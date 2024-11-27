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Как научить ребенка определять время

Источник: facebook.com 27 ноября 2024 6126
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Как известно, дети дошкольного возраста, в силу особенностей мышления (оно у дошкольников наглядно-образное), с трудом оперируют абстрактными понятиями. Время относится именно к этой категории — его нельзя увидеть или потрогать, тем не менее все мы ощущаем его ход.

Как научить ребенка определять время

Как известно, дети дошкольного возраста, в силу особенностей мышления (оно у дошкольников наглядно-образное), с трудом оперируют абстрактными понятиями. Время относится именно к этой категории — его нельзя увидеть или потрогать, тем не менее все мы ощущаем его ход.

Как же научить дошкольника определять время? И возможно ли это?

Даже маленькому ребенку необходимо самостоятельно учиться планировать свое время и ориентироваться в нем. Тем не менее, и для 6-7 летнего ребенка очень сложно научиться определять время по стрелкам часов. У маленьких детей восприятие времени очень субъективно, впрочем и взрослым известен этот момент — когда мы заняты интересным и приятным занятием (для ребенка это, конечно же, игра или интересная прогулка), время ускоряется, проходит быстро — малышу может казаться, что он только начал играть, вошел во вкус, а на самом деле прошло уже несколько часов. Если же ребенок ждет, когда его заберут из детского сада или занят неинтересным для себя занятием, и 10 минут могут показаться несколькими часами.

С чего же начать обучение ребенка определению времени?

Последовательность событий

Совсем не обязательно и даже не нужно при объяснять ребенку где на часах какая стрелка и что она означает. Начинать обучение ребенка определению времени следует с самого простого и понятного дошкольнику — с последовательности событий, что легко сделать в процессе игр и повседневных занятий.

Ребенок видит что за днем наступает вечер, потом ночь (надо ложиться спать), утром вставать и идти в детский сад, за утром следует день. Так малыша формируется первичное представление о времени, как о некой последовательности событий. Для закрепления этого представления, обращайте внимание малыша на любую последовательность событий, например в сказках - сначала мама испекла пирожки, потом отправила Красную шапочку к бабушке, потом Красная шапочка повстречала Серого волка...

Игры - Все о времени, Время суток.

Как научить ребенка определять время

Знакомим с прошлым, настоящим и будущим

Следующий шаг в ознакомлении ребенка со времени – понятия прошлого, настоящего и будущего.

Опять же, необходимо использовать повседневные занятия и игры, сопровождая их беседами и примерами. Например, сейчас вы гуляете, на улице светло, день — это настоящее. Вечером в гости приедет бабушка — это будущее.. Спросите ребенка, что наступит, когда зима закончится. Рассматривая семейный фотоальбом, покажите ребенку каким маленьким он был раньше — это прошлое.

Какими раньше были папа, мама, бабушка, дедушка — это тоже прошлое. Планируя что-либо совместно с ребенком (летний отдых, поход в театр, в гости), обращайте его внимание, что это будет в будущем. Вчера вы ходили в цирк — это прошлое.

Игры - Короткие истории, Временная последовательность (пазл), До и после (пазл)

Определяем времена года

Важно не только рассказать ребенку сколько в году сезонов и месяцев, но объяснить на наглядных примерах, что меняется в природе весной, летом, осенью, зимой. Также обратите внимание, что люди зимой и летом по-разному одеты. Загадайте малышу загадки - «зимой белый, летом серый» и т. д.
Игры - Времена года (обучающие пазлы), Круглый год.

Как научить ребенка определять время

И, наконец, учим ребенка определять время по часам.
мои первые часы

Когда малыш понял, что такое временная последовательность событий, что события и явления растянуты в прошлом-настоящем-будущем, что существует сезонная смена времен года, можно начинать знакомство ребенка с часами.

Лучше всего для этого подойдут большие игрушечные часы с легко двигающимися стрелками и четкими большими цифрами. Для начала расскажите ребенку, что на часах две стрелки короткая (часовая) — она движется медленно, и длинная (минутная) — она проходит путь по циферблату гораздо быстрее. Познакомьте ребенка сначала с часовой стрелкой. Можно нарисовать плакат, на котором будут нарисованы большие часы с обозначением определенного часа и события из жизни ребенка, которое этому событию соответствует. Например, в 8 часов ребенок встает - на картинке изобразите часы со стрелкой на 8 часах и изображением утреннего подъема.

Для начала достаточно будет 4 — 5 событий, повторяющихся каждый день в одно и то же время. Для начала их можно определять как «до обеда», «после тихого часа», «после ужина», постепенно привязывая событие к положению стрелки на часах.

Когда ребенок освоится с часовой стрелкой, можно начинать знакомство с минутной — на нашем плакате добавятся события (опять же повторяющиеся каждый день в определенное время) и изображения часов как с часовой, так и с минутной стрелкой. Не забывайте спрашивать ребенка, во сколько он идет в детский сад, во сколько ложится спать и т. д.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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дети время обучение

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