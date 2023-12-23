Вообразите, что живете и без страха выражаете свои мечты. Вы знаете, чего хотите, когда хотите этого и чего не хотите. Вы можете по своему желанию изменять свою жизнь. Вы не боитесь просить о том, что вам нужно, говорить «да» или «нет».

Представьте, будто вам все равно, что скажут другие. Вы больше не подстраиваете свое поведение под чьи-то пересуды. Ни за чье мнение не отвечаете. Вам не нужно никого контролировать, и вас никто не контролирует.

Вообразите, что живете и никого не осуждаете. Легко всех прощаете и отказываетесь от суждений по чьему бы то ни было адресу. Вам не нужно бороться за то, чтобы вы были правы, а кто-то – нет. Вы уважаете себя и других, а они уважают вас.

Представьте, что живете без страха любить и не быть любимым. Не боитесь быть отвергнутыми, и вам не нужно, чтобы вас принимали. Вы без стыда и необходимости оправдываться можете сказать: «Я люблю тебя». Можете шагать по миру с открытым сердцем и не бояться оскорблений.

Вообразите, что не страшитесь рисковать и познавать жизнь. Не боитесь что-то потерять, жить в этом мире и умереть.

Вообразите, что любите себя такими, какие есть. Любите свое тело, чувства такими, каковы они есть. Знайте, что вы совершенны в таком виде, как есть.

Причина, по которой я прошу вас сделать это, заключается в том, что все это вполне, возможно!опубликовано econet

Автор: Мигель Руис