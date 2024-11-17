11 ритуалов счастья

Психологи уверены, что сделать свою жизнь счастливой и яркой может каждый человек. Для этого не нужны дорогие подарки, поездки и ювелирные украшения: счастливое состояние и душевный подъем легко создать самостоятельно из повседневных мелочей. С помощью простых ритуалов и привычек можно приучить себя радоваться и получать удовольствие от каждого дня.

Принципы и ритуалы счастья заложены в основе многих обучающих программ от именитых психологов, тренеров по личностному росту. Стараясь внести их в свою жизнь, можно полностью изменить отношение ко многим моментам. Это помогает противостоять стрессам, излучать счастье, делиться им с окружающими.

Основные принципы счастья

По мнению психологов, счастье – это результат длительной и постоянной работы над собой, эмоциями и чувствами. При достижении душевного равновесия у человека быстрее развивается карьера, не возникает трудностей при построении личных и дружеских отношений.

Основные принципы для достижения счастья:

Развивайтесь как личность. Самоутвердитесь с помощью добрых дел, достигайте успеха в учебе, участвуйте в интересных и смелых проектах.

Не меняйте окружающих. Не пытайтесь сделать партнера лучше, а работайте столько над собой. Личным примером легче привлечь позитивных и успешных людей, излучающих счастье.

Вырабатывайте хорошие привычки: бегайте по утрам, занимайтесь спортом, научитесь готовить здоровую пищу.

Цените каждую минуту. С пользой используйте свободное время, не тратьте на сериалы и ток-шоу: учите иностранные языки по системе «15 минут в день», читайте книги в очереди.

Занимайтесь спортом. Он стимулирует выработку гормонов счастья и удовольствия.

Гуляйте на свежем воздухе каждый день и в любую погоду.

Контролируйте денежные расходы, но не увлекайтесь экономией: балуйте себя приятными сюрпризами и подарками.

Учитесь зарабатывать деньги, не бойтесь просить повышения или переходить на новую работу: это стимулирует развиваться и повышает здоровую самооценку.

Планируйте хорошие эмоции. Думая о новом проекте, не считайте доход: проигрывайте в мыслях, какое удовольствие вы получите от результата, знакомства с новыми людьми.

Больше читайте. Не забывайте получать удовольствие от хорошей литературы, выделяйте хотя бы 15−20 минут в день для знакомства с новыми авторами.

Ищите новую информацию и эмоции. Меняйте маршрут по дороге на работу, чаще бывайте на выставках, в театре, гуляйте в лесу.

Учитесь получать удовольствие от уборки по дому, найдите хобби по душе. Каждый вечер анализируйте прошедший день, не забывайте хвалить себя за успехи, хорошие поступки и дела.опубликовано econet

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