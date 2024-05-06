Жизнь умеет удивлять...

Вам встречались истории, в которых не самые слабые люди годами, а иногда и десятилетиями бьются с жизнью за исполнение сокровенных желаний, но те так и не сбываются? Мне встречались

Вам встречались истории, в которых не самые слабые люди годами, а иногда и десятилетиями бьются с жизнью за исполнение сокровенных желаний, но те так и не сбываются? Мне встречались. Странно сталкиваться с подобным в эпоху пропаганды "победительства" разных видов, не правда ли?

С телеэкранов, книжных страниц и уст мотивационных спикеров льются потоки жизнеутверждающих речей, побуждающих слушателей и читателей браться за достижение своих целей, не откладывая сей процесс в долгий ящик. И, мол, если сделать все правильно, ошеломительный результат обеспечен - и деньги рекой польются, и бизнес станет успешным, и семья получится, какую захотите, и дети начнут приносить сплошную радость.

Сами призывы, кстати сказать, не являются проблемой, проблемы приносит красивая мысль "ВСЁ в моей жизни зависит ТОЛЬКО от меня". В теории многим хочется в это верить, на практике же достаточно часто случаются разочарования. Если бы в мире существовали только человеческие законы, боюсь, мы бы долго не протянули :)

Желание "взять от жизни все" и нескончаемые попытки "прогнуть изменчивый мир" под собственные представления о том, как всё "должно быть" - одно из любимых занятий современного человека.

Биться до потери сил, а затем впадать в апатию или депрессию, потому что "ничего не получилось, и теперь слишком поздно что-либо менять". И дело не в том, что не получилось НИ-ЧЕ-ГО, обычно что-нибудь да получается на пути к поставленной цели, закалка характера как минимум, но страдания приносит тот факт, что жизнь предлагает варианты, отличные от запланированных нами.

Например, если нужен муж, то он обязательно должен соответствовать тому списочку, который мы написали себе какое-то время назад (хороший, добрый, верный, зрелый, симпатичный, состоятельный, умеющий давать поддержку, с волосами и глазами определенного цвета, с машиной такой-то марки, квартирой в таком-то районе), мужчины обычно меньше с жёнами заморачиваются, списки пишут нечасто, зато они точно знают, каким должен быть их бизнес, какой оборот, какой товар или услугу продвигать, сколько клиентов и заказов в месяц, и когда точно они должны заработать свой первый миллиард.

В итоге, даже если попадаются возможности создать семью или построить бизнес, но они не до конца совпадают с заданными параметрами, люди часто отказываются хотя бы попробовать.

Определенность в целях важна, да, но насколько зрелым является тот, кто их ставит? Разве не бывает такого, что целей наставили под влиянием пройденных бизнес-курсов, набрали обязательств, сразу желаемых масштабов достичь не удалось, а потом вообще стало непонятно, что со всем этим делать: кредиты, нанятый персонал, закупленное оборудование, а хочется на Бали.

Особенно женщин много пишет, как создали бизнес, пахали несколько лет, личной жизни нет, обязательств полно, но устали, что делать-что делать? Сначала радостно вроде как, а потом больше не хочется. Не только в бизнесе, но и в личной жизни много подобного встречается - нафантазировали, картинка совпала (волосы, глаза, фигура, машина и т.п.), а потом что-то внимания хочется, понимания, детей и развития совместного.

Всегда ли мы знаем, что нам нужно на самом деле? Да и из чего выбор при загадывании желаемого можно сделать? Обычно только из уже имеющегося в нашей картине мира, а сколько всего происходит, что и в голову не приходило. Много ли из того, что случилось с каждым из нас за последние хотя бы 5-10 лет было заранее запланировано и в деталях предугадано?

Единственное, что можно стараться планировать до мелочей - это собственный рост и развитие, мне кажется. Да и то, осознаний и витков на этом пути столько, что не всегда можешь предугадать, куда занесет на следующем повороте.

В вопросах семьи, детей, работы, реализации предназначения и материальных желаниях наиболее разумным будет сделать все, что зависит конкретно от нас самих - постараться стать адекватным человеком, хорошим специалистом в своем деле, отзывчивым другом, приветливым коллегой, помогающим супругом, ресурсным родителем, благодарным ребенком.

Конечно, в качестве ориентиров намечаем себе в том числе и внешние маркеры, но избыточно привязываться к тому, что, когда и как точно должно происходить в нашей жизни, не нужно. Если воевать с миром, пытаться переделать все вокруг под собственную волю, то у мира найдется достаточно инструментов, чтобы поставить человека на место, и не факт, что это "место" человеку придется по душе, но совершенно точно, что такое положение дел будет являться необходимым уроком для взросления.

Хочется детей, а никак не получается, перепробованы все доступные человечеству способы решения вопроса со здоровьем, а они все не приходят, что остается? Одни выбирают путь злости и обиды на судьбу, другие направляют нереализованную любовь на приемных детей или служение миру.

Возможен ли второй путь без смирения перед жизнью? Вряд ли возможен. Чтобы принять результат, не соответствующий нашим ожиданиям, нужны глубокие внутренние трансформации. Хочется больших денег, а приходят маленькие, не получается построить собственный бизнес, какие есть варианты?

Одни продолжают жить на работе, забыв о семье, набирая новые кредиты, разрушая личные отношения, имея проблемы со здоровьем, законом и много чем еще, другие устраиваются к более опытному и успешному в денежных вопросах человеку или на должность в компанию, потому что неудачные эксперименты с бизнесом при наличии семьи и детей могут привести к плачевным результатам.

Хочется хороших мужа/жену, именно таких, каких себе нафантазировали, но не хочется размышлять о том, достойны ли мы именно такого партнера, если уж годами не попадается желаемый экземпляр, что же делать?

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Про ТЕХ и НЕ ТЕХ людей

Может быть сначала плотненько позаниматься собственным развитием, травмами и установками про качества партнера, а потом лучше смотреть по сторонам. Глядишь, на пять сантиметров выше/ниже, на несколько кг больше/меньше, без собственного жилья, но с хорошей трудоспособностью, без голливудской внешности, но с добрым сердцем, и попадется человек какой-нибудь нормальный. Жизнь умеет удивлять, поверьте, только сначала проверит нас на гибкость, выносливость и широту взглядов. опубликовано econet

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