Что будет, если мужа считать просто соседом по квартире

Не считайте в душе своей вашего мужа — мужем, а считайте соседом по квартире. Тогда исчезнут душевные муки, а будут только неудобства. Вы не будете ожидать его, спокойно отнесетесь к тому, что он не придет ночевать, не станете читать ему нотаций и проповедей о вреде пьянства, а, если он будет приставать, нальете ему лишнюю рюмку, чтоб достиг опьянения третьей степени, и спал крепким сном, не станете добиваться того, чтобы он пошел на лечение.

Если есть возможность, то немедленный развод. Если такой возможности нет, то тогда применим развод психологический.

Не считайте в душе своей вашего мужа — мужем, а считайте соседом по квартире. Тогда исчезнут душевные муки, а будут только неудобства. Вы не будете ожидать его, спокойно отнесетесь к тому, что он не придет ночевать, не станете читать ему нотаций и проповедей о вреде пьянства, а, если он будет приставать, нальете ему лишнюю рюмку, чтоб достиг опьянения третьей степени, и спал крепким сном, не станете добиваться того, чтобы он пошел на лечение.

Дорогие вещи спрячете в другом месте, в квартире не держите запасов спиртного, не ругайтесь с ним. Старайтесь завести себе другое общество. Лучше всего пойти на какую-либо учебу. Но если вы хотите отвадить мужа от пьянки, сделайте то же самое.

Мои многие ученицы именно так поступили. Их пьющие мужья, заметив существенные изменения своих жен в лучшую стороны, заинтересовывались ими вновь и прекращали пить.

В заключение привожу "Требования к моей любимой жене", которые написал мужчина женщине через месяц после свадьбы:

1. Честно и предано выполнять свой долг перед семьей.

2. Не изменять своему любимому мужу.

3. Любить до гробовой доски.

4. Следить, чтобы муж был всегда чистым и выглаженным.

5. Следить, чтобы мужа не увели другие женщины (особенно в пьяном виде).

6. Со всех вечеринок уводить мужа домой и не давать ему напиваться.

7. Следить за регулярным трехразовым питанием мужа дома, а не в столовой.

8. Готовить всегда все свежее, а не подогретое.

9. Напоминать мужу о приближении знаменательных дат на которые дарят подарки и не забывать делать подарки мужу.

10. Не просить часто у мужа купить дорогие вещи (для себя).

Эта дама пришла ко мне на консультацию с просьбой вернуть своего беспутного мужа, с которым она как она считает, счастливо прожила 22 года, в лоно семьи. Нетрудно заметить, что уже тогда он дал информацию, что будет выпивать (правила 5 и 6), ухаживать за другими женщинами (правило 5). Выбирал он себе не жену, прислугу, которая одновременно будет кухаркой (правила 7 и 8), прачкой (правило 4), секреташей (правило 9). Кроме того он очень сомневался в ее постоянстве и порядочности (правила 1–3), а также преполагал в ней завышенные запросы (правило 10).

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Не стоит думать, что убегая все дальше от плохого...

Психологически подготовленная женщина скомкала бы его требования, бросила бы ему в лицо и немедленно разошлась. Она же так не поступила, а выполнила все го указания. Ради него отказалась от своей карьеры. Разъезжала с ним по разным местам. Когда он достиг высокого положения, он стал пьянствовать и ушел от нее. Но это можно было легко предвидеть по одной этой записке.

Женщины!

Волевой, эмоциональный, умный, целеустремленный мужчина — это прекрасно. Но крайне необходимо еще и правильное применение воли, правильное использование ума и правильное направление цели.опубликовано econet

© Михаил Ефимович Литвак

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