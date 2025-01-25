Чем кормить ребенка во время простуды

Во время болезни аппетит понижается, все силы организма идут на борьбу с инфекцией. Как питаться ребенку во время болезни так, чтобы поддерживать силы и способствовать выздоровлению

Правила детского питания во время простуды

1. Ключевое правило в питании заболевшего ребенка — это не заставлять его есть то, что ему не хочется. Кроме тех случаев, если лечащий врач настаивает на употреблении конкретных продуктов, обосновывая это индивидуальными особенностями состояния здоровья малыша.

2. При температуре в первый день возможна рвота: болезнь выводит из строя желудок, который не в состоянии удержать пищу. В такой ситуации лучше 2 часа ребенку ни есть и не пить. Потом, если он просит пить, дать маленький глоток воды. Посмотрите на реакцию организма. Если рвота не возобновилась, можно через 20-25 минут дать еще воды. В день, когда организм не принимает пищу, порцию питья допустимо увеличить до половины стакана, не более. Если ребенок попросит есть, дайте ему столовую ложку каши или яблочного пюре. Следите за реакцией организма.

3. Если температура повышена, в первые два дня вообще не предлагайте ребенку твердой пищи, только жидкую или полужидкую по консистенции, простую и легкую: каши, творожную массу, яблочное пюре. Затем можно добавить в рацион вареные яйца, сухое печенье, гренки.

4. Из круп врачи рекомендуют есть гречневую и овсяную. Витамины группы B, железо, кальций, калий и фосфор, которые содержится в них, особенно необходимы организму ребенка для выздоровления. Чтобы каши не надоели ребенку, экспериментируйте с их приготовлением: готовьте их на воде, молоке, овощном бульоне.

5. Исключите из рациона острую и соленую пищу, особенно, если у малыша ангина: такая пища способна вызвать раздражение воспаленного горла и усиление болей.

6. При сильном кашле не давайте ребенку кислые продукты, сухари и песочное печенье.

7. В первые дни болезни жидкость давайте малышу часто, каждые полчаса-час. Как правило, в это время дети охотнее пьют сок и воду. При повышенной температуре дети иногда просят молока. Если оно не вызывает рвоту, значит, следует и дальше давать его ребенку. При температуре выше 39 градусов выбирайте молоко снятое (без верхнего слоя сливок) или обезжиренное, т.к. жиры в молоке довольно трудно усваиваются, тем более во время болезни.

Питье во время болезни должно быть более обильным, чем обычно. Во-первых, при повышении жара увеличивается потоотделение, что приводит к потере жидкости, которую нужно восполнять. Во-вторых, обильное питье помогает выводить токсины, которые выделяет инфекционный агент, и те, которые образуются в организме в ходе борьбы с микробом, так называемые, шлаки.

Во время протекания болезни давайте ребенку также минеральную воду, лучше без газа, дабы она не вызвала отрыжку и изжогу, тем самым не усугубив лишними проблемами состояние малыша».

8. Как правило, мясо, рыбу, птицу, жиры (масло, маргарин, сливки) дети отказываются есть во время болезни. Лучше эти продукты вводить в рацион после понижения температуры, на этапе выздоровления.

9. Как только болезнь начнет отступать, обязательно предлагайте ребенку овощи и фрукты — в них содержится большое количество железа и витамина С, которые помогают бороться с простудными заболеваниями.

10. На начальном периоде выздоровления аппетит может быть еще снижен, просто желудок и кишечник еще не готовы принимать пищу в обычных размерах. После полного выздоровления аппетит нормализуется.

11. В первые неделю-две после выздоровления аппетит у ребенка значительно увеличивается. Это нормально. Организм восстанавливается, ему нужно наверстать упущенное. Будьте готовы к этому. Однако не стоит перекармливать ребенка: увеличивайте порции после болезни постепенно, предлагайте ребенку в качестве перекусов молочные продукты и фрукты.

Если через две недели аппетит не приходит в норму, проконсультируйтесь с врачом.опубликовано econet