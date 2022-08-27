Прощение сближает

Прощение не означает, что нужно делать вид, будто ничего плохого не происходило, - происходило, и это необходимо принять.

Хочется в очередной раз поднять тему прощения, поскольку в письмах и общении часто слышу истории о том, что всех простили, приняли, любовь правит миром и всё такое, но "пути разошлись", "мы больше не общаемся", "в итоге развелись-таки через три года", "просил(-а), но забыть о том факте не могу" - на самом деле здесь до истинного прощения еще далеко.

Вам же известны примеры, когда у мужа появилась любовница, потом пришел с повинной, жена решила быть "выше всего этого" и приняла обратно без всяких выяснений отношений и тем более скандалов ("мы же интеллигентные люди"), но время идет, муж в подозрительных инцидентах больше не был замечен, а внутри все равно покоя нет.

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Постепенно жена отдаляется, стена непонимания и отчуждения становится все выше, в итоге приходит то самое "не могу переступить через прошлое" и либо замыкание в себе, либо разрыв отношений. С мужчинами подобное также случается после измены жены - вроде бы простил, но по мужскому самолюбию ударило и пусть через десять лет, но ушел из семьи, так и не сумев смириться с фактом предательства.

Семейные конфликты, связанные с разделом имущества (кому достанется дача недавно почившей бабушки; восемнадцатилетний ребенок хочет жить отдельно в той квартире, которую сдают, ибо на него записана; дедушка не хочет переезжать к детям и освободить квартиру для внуков и т.п.), выбор места жительства, учебы и работы, вопросы воспитания детей, общение со старшими родственниками семьи - эти и другие темы на протяжении всей истории семейных систем становятся непреодолимой преградой для счастливой жизни многих мужчин и женщин.

Во-первых, саму культуру общения в нашем обществе совершенной не назовешь - люди просто не знают адекватных и приемлемых алгоритмов поведения в конфликтных ситуациях (озвучивать ожидания, слушать вторую сторону, выбирать переговоры и компромиссы вместо ультиматумов и манипуляций), во-вторых, очень низкий уровень психологической грамотности и духовного развития в целом вынуждает членов семьи решать проблемы из детской позиции ("я хочу так, как хочу, иначе с вами не дружу и не разговариваю"), а в-третьих, распространенная во многих семьях позиция "худой мир лучше доброй ссоры" чаще вредит, чем помогает.

Обижаться и злиться вечно невозможно, но некоторым удается весьма успешно заниматься этим на протяжении долгих десятков лет, почему так происходит? Потому что прощение - та ещё работёнка, знаете ли, чего только не отыщется на пути к себе. Понятно, что хочется думать о себе хорошо, мол такие чистые и светлые, не злимся, не застреваем в обидах, к ошибкам других снисходительны, большое сердце и широкая душа позволяют оправиться от любых ударов судьбы за считанные дни, но так ли это на самом деле?

Посмотрите на детей с их яркими проявлениями чувств и эмоций: если поссорились, то "я с тобой дружить не буду, потому что ты плохой", слезы, крики, драки, но когда эмоции выплеснуты (и не заставить ведь детей их сдерживать), поощрения и наказания получены по справедливости с помощью вмешательства старших, то дети снова бегают, прыгают и веселятся вместе. Потому что искреннее прощение, приходящее после проживания эмоций и негативных состояний, разговоров и высказываний претензий, установления правил на будущее и многого другого, сближает. Знаем же, сколько требуется детям времени, внимания, разъяснений и регуляции их эмоциональных состояний.

В мире повзрослевших (чаще всего телом, но не духом) людей стратегия взаимодействия в конфликтных ситуациях меняется: от открытого противостояния переходим к тихим "холодным" войнам, мол, пусть сами догадываются, где совершили ошибку и как ее исправить. В процессе молчаливого противостояния при внешнем "у меня все хорошо", сдобренном порциями дежурный улыбок и вежливых фраз, внутри человека происходят разрушительные процессы.

Настоящее очищение сердца от обид происходит через проживание эмоций и духовное взросление, а не по волевому решению "всех прощаю!". Умение прощать - навык, формируемый многократным проживанием маленьких и больших обид, разочарований, отвержений, неудач.

Проживание - это остановка, эмоции, осмысление, выводы, примирение с собой и/или другими людьми, задача не из простых, согласитесь. Если человек с детства не научен справляться с негативными эмоциями, то ему приходится овладевать этим искусством во взрослом возрасте, и тут себя не обманешь.

С освобождением от накопленного негатива приходит лёгкость в сердце, а если не приходит, то еще есть, над чем работать. Умение прощать сближает нас, прежде всего, с самими собой и не всегда подразумевает возобновление отношений с тем, кто стал причиной боли в нашей жизни.

Иногда ранящее или недостойное поведение исходит от людей, не желающих осознавать свои поступки, признавать ошибки и меняться, - тут есть смысл отойти на безопасное расстояние и не давать себя в обиду. Но освобождаться от тяжести этой боли необходимо, хоть это и непросто, поскольку неисцеленная боль заставляет людей закрываться от дружбы, любви, радости и счастья в жизни.

Прощение не означает, что нужно делать вид, будто ничего плохого не происходило, - происходило, и это необходимо принять. Только тогда, когда все негативные события прошлого будут честно названы по имени: измена, предательство, насилие, алкоголизм, наркомания, бедность, отвержение, унижение, потеря и т.п.; эмоции, связанные с этими событиями, подняты на поверхность и прожиты через слезы, разговоры, письма, выяснения отношений, психотерапию, духовные практики (у кого уж как получится); прошлый опыт будет разложен по полочкам, деструктивные шаблоны реагирования и поведения начнут заменяться новыми, более здоровыми и адекватными, вот тогда и можно говорить об истинном освобождении себя от груза прошлого.

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Воспоминания останутся, но они больше не будут иметь столько силы. И если хватит смелости проделать эту масштабную работу, то однажды можно обнаружить, что общаться с разными людьми не так уж и сложно, даже если они пытаются ранить по злому умыслу или собственной незрелости, даже если похожи на напуганных зверьков, даже если совершили много ошибок, даже если это некогда близкие и имевшие над нами власть люди.

Я желаю всем счастья!опубликовано econet.ru

Автор: Дина Ричардс

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