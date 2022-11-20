Хорошие люди дарят нам счастье, а плохие - опыт

В этой жизни очень важно не только получать, но и отдавать. И в добавок к тому, что нужно уметь отдаляться от людей, которые причиняют нам дискомфорт, мы должны стараться соответствовать тем, кто помогает нам расти и развиваться как личности.

В этой жизни очень важно не только получать, но и отдавать. И в добавок к тому, что нужно уметь отдаляться от людей, которые причиняют нам дискомфорт, мы должны стараться соответствовать тем, кто помогает нам расти и развиваться как личности.

Здесь мы должны сразу же оговориться и начать с того, что абсолютно «хороших», так же как и абсолютно «плохих» людей не существует. Один и тот же человек может подарить нам счастье или сделать больно. Ведь нет мерила, чтобы дать количественную оценку добру и злу.

Однако все мы понимаем, что конкретные люди приносят что-то положительное, или наоборот, что-то отрицательное в нашу жизнь.

И с каждым из них у нас складываются определенные отношения.

Часто люди действуют лишь в своих собственных интересах. А когда они ставят себя выше других, естественно, это приводит к разочарованию, ущемлению чьих-то интересов и негативному влиянию на окружающих.

Но именно они дают нам жизненные уроки. А взамен у каждого из нас есть «положительные» отношения, искренние и скромные, которые никогда не сделают нам никакого зла и не причинят боли. Это отношения с теми людьми, которые знают, что такое взаимоуважение… и которые дарят нам истинноесчастье.

Люди, которые дают нам уроки и оставляют в душе шрамы

Возможно, что, прочитав заголовок данной статьи, вы уже успели подумать о каком-то конкретном человеке или о нескольких людях, ставших частью вашего прошлого. Но здесь не менее важно спросить и себя самих, а не сделали ли мы больно кому-то из своего окружения, не причинили ли зла?

Конечно, мы не обязаны быть хорошими абсолютно со всеми. И иногда можем становиться причиной разочарований у других людей.

Но если по какой-то причине мы принимаем решение, которое, знаем, так или иначе повлечет негативные последствия для другого человека, то лучше все-таки постараться обосновать свои действия (как минимум для себя).

Возможно, вам приходится разорвать отношения, потому что вы несчастны или потому что перестали любить кого-то и т.д.

Ведь есть такие решения, которые мы вынуждены принимать несмотря на то, что они кого-то ранят. И причина тому единственная: поддержание подобных отношений приведет лишь к еще большим страданиям и недовольствам.

Таким образом, получается, что в определенные моменты мы тоже будем действовать (и действуем) так, что другими будет расценено как «отрицательное». Но здесь все очень индивидуально и обобщать было бы неправильным, важно учитывать все оттенки ситуации.

Но есть люди, которые абсолютно не ограничивают себя в подобных действиях. Есть люди, которые привыкли вести себя так и только так. Они всегда стремятся удовлетворить лишь свои собственные потребности, не обращая внимания на чувства окружающих.

И такой тип людей, проходя через нашу жизнь, как правило, и оставляет «шрамы» у нас в душе. Поэтому очень важно научиться уходить от них (причем не только физически), научиться забывать и больше никогда не думать.

В противном случае мы рискуем остаться вечными «пленниками» их действий.

Но еще больше людей мы встречаем на своем пути, которых можно охарактеризовать не как «плохих», а как «эмоционально незрелых». Они просто еще не в состоянии устанавливать какие-либо позитивные отношения из-за того, что не проявляют достаточного уважения к окружающим, испытывают явный недостаток в эмпатии (сопереживании) и часто не отвечают за свои слова и действия.

Но старайтесь принимать все это не как личную драму или неудачи, угрожающие разрушить или изменить до неузнаваемости вашу жизнь, а как опыт, который поможет вам более уверенно шагать по своему пути.

Простые люди, которые дарят нам счастье

Есть действительно хорошие люди, от которых буквально веет покорностью, скромностью и добротой. И порой кажется, что они обладают какими-то магическими свойствами, настолько их действия по отношению к нам лишены эгоизма и двусмысленности. Уверены, что у вас в перед глазами уже возникли образы одного или нескольких таких людей.

Да, никто не спорит, их мало, но ведь больше и не требуется, потому что они способны дать вам все, что нужно для человеческого счастья!

Как много значит взаимность…

Здесь важно учитывать то, что никто даром «всего себя» не отдает. И если кто-то по-настоящему добр к вам, постарайтесь отвечать этому человеку взаимностью, желательно достичь определенного баланса в отношениях, когда выигрывают обе стороны и никто ничего не теряет.

Взаимность предполагает признание достоинств другого человека, того, что он для нас делает, уважение и понимание.

Он, в свою очередь, должен относиться к нам абсолютно так же.

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Доверие нельзя предавать

«Хорошие» люди, те, что обогащают нашу жизнь, помогая день за днем становиться лучше, устанавливают с нами определенную, тесную, можно даже сказать, интимную связь.

Мы чувствуем себя сильнее от того, что нас уважают и понимают, от того, что имеем поддержку любящих нас людей.

Тот, кто вас действительно любит, не станет осуждать, не будет наказывать и уж точно никогда не предаст. Он будет относиться к вам, как к себе самому (обычно такие люди эмоционально зрелые и способны к сопереживанию и взаимопониманию).

В заключение следует отметить, что у нас на пути будут встречаться и «хорошие», и не «не очень хорошие» люди. И все это должно давать нам определенный опыт.

Старайтесь не нагружать себя людьми и отношениями, которые ни к чему хорошему не приводят, которые мешают вам расти над собой и развиваться как личности. Позвольте боли и разочарованиям, однажды постучавшимся к вам в дверь, уйти из жизни навсегда. Учитесь на своих и на чужих ошибках и ищите новые пути.

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Ведь мир на самом деле прекрасен и полон чудесных, замечательных людей. А если вам до сих пор не посчастливилось встретить ни одного из них, тостаньте таким человеком сами! И будьте лучшим из них!опубликовано econet.ru

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