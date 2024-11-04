Как быстро приготовить ТАРТАР из тунца

Простой рецепт, который не отнимет у Вас много времени. Всего 10 минут, и готово!
Ингредиенты (2 порции)
Как приготовить:
Обжарьте семена кунжута на сухой сковороде до золотистого цвета.
Нарежьте филе тунца крупными – стороной около 1 см – кубиками и уложите в миску.
Добавьте кунжут, а также тонко нарезанную кинзу (чуть больше) и зеленый лук (чуть меньше).
Если вы не любите кинзу, вместо нее можно использовать петрушку.
Соедините соевый соус, сок лайма и кунжутное масло, добавьте имбирь, натертый на мелкой терке, и взбейте вилкой, чтобы как следует перемешать.
Перелейте заправку в миску и размешайте, чтобы она обволокла каждый кусочек филе тунца. Мариновать тартар не нужно, его можно сразу раскладывать по тарелкам: для этого удобнее всего использовать кулинарное кольцо.
Приправьте тартар свежемолотым черным перцем, и скорее подавайте.
Автор:Алексей Онегин
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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