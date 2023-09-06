14 поступков, которые никогда не совершит ответственный и любящий отец

К сожалению, даже в полных семьях сегодня отцы часто не слишком активно присутствуют в жизни своих детей...

К сожалению, даже в полных семьях сегодня отцы часто не слишком активно присутствуют в жизни своих детей.

При этом роль отца в воспитании ребенка чрезвычайно важна: помимо обеспечения безопасности, он должен достойно выполнять родительские обязанности, а значит, проявлять любовь и поддержку, быть наставником и поощрять ребенка к решению сложных проблем, которые будут неизменно возникать в его жизни.

Важно также помнить и о том, чего по-настоящему любящий и ответственный отец делать никогда не будет.

1. Он никогда не будет показывать плохой пример

Сколько раз вы слышали, как отец убеждает своих детей не делать что-то, так как это, по его словам, неправильно и неприемлемо: не выходить из себя, не вести себя неуважительно по уважению к другим людям, не говорить нецензурных слов? Насколько сложнее, оказывается, самому следовать этим советам и быть для детей ролевой моделью!

Отцы выходят из себя, грубят и не всегда следят за своими выражениями – забывая о том, что дети копируют их поведение. Помните простую истину: воспитывать стоит не столько детей, сколько себя – дети все равно вырастут такими же, как мы.

2. Он никогда не будет бить и шлепать своих детей

Безответственный отец будет использовать физическое насилие, чтобы заставить детей придерживаться правил. Однако мудрый родитель знает, как использовать другие методы, которые в долгосрочной перспективе оказываются значительно более эффективны. Использование насилия (да, даже шлепок – это насилие) учит ребенка лишь тому, что агрессия – единственный способ решения конфликта.

3. Он никогда не отменит планы, которые связаны с его детьми и важны для них

Дети ожидают присутствия родителей в своей жизни. Отцы-трудоголики часто не находят времени для своих детей, и те в итоге чувствуют себя ненужными и брошенными. Игры, фильмы, совместные походы в кафе — бесценны, и по-настоящему хороший отец знает об этом, а потому будет отменять планы, связанные с детьми, лишь в исключительных случаях, связанных, например, с форс-мажорами на работе.

4. Он никогда не забудет о важных этапах развития своих детей

Отцам необходимо помнить важные этапы развития своих детей и присутствовать при этих моментах. Это может быть важный спортивный матч, день рождения или выпускной в школе. Лучший способ узнать ребенка по-настоящему – отслеживать его прогресс и достижения. Дети оказываются не на шутку разочарованы, когда отцы не замечают важных моментов их жизни.

5. Он никогда не будет несправедливо критиковать своих детей

Отцам часто (исключительно из лучших соображений!) свойственно выискивать в детях недостатки, критиковать любые их попытки и принижать достижения. Они не отдают себе отчет в том, что, к примеру, сына, самостоятельно помывшего машину в первый раз, необходимо поддержать похвалой за отличную работу. И даже если машина вымыта не идеально, ответственный отец все равно похвалит, но при этом вежливо попросит взглянуть на машину еще раз и проверить, можно ли сделать работу чуть лучше. Такая реакция вдохновит ребенка и одновременно научит его стараться выполнить работу качественно.

6. Он никогда не позволит ссорам с женой повлиять на отношение к детям

Если пара столкнулась с конфликтами и непониманием, пострадавшей стороной часто оказываются дети. Недостаток любви и ответственности может заставить отца поддаться общему раздражению и лишить детей внимания – иногда неосознанно, иногда, что хуже, в качестве способа отомстить супруге. Ответственный отец, невзирая на трудные времена, не станет вымещать на детях собственные обиды и разочарования.

7. Он никогда не будет проявлять неуважение.

Отец, который любит и уважает свою семью, устанавливает своим поведением соответствующее настроение и правила взаимоотношений в семье. Если же отец позволяет себе проявлять неуважение и срывает плохое настроение на детях, им будет крайне сложно искренне уважать его. Умение видеть в ребенке личность и уважать эту личность – обязательное условие ответственного родительства.

8. Он никогда не будет проявлять авторитарность.

Многие эксперты по взаимоотношениям родителей и детей в своих трудах обращают внимание на разницу между авторитетом и авторитарностью. Авторитарность означает, что отец якобы всегда прав и требует соблюдения установленных правил в весьма жесткой манере. Авторитетный родитель сумеет предложить своему ребенку выбор и создаст для него атмосферу тепла и поддержки.

9. Он никогда не будет разрешать ребенку все.

Другая крайность – всепозволяющие отцы, которые портят детей, разрешая им делать все, что угодно. Такой подход является совершенно безответственным – ведь в реальном мире существует множество препятствий, правил и ограничений. Вседозволенность – худший способ воспитания, потому что в результате ребенок окажется неспособен самостоятельно функционировать в обществе.

10. Он никогда не оставит ребенка одного в опасной ситуации

Безответственные отцы склонны подвергать детей серьезному риску, отказываясь (или считая необязательным) следить за ними, пока те играют на улице, когда они находятся вместе в общественныз местах, наконец, когда им, казалось бы, ничего не угрожает, но явно нужна эмоциональная поддержка. Такое отстранение родителя часто приводит к физической или психологической травме ребенка.

11. Он не будет обманывать своих детей.

Исследования показывают, что к пятилетнему возрасту дети становятся экспертами по вопросам вранья! Многие из них учатся лгать наблюдая за тем, как это делают родители. Иногда родители сами советуют детям соврать – например, сказать дедушке и бабушке, что их подарки им очень понравились, хотя на самом деле это не так. Или (классика жанра) родители просят ребенка соврать позвонившим на домашний телефон, что их нет дома.

Удивительно, что эти же самые родители ждут от своих чад правдивости – а откуда ей взяться, когда перед глазами совершенно иной пример? Ответственный отец будет задумываться о последствиях вранья и потому будет всегда стараться говорить детям правду.

12. Он не будет игнорировать просьбы о помощи.

У нас у всех (и у детей тоже) бывают моменты, когда все валится из рук и весь мир против тебя. В такие минуты особенно обидно, если у родителя не находится возможности (или желания) не только помочь, но хотя бы выслушать.

Кстати, примечательно, что в Англии в данный момент даже предлагается принять закон, в соответствии с которым пренебрежение ребенком и отказ прийти ему на помощь будет считаться уголовным преступлением.

13. Он никогда не будет оскорблять своих детей.

Многим из нас знакомы жесткие и строгие отцы, которые привыкли оскорблять и унижать детей, называть их глупыми, ленивыми, а иногда использовать и более грубые слова. Они всегда найдут повод для критики и будут делать это перед друзьями, родственниками и даже коллегами. Ответственный отец не опустится до оскорблений и всегда найдет повод для похвалы, чтобы помочь своему ребенку развить здоровую самооценку.

14. Он никогда не перестанет любить своих детей.

Ответственный отец ни при каких условиях не перестанет любить своих детей. Даже если между родителями происходит конфликт и они решают расстаться, отец все равно обязан поддерживать отношения с ребенком, пусть даже он живет на другом конце света. опубликовано econet

Автор: Мария Аркадьева

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