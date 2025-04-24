11 признаков того, что вам лгут

Согласно статистике, каждый человек ежедневно хотя бы один раз говорит неправду. Это может быть как безобидная ложь – например, «опоздал, потому что застрял в лифте» – так и существенная, которая может повлиять на развитие событий или отношения между людьми. Лжецов нужно выводить на чистую воду! К счастью, существует ряд признаков, по которым можно определить, что вам говорят неправду.

Большинство людей, с которыми вы общаетесь ежедневно – лжецы. Исследованиями установлено, что 60% людей солгали в течение короткое 10-минутного разговора, и в среднем 2/3 из сказанного является неправдой.

К счастью, вранье довольно легко заметить – вы просто должны знать его признаки.

11 признаков лжецов

Они быстро меняют положение головы

Из дыхание меняется

Они застывают в неподвижности

Они повторяют свои слова ил фразы

Она касаются рта или прикрывают рот рукой

Они инстинктивно прикрывают уязвимые части тела

Они шаркают ногами

Они предоставляют слишком много информации

Им физически трудно говорить

Она указывают на виноватых

Они смотрят на вас пристально, не мигая

Когда вы пытаетесь выяснить, лжет ли ваш собеседник, первое, что необходимо понять, это то, как он ведет себя в нормальном состоянии. Затем вам нужно обратить пристальное внимание на его текущее выражение лица, язык тела, жесты и обороты речи.

Вот 11 признаков лжецов:

1. Они быстро меняют положение головы

Если вы видите, что кто-то сделал внезапное движение головой, когда вы задали ему прямой вопрос, вероятно, он собирается солгать вам.

Лжецы часто откидывают голову назад, наклоняют ее вперед, опускают вниз или качают головой из стороны в сторону.

2. Из дыхание меняется

Если кто-то лжет вам, он может начать тяжело дышать. Это рефлекторное действие.

Когда дыхание меняется, плечи лжеца будут подниматься, а голос станет менее глубоким.

Иногда они производят впечатление запыхавшихся, поскольку у них резко ускоряется пульс и скорость кровяного потока.

Тело испытывает такие изменения, когда вы нервничаете и напрягаетесь – в том числе, и когда говорите неправду.

3. Они застывают в неподвижности

Общеизвестно, что мы ерзаем, когда нервничаем, но также следует обратить внимание на людей, которые превращаются в статуи, не двигаясь вообще.

Застывшее положение тела подготавливает организм к возможной конфронтации.

Когда вы участвуете в обычном разговоре, ваше тело двигается естественным образом, совершая незаметные, расслабленные и, по большей части, неосознанные движения.

Если вы принимаете жесткую неподвижную позу, избегая любого движения, это огромный предупредительный сигнал, что что-то идет не так.

4. Они повторяют свои слова ил фразы

Это происходит потому, что они пытаются убедить вас или себя в чем-то. Они стараются узаконить ложь в своем сознании. Например, они могут повторять: «Я не говорил этого.. Я не говорил этого…» снова и снова.

Кроме того, это способ выиграть время, которое необходимо лжецам, чтобы собраться с мыслями.

5. Она касаются рта или прикрывают рот рукой

Люди инстинктивно преграждают руками рот, когда либо не хотят иметь дело с какой-то проблемой, либо не желают отвечать на вопрос.

Когда взрослые касаются губ руками, это означает, что они не готовы раскрыть вам карты или просто не скажут всей правды. Они в буквальном смысле слова преграждают коммуникацию.

6. Они инстинктивно прикрывают уязвимые части тела

Уязвимые части тела включают область горла, грудь, шею, голову или живот.

Когда обвинение задевает лжеца за живое, он обязательно коснется рукой передней части горла.

7. Они шаркают ногами

Шарканье ногами говорит о том, что потенциальный лжец чувствует себя неудобно и нервничает. Иными словами, это сигнал того, что он хотел бы уйти, выйти из неудобной ситуации.

8. Они предоставляют слишком много информации

Когда кто-то идет дальше и дает слишком много информации – которую не запрашивали и особенно перенасыщенную деталями – высока вероятность, что вам говорят неправду.

Лжецы часто говорят слишком много слов, потому что надеются, что в силу их болтливости и кажущейся открытости, им все поверят.

9. Им физически трудно говорить

Лжецам с течением разговора становится все труднее и труднее говорить чисто физиологически.

Это происходит потому, что во время стресса уменьшается слюноотделение, и это высушивает слизистую оболочку полости рта. Другие признаки включают покусывание губ и внезапно поджатые губы.

10. Она указывают на виноватых

Когда лжец занимает враждебную или оборонительную позицию, он старается повернуть ситуацию в свою пользу.

Лжец переходит в наступление, потому что разозлен, что его вранье раскрыто, и в результате начинает поиск виноватых.

11. Они смотрят на вас пристально, не мигая

Когда люди лгут, общеизвестно, что они избегают смотреть вам в глаза, но лжец может , напротив, усиливать зрительный контакт в попытке контролировать и манипулировать собеседником.

При этом, как и большинство мошенников, лжецы склонны перебарщивать. Они могут уставится на вас и смотреть прямо в глаза гораздо дольше, чем обычно, почти не моргая при этом.

Когда люди говорят правду, они могут внезапно поднять или опустить глаза и даже отводить взгляд время от времени. Лжецы, напротив, используют холодный пристальный взгляд, чтобы запугать и контролировать вас.

В то же время о то, что вам говорят неправду, может свидетельствовать и учащенное моргание.опубликовано econet

by Jacquelyn Smith

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