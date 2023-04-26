Вы стали своим собственным любимым питомцем.

Игра интересна, пока уровень сложности соответствует навыку игрока. Слишком сложно - игроку скучно проигрывать. Слишком просто - игроку скучно выигрывать. Поэтому качественные игры всегда наращивают уровень сложности. Добавляют новые уровни, новые возможности, которые игрок мог бы освоить.

Профессиональные разработчики игр (компьютерных или любых других) знают, что человек “втягивается” в игру надолго при выполнении условий “Потока”.

Игра интересна, пока уровень сложности соответствует навыку игрока. Слишком сложно - игроку скучно проигрывать. Слишком просто - игроку скучно выигрывать. Поэтому качественные игры всегда наращивают уровень сложности. Добавляют новые уровни, новые возможности, которые игрок мог бы освоить.

Эдакая “лестница прогресса”, по которой игрок мог бы подниматься. Если лестница разработана правильно - человек будет играть днями, неделями, месяцами и годами. Культура потребления обеспечивает человеку такую же “лестницу”

Человеку никогда не хватает денег, чтобы купить всё что хочется. Но хватает, чтобы купить “ближайший уровень сложности”. “Лестница Потребления” бесконечна. А еще точнее - ее все время достраивают. Не успеешь купить пятый айфон, уже выходит шестой. Меняется мода. Обновляется модельный ряд автомобилей. Вещи изнашиваются. Компьютеры устаревают.

Пока человек поглощен “Лестницей Потребления” - ему не хватит внимания на что-либо еще. Все его мысли, все его время и силы будут направлены на два действия: зарабатывать деньги и тратить деньги. Игрок “втянулся” на ближайшие 65-70 лет.

Побочные эффекты?

Пользователь “Лестницы Потребления” поглощен процессом на 100%. Все его ценности, мировоззрение, мысли и чувства - в конечном счете подчинены ассортименту каталога жизненных благ. Сомневаетесь? Для Вас важнее семья, близкие люди, саморазвитие?

Хорошо, давайте проверим. Посчитайте, сколько времени Вы проводите на работе. И сколько - с семьей. Как Вам соотношение?

Культура потребления замещает все остальное. Не остается ни малейшего шанса прожить “свою” жизнь. Реализовать свой потенциал. Уделить близким столько времени, сколько хотелось бы. Увидеть мир, в конце-концов.

Вы стали своим собственным любимым питомцем.

Так и хочется купить себе новую поилку, новый корм, зеркальце и колокольчик. Расчесать шерстку и подстричь коготки в салоне. И пройти курсы мяуканья на английском языке.

Добро пожаловать в “Золотую Клетку”.опубликовано econet

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