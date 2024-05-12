О женщинах, которые «догоняют», терпят или «любят слишком сильно» - о тех, которые не умеют наслаждаться отношениями и попадают в зависимость от мужчин. Кто эта женщина, которая «тянет» на себе отношения тогда, когда они ее по разным причинам не устраивают, и от которой мужчина все равно бежит - до или после секса ?

В прошлом году мне пришла в голову мысль написать о женщинах, которые «догоняют», терпят, или «любят слишком сильно», о зависимых и созависимых, о девочках из дисфункциональных семей, о травмированных в детстве отношениями с близкими значимыми людьми, в первую очередь - папой.

Ведь без этих женщин, которые «догоняют» мужчин и бесконечно ищут объяснения их поведению, без женщин, которые готовы «работать» над отношениями, даже когда мужчина в них почти или уже совсем не участвует… Без таких женщин «бегущие» мужчины перестали бы сбегать, не вызывали бы столько интереса и не привлекали бы столько внимания! Без таких женщин у мужчины возможно было бы больше шансов «созреть» и стать готовым к прямым, открытым отношениям, в которых он участвует, а не играет в «кошки-мышки», будучи поддержанным созависимой женщиной.

Так кто же эта женщина, которая «тянет» на себе отношения тогда, когда они ее по разным причинам не устраивают, и от которой мужчина все равно бежит - до или после секса ?

Предлагаю вам некоторую мозаику из механизмов и мишеней, описанных в литературе и дополненных некоторыми примерами из моей психотерапевтической практики и из личных наблюдений.

Удовлетворены ли ваши потребности? Или «женщина, которая любит слишком сильно»

Обычно такая женщина вкладывает в отношения больше, чем партнер. Причем в большинстве случаев она этого даже не замечает. В терапии она говорит о нем большую часть сеанса, она продолжает тратить свое время и деньги на него и здесь.. Рассказывает о его жизни, близких ему людях, увлечениях, потребностях… На вопрос о своих потребностях затруднится ответить, либо ее ответ прозвучит неопределенно или неадекватно ситуации, например, - выйти замуж (за парня, который пока не спешит ей даже позвонить и предложить встречу!).

В здоровых отношениях, если ваши потребности не удовлетворяются, необходимо договориться о приемлемых для себя условиях. Если договориться о таких условиях не получается, отношения следует прекратить - и строить их с тем мужчиной, который будет учитывать ваши интересы. Что делать, если потребности сложно обнаружить? Смутное или явное ощущение неудовлетворенности может быть показателем того, что ваши желания игнорируются. А если женщина будет игнорировать свои потребности, то она станет зависимой от мужчины, и отношения превратятся в созависимые, болезненные, патологичные, разрушительные для нее, а возможно - и для двоих.

Женщина с низкой самооценкой. Или он в вас не слишком сильно заинтересован

Некоторое время назад в моей практике была клиентка, влюбленная в мужчину из другого города. Звонил он ей очень редко, в основном писал, а встречались они и того реже, всегда в его гостиничном номере (прилетал он не к ней - в командировки). Чтобы порадовать «своего» мужчину девушка активно осваивала итальянскую кухню, при этом на одном из сеансов сообщила, что себе она ничего не готовит, кроме яичницы – потому что на это у нее нет времени, она много работает. История этой клиентки - хорошая иллюстрация женщины с низкой самооценкой и того положения, которое отводит себе такая женщина рядом со своим партнером.

В одной из книг, посвященных проблеме страдающих в отношениях женщин, приводятся некоторые очевидные признаки катастрофически низкой самооценки. Такая женщина может быть в отношениях с мужчиной, который: не приглашает ее на свидание/ не уверен, что хочет встречаться с ней открыто/ может злоупотреблять алкоголем или наркотиками так, что это вызывает у нее дискомфорт/ не строит с ней планов на будущее/ женат на другой или спит с другой/ не спит с ней, и не дает ей почувствовать себя желанной/ а возможно как минимум один раз он ее уже отвергал/бросал и так далее… (дополните списком из своих ценностей или потребностей, которые им игнорируются!).

Любая женщина достойна отношений, в которых будет чувствовать себя желанной, счастливой и удовлетворенной. А мужчина, который не совершает для нее поступков - просто не слишком в ней заинтересован: именно в ней, в отношениях, вообще или на данный момент - это не столь важно.

Важно, что не действует, не радует. (Кстати, та девушка, которая готовила себе яичницу, считала доказательством его чувств купленную ей по случаю ее приезда в отель зубную щетку!). Женщине с низкой самооценкой крайне сложно осознать, что 1) покупка зубной щетки - это не поступок, 2) мужчина ничего не делает - потому что не хочет. И причин у такого непонимания может быть много: вероятно, модель подобных отношений и их «нормальность» девушка усвоила в родительской семье; возможно, сценарий ее отношений повторяется из раза в раз, и в реалистичность чего-то иного она уже не верит; скорее всего она устала от одиночества, боится остаться без мужчины... и абсолютно точно она оценивает своего избранника не по его отношению к себе, то есть не по его поступкам, а по набору качеств, которыми она его наделила!

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Детские травмы. Или «почему я такая?»

Для желающих получить ответ на вопрос «почему я такая» лишь в самом общем виде укажу на возможные механизмы. В задачи данной статьи не входит глубинный анализ детского травматического опыта – работа (причем достаточно длительная) с зависимой или созависимой клиенткой возможна и желательна в психотерапии. У девочки, которая поддерживает созависимые отношения, мог быть зависимый (пьющий) или авторитарный, оказывающим эмоциональное насилие, отец.

Потребности такой девочки - в тепле, заботе, поддержке, одобрении - могли не удовлетворяться родителями – и это могло быть усвоено ею как норма. Заниженная самооценка могла сформироваться в результате большого количества критики в семье, как со стороны отца, так и со стороны матери. Отец такой девочки мог иметь любовные связи с другими женщинами, кроме жены.

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И в опыте девочки (даже если она не знала об измене наверняка, а просто чувствовала страдания матери), есть представление о «нормальности» измены и сильных негативных эмоций в отношениях. Причем на сознательном уровне – уже взрослая - женщина может отвергать приемлемость мужской измены, но на подсознательном - выбирать того, который способен предать, ранить чувства. Ведь он будет напоминать ей папу.

Счастливая женщина. Или как построить здоровые отношения?

Осознавать и открыто предъявлять свои потребности, понимая, что желание строить отношения, которые удовлетворяют – это нормально.

Понимать, что если партнер не учитывает ваших интересов, а его поведение вызывает ощущение неудовлетворенности – это значит, что он не слишком сильно заинтересован в вас.

Как только становится ясно, что отношения не складываются так, как вас устраивает, не обманывать себя и не тратить время.

Если вы снова и снова повторяете один и тот же сценарий, который вас не устраивает – следует идти к психотерапевту и работать над тем, чтобы выбор партнера был продиктован не травмами детства, не бессознательными психическими механизмами, а осознаваемыми потребностями.опубликовано econet

Автор Муза Конина

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