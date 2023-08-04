Как ПРОДЛИТЬ молодость

Не только прожитые года, но и эмоциональные травмы могут повлиять на то, как мы выглядим. При этом внутренняя боль и пережитые страдания могут состарить нас значительно сильнее, чем непосредственное течение времени.

Время не остановить. Его течение неизбежно. И здесь наука, медицина и самые лучшие крема от морщин до сих пор остаются бессильными. Но старение приходит к нам спокойно и безмятежно, как вечернее солнце перед закатом, которое греет и ласкает нас, а мы этого даже не замечаем. Рано или поздно наступает то время, когда наше лицо и тело определенным образом меняются, но… А как же иначе, старение? Вы из тех, кто думает, что старость приходит к нам вместе с очередной морщинкой вокруг глаз?

Старение — это всегда больше, чем просто течение времени

Вы наверняка замечали, что есть люди, которые в 40 лет имеют менталитет 80-летнего. Как правило, это те, кому в жизни не достает энтузиазма, которые перестали ставить перед собой какие-либо цели и т.д. Но к чему может привести такой образ жизни?

И наоборот, бывают люди, которые уже задули 70, а то и 80 свечей на своем праздничном торте в день рождения, но при этом остаются такими молодыми в душе, что продолжают делать счастливыми всех окружающих, источая свет и искреннюю радость.

Это люди, у которых течение времени не смогло отнять желание и стремление жить.

Прожитые года нужно принимать достойно.

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Но это совсем не означает, что нужно отказаться от борьбы с нежелательными морщинами, с дряблостью кожи или лишним весом, который появляется из-за гормональных изменений в организме.

Напротив, время должно подтолкнуть нас изо дня в день поддерживать свое здоровье, заботиться о своем питании и о своей физической форме , ведь только так можно добиться хорошего самочувствия.

И конечно, не нужно слишком противиться наступающей зрелости. Она все равно придет, постепенно, но придет. Главной целью должно стать именно хорошее самоощущение, удовлетворение собой и своим состоянием (как физическим, так и эмоциональным), тем, чего мы добились и какое отражение видим в зеркале.

Старение — индивидуальный выбор каждого

Вероятно, если мы скажем, что старение — это личный выбор каждого из нас, то не убедим вас. Эта фраза напомнит вам о самовнушении или о жизнеутверждающих цитатах, которые мы видим у себя на стене в социальных сетях, или о чем-то в этом роде.

Но с другой стороны вы скорее всего не будете спорить, что каждый день с нами случаются определенные вещи, которые могут «поторопить наш возраст» и состарить нас преждевременно. И здесь речь не только о негативном воздействии злополучных свободных радикалов, неправильного питания или избыточного количества жира. Есть нечто большее, чем все это.

Наши эмоции! Разочарования тоже имеют свои «отпечатки»: длительное ожидание порой заставляет нас терять надежды, отказы причиняют нам боль, грубые слова ранят до глубины души, а скопившееся неудовлетворение собой и своей жизнью наполняет нас негативом.

И такое эмоциональное воздействие и внутренние переживания не могут не отразиться «снаружи», все это обязательно «всплывет» и будет отражено на нашем лице, в наших глазах.

Что мы хотим этим сказать? Что процесс старения — это далеко не только прожитые нами года. Вышеперечисленные факторы влияют на наш внешний вид и мироощущение куда сильнее. Отсюда появляются «потухший взгляд», боль в спине и душевная боль, которые старят нас, даже если мы этого и не осознаем.

Но выход есть. Приглашаем вас познакомиться с несколькими полезными практиками, способными поомочь не допустить такого преждевременного старения.

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Всегда правильно расставляйте приоритеты

Безусловно, у всех у нас много обязанностей. Работа, дети или внуки, домашние дела. И понятно, что они всегда есть и будут очень важными в нашей жизни. Но означает ли это, что нужно забыть о собственных нуждах и поставить на себе крест?

Помните, что ваша личность важна ничуть не меньше и что если вам будет плохо, то и близким вам людям вы не сможете подарить радость и лучшую частичку себя. Ведь это ваше личное пространство.

Найдите то, что делает вас счастливым , что позволяет вам расслабиться и по-настоящему наслаждаться жизнью.

Еще очень важно помнить следующее: вы беспокоитесь за других и заботитесь о них и это очень важно, но также важно и то, чтобы и они заботились о вас, вы этого заслуживаете.

Никогда не поздно стремиться к желаемому

Кто сказал, что ваш поезд уже ушел? Поверьте, человек, который придерживается такого мнения, очень плохо знает жизнь и еще меньше то, что называется мечтами, иллюзиями и, собственно, счастьем.

Никогда не поздно осуществлять свои мечты, пусть даже это будут самые смелые проекты. Тот, кто не борется за стремления своего сердца еще даже и не начинал жить по-настоящему.

Никогда не поздно снова любить и влюбляться, расти в личностном плане и развиваться, начинать что-то новое, улыбаться и дарить радость. Все это всегда должно оставаться частью вас.

До тех пор, пока вы сохраняете энтузиазм и верите в себя и свои силы, вы сможете продлевать свою молодость и «заражать» радостью и счастьем окружающих, близких вам людей. С течением времени мы совладать не сможем, но вот старение…Пусть стареют другие, потому что вы собираетесь долго наслаждаться жизнью, оставаясь молодыми в душе!опубликовано econet

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