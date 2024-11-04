Как быстро приготовить ТАРТАР из тунца

Как приготовить:

Обжарьте семена кунжута на сухой сковороде до золотистого цвета.

Нарежьте филе тунца крупными – стороной около 1 см – кубиками и уложите в миску.

Добавьте кунжут, а также тонко нарезанную кинзу (чуть больше) и зеленый лук (чуть меньше).

Если вы не любите кинзу, вместо нее можно использовать петрушку.