, если с самого начала мужчина уходит от ответственности за установление отношений в своей семье?

Если дело не в деньгах и не в собственных ресурсах, с этим все ок, а родителям просто не нравится выбор сына (по разным причинам), то в первую очередь с этим разбираться необходимо самому мужчине. Такие привычные для нашего мира отношения тотального слияния и перемешивания всех ролей в семьях приводят к неудовлетворенности своей жизнью, так зачем усугублять ситуацию, если есть возможность ее предотвратить?

Если мужчина не готов представить женщину своим родителям, боится их неодобрения, перекладывает ответственность за решение на свою жену, пытается остаться для всех хорошим, не желая отстаивать свое мнение, так есть ли смысл стремиться стать его женой? Может быть стоит подождать, пока он решит свои проблемы или поставить отношения на паузу? Дело же не в родителях, а в зрелости самого человека и его отношениях с окружающим миром.

Люди: Нейролингвист Татьяна Черниговская: Как Интернет влияет на наш мозг

Осознанный Человек: не опускайтесь до низких вибраций!

Когда мужчина знает, куда идет, сам решает свои проблемы, то его слова имеют вес. Родители могут одобрять или нет его выбор, но это уже его дело, он может справиться с последствиями и защитить при необходимости свою женщину. Мне кажется, что как-то так при нормальном раскладе должно быть в отношениях, но ваше мнение, конечно же, может отличаться от моего. Я желаю вам счастья! опубликовано econet

Автор: Дина Ричардс

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet