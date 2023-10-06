Как вырастить невротика: 50 эффективных шагов

Родители, которые сталкиваются с проблемами в отношениях со своими детьми, часто вынуждены перелопачивать множество книг...

Родители, которые сталкиваются с проблемами в отношениях со своими детьми, часто вынуждены перелопачивать множество книг и публикаций чтобы составить хотя бы общее и непротиворечивое представление о том, что хорошо, а что плохо.

Я решил написать инструкцию в формате «не думай – просто читай и делай», включающую в себя все самое главное:



1. Твердо решите, что ваш ребенок в том виде как он есть - плох и никчемен. И это надо исправлять. Поверьте сами и убедите ребенка, что он родился испорченным и порочным, а задача взрослых сделать из него «настоящего человека». Это основа для формирования его невроза.



2. Сразу ставьте реалистичные цели. Хороший пример: ваш годовалый ребенок должен научиться следить за чистотой своей одежды и заботиться о ваших чувствах, 3-летний - овладеть этикетом, основами эстетики поведения и отличать мораль от нравственности, 6-летний должен уметь часами сидеть неподвижно без возможности почесаться, 9-летний - понимать основы многозначной логики и субъективного идеализма, 12-летний – определиться со своим жизненным выбором, 15-летний уметь искренне сожалеть, что еще не может зарабатывать деньги и жить самостоятельно.



3. Помните, что идеальный ребенок – это послушный ребенок. Через пару десятков лет ко всем послушным и задерганным детям прилетает добрая фея и превращает их в активных и самостоятельных взрослых людей. Те родители, которые вынуждены твердить своим взрослым детям «займись чем-нибудь», «не сиди дома», «мы нашли тебе работу - сходи» вызывают сочувствие и сожаление. Их ребенок, скорее всего, не был достаточно послушным. Вот она и не прилетела.



4. Для достижения целей кон­цент­ри­руй­тесь на искоренении плохого в ребенке. Не по­мо­гай­те ре­бен­ку осва­ивать новое – он будет отвлекаться от мыслей о том, какой он плохой.



5. Следите за тем чтобы у ребенка не появлялось ощущение без­опас­нос­ти — если оно укоренится, то в будущем ему всегда будет с чем сравнивать и он будет лишен возможности доверять подлецам и обманщикам. И какими бедами из своей несчастной жизни он тогда сможет с вами поделиться? Вам не о чем будет поговорить.



6. Если не умеете, то научитесь использовать обобщения: «ты всегда», «ты никогда», «ты ничего», «все кроме тебя», «ты постоянно». Идеальное построение фразы: «ты постоянно всегда всё делаешь не так и никогда ничего хорошего от тебя не дождешься».



7. Кричите. Давно замечено, что скорость звуковой волны, идущей от взрослого, при приближении к ребенку заметно падает. Компенсируйте этот эффект.



8. Прерывайте ребенка когда он чем-то увлечен. Ведь не может 2-летний ребенок, если он конечно нормальный, в тридцатый раз возвращаться и снова переступать через высокий порог, когда это у него уже получилось на десятой попытке. У него впереди еще лет двенадцать на то, чтобы овладеть своим телом. Сейчас для него есть более важная цель – соблюдение распорядка дня.



9. Высмеивайте и наказывайте за неуклюжесть. Вообще - вы­сме­и­вайте почаще. Тогда он научит­ся быть роб­ким. А, если он будет жалким, то его сочтут безопасным и не будут обижать, а будут жалеть. Смеловысмеивайте физические недостатки. Ведь нет ничего забавнее, чем когда «зубы как у крыски», «нос картошкой». Почаще спрашивайте: «А, почему ты такой лопоухий?» При этом фраза «что-то ты стала толстой», обращенная к девочке, возможно, откроет ей дорогу к славе. Ведь знаменитая актриса, анорексия и известность – синонимы.



10. Продуктивно используйте стремление подражать всему, что видит и слышит ваш ребенок. Произнес еще неумело, но также как вы, слово «бьять» - в угол. Взял вашу сигарету и ходит в образе «я курю» – по попе. Если он такое вытворяет в три года, то что будет дальше? Хочет попробовать так же красиво как вы нарезать помидор – по рукам. Положить белье в стиральную машину – ущипните, как будто его ударило током. Он раз и навсегда должен понять, что в силу своей изначальной никчемности, он не достоин стать таким, какими ему видятся эти сильные, умелые, знающие взрослые.



11. Обвиняйте ребенка в том, чему он научился у вас. В крайнем случае, виноваты фильмы, детский сад, его друзья, школа или гены прадедушки по маминой линии, «у которого был точно такой же ужасный характер».



12. Комментируйте все его действия. Будьте максимально критичными. Он должен привыкнуть, что быть лучше чем он есть и никогда этого не достичь – это теперь его работа на всю оставшуюся жизнь. Слова-помощники: «не трогай», «не беги», «не кричи», «сиди ровно», «тебе в руки ничего давать нельзя», «лучше не делай это», «еще раз так поступишь», «руки из одного места», «дай я сам». В будущем ваш голос должен стать голосом из радио в его голове, которое невозможно выключить и, даже понять, что это звучат не собственные мысли, а трансляция старой программы.



13. Никогда и ничего на объясняете. Руководствуйтесь простыми правилами: он всегда «мал еще, чтобы что-то понимать» и когда «вырастет - сам поймет». Используйте непонятные формулировки: «хорошо себя вести», «не быть дураком», «делать как люди», «поступать правильно». Пусть знает, что есть непостижимые и сложные вещи и их взаимосвязи, в которые посвящены все кроме него. Не лишайте себя будущей радости третировать подростка за то, что «не понимает элементарных вещей».



14. В то же время, отдайте его в развивающие центры, группы, ясли. Ведь именно в вашего ребенка природа не заложила способность естественного, органичного для него, поступательного познания мира. Там лучше знают в каком порядке и что он должен изучить. Вы победили, если первое сказанное им слово будет слово «квадрат».



15. Но если есть возможность, то как можно раньше отдайте в детский сад. Воспитатель с группой из 30 детей позаботится о нем лучше вас. Ведь место собственного детского Я, еще до его появления, должно быть занято коллективным Я и мнением Натальи Альбертовны, что «не хорошо обижаться и быть таким гордым, когда все дети уже построились парами и держаться за руки».



16. Уверьте ребенка в своем всеведении. Вы видите и знаете что он делает даже когда вас нет рядом, читаете по глазам его мысли, заранее знаете все его намерения и что «вот прямо сейчас он нагло врет». В связке с изощренными наказаниями это поможет ему скорейшим образом познакомиться с привидениями, монстрами в темноте, страхом оставаться одному. И скуки - как не бывало!



17. Он должен знать, что среди прочих, есть идеальные люди и таким как они ему ни стать никогда. Сравнивайте его не в пользу ребенка с другими детьми, сестрами и братьями, а лучше всего с некими неизвестными ему Другими или самим собой в детстве. Другие всегда должны быть лучше. В своем прошлом вы – абсолютный идеал. Иначе он разленится и совсем не будет развиваться. Слова-помощники: «не умеешь не берись», «можешь когда захочешь», «у тебя никогда не получится», «вот я в твоем возрасте», «посмотри как у других хорошо получается», «тебе должно быть стыдно».



18. Договоритесь с членами своей семьи, чтобы они поощряли его делать то, за что вы сами его наказываете. И сами наказывайте за то, за что вчера хвалили. Запрещайте и тут же разрешайте. Отменяйте свои обещания. Пусть ребенок поймет, что его поведение и результат который он получает – независимые вещи. Это развивает у ребенка интеллект и интуицию.



19. Пугайте бабаями, бабами-ягами, волками и милиционерами, которые «придут и заберут». И к привидениям и чудовищам из темноты присоединятся монстры под кроватью. А, в большой компании, как известно, веселей. Искренне высмеивайте его страхи, ведь по сравнению с вашими, его монстры – это пустяк. Уж, вы то знаете.



20. Угрожайте, а лучше просто при удобном случае отбирайте у ребенка игрушки, а любимую еду выдавайте за хорошее поведение. Он должен знать, что в любой момент он может быть чего-то лишен. Так он вырастет жадным и не будет «каким-то лохом».



21. Старайтесь не давать ребенку то, в чем он нуждается. Пусть знает, что ресурсы мира крайне ограничены и никто с ними просто так расставаться не намерен. Единственный способ получить что-то – это научиться воровать. И, кстати, неужели что-то кроме зависти может быть хорошим стимулом для развития?



22. Соревнуйтесь с ребенком. При этом вы должны выигрывать чаще, а лучше всегда. Ведь, с одной стороны, нет ничего приятней обыграть в шахматы 5-летнего ребенка, а, с другой – для него это наука. Пусть поймет, что в конкуренции с другими он заведомо проигрывает и привыкнет сразу обманывать и хитрить, меняя правила игры для своего удобства.



23. Когда ребенок первый раз закатил истерику не отвлекайтесь сами и не отвлекайте его - дайте ему то, что он просит. Повторите много раз. Он должен закрепить этот полезный навык.



24. Бейте ребенка. По рукам, по губам, по попе. Обязательны пинки и подзатыльники. Это поможет ребенку воспринимать насилие как норму и с достоинством и терпением переносить издевательства и побои в будущем: от сверстников, в полиции, в армии, от мужа или случайного насильника.



25. Втирайтесь в доверие, а потом, узнав все что вам было нужно, наказывайте. Устраивайте допросы и обыски. Помните - он вам не друг и никогда таким не станет. Ваша миссия изобличить и искоренить в нем врага. Враг коварен – он все понимает и делает вам на зло. Он должен понять, что с вами нельзя найти общий язык. Слова-помощники: «расскажи честно и я не буду тебя наказывать», «почему ты так сделал», «кто тебя просил», «кто тебя подговорил» «ты понимаешь, что ты делаешь», «сколько раз тебя предупреждать».



26. Шантажируйте. Это упорядочивает и конкретизирует бессмысленный хаос детских желаний и потребностей. Слова-помощники: «если не прекратишь, то пойдем домой», «тогда мороженного ты не получишь», «иначе будешь наказан».



27. Говорите что любите ребенка и требуйте любви от него. Ведь любовь это и есть: унижение, ложь, наказания, принуждение. Не беспокойтесь что ваш обман будет раскрыт. Ребенок вырастет и легко и не задумываясь заменит, не найденное им удовольствие от отношений с людьми, эйфорией от алкоголя, наркотиков или азартных игр. Некоторые восполняют эту пустоту верой, но нужен ли вам столь не радикальный вариант?



28. Принуждайте ребенка. Принуждайте во всем. Сделайте из приятного тяжкий труд. Еда, чтение, познание нового, прогулки – все должно стать работой, а любая работа - адом. Это просто: дождитесь когда ребенок что-то делает сам, а потом раскритикуйте и прервите. Пусть вместо этого делает то, что как вам кажется, сейчас важно, нужно и правильно. Отличный результат – это когда у ребенка совсем не остается времени на самого себя и он перестал различать что хочет он сам, а что хотите вы.



29. Для блага вашего ребенка искорените сочувствие и сострадание. Он должен научиться терпеть боль когда прищемит палец, не плакать когда раздерет до мяса коленку. Пусть развивает выдержку и понимание, что никто его не жалеет и жалеть не будет. В то же время, оградите ребенка от невидимых опасностей. Страшные бактерии, немытые ягоды с грядки, чихнувший ребенок в песочнице – вот его главные враги.



30. Го­во­ри­те о ре­бен­ке плохо. Без не­го, а особенно при нем. При других задавайте ему неприятные и унизительные вопросы, вспоминайте «забавные» случаи из его жизни. Выставляйте напоказ его ошибки, недостатки и промахи – так он быстрее от них избавится, а вы получите алиби. Ведь вы не имеете к ним никакого отношения.



31. Не хвалите своего ребенка. Иначе, он может научиться сам себя оценивать. Не одоб­ря­йте — он научит­ся хо­ро­шо к се­бе от­но­сить­ся. Зачем тогда вы?



32. Контролируйте чтобы ребенок находился в постоянной тревоге и физическом напряжении. Длительное мышечное напряжение когда-нибудь, да приведет к появлению качественного хронического заболевания внутренних органов, спины или сердечно-сосудистой системы. И у вас с ребенком появятся дополнительные, связывающие вас, общие интересы.



33. Отвлекайте ребенка от тягостных переживаний. Кроме случаев, конечно, когда вы сами погрузили его в них в воспитательных целях. Если ребенок загрустит - заставьте радоваться. Научите радоваться и когда ему страшно. Пусть он любит в ответ на презрение, и злится когда ему доверяют. Исподволь подмените его эмоции вашими. Пусть научится игнорировать свои. Иначе как вы собираетесь им управлять? И какая может быть радость, если вы сами не рады? Слова-помощники: «перестань реветь», «что за нежности», «не будь трусом», «прекрати на меня злиться», «тебе не больно», «мало ли, что ты хочешь», «ты еще не устал», «это не обидно», «ржешь как лошадь», «ешь – это вкусно», «не горячо, нормальная вода».



34. Лишайте выбора. «Разве нормальный человек будет это делать, слушать, читать, хотеть». Навязывайте свое мышление. Ведь вам с таким трудом приходится убеждать себя, «что оно правильное». Пусть пользуется готовым и выстраданным результатом. Твердо решите, что ваш ребенок должен достичь того, чего не смогли достичь вы и ни в коем случае не сделать того, что вы сделали не правильно.



35. Для усиления эффекта, производимого вашими словами, используйте интонации: снисходительно-обесценивающие, многозначительные, саркастические, наставительные, констатирующее-утвердительные, обольщающие, угрожающие. Ребенок постепенно привыкнет и перестанет искать смысл в словах и будет полностью ориентирован на эмоции других людей. Это позволит ему бесконфликтно воспринимать указания начальства и с максимальным комфортом смотреть новости по телевизору.



36. Вымещай на ребенке свои обиды и плохое настроение. Это удобно и безопасно. Кроме того, когда родителю полегчало и к нему вернулось хорошее расположение духа, то и ребенок будет счастливее.



37. Будьте нетерпеливы. Ребенок должен уметь в ответ на ваши замечания изменяться прямо сейчас. Не будьте сни­схо­ди­тель­ны — пусть в своем воображении, но ребенок должен это сделать. Реальность подтянем потом. Или не подтянем. Не важно. Ведь главное казаться кем-то, быть – не обязательно. Вы это точно знаете, пусть поймет и он.



38. Как можно чаще пугайте будущим. Любое его нечаянное действие в настоящем через 30 лет приведет к краху всей его жизни. «Эффект бабочки» все же смотрели? Вместе с тем, покажите, что вас интересует немедленный и измеримый результат. Слова-помощники: «как ты мог проиграть. это провал», «вырастешь - станешь дворником», «опять за тебя приходится краснеть», «только на отлично».



39. Для аргументации всегда используйте крайности: катастрофизируйте, преувеличивайте, возводите в абсолют, окрашивайте в черное и белое. Путайте причины и следствия, общее и частное, форму и содержание, привязываетесь к мелочам. Манипулируйте и сбивайте его с толку в любых удобных случаях. Это научит его умело изворачиваться и гладко оправдываться, выводить врунов на чистую воду и язвительно торжествовать . Как минимум - в интернете, он теперь точно не пропадет.



40. Ловите ребенка на мелкой и непредумышленной лжи – дети склонны фантазировать. Наказывайте за это. Ребенок должен научиться врать более изощренно. Слова-помощники: «ты говоришь чушь», «твое мнение никого не интересует», «ты опять врешь», «не выдумывай», «придумай что-нибудь по-лучше», «как ты можешь это не знать», «не тупи», «думаешь самый умный».



41. Продвинутый родитель знает, что абсолютное послушание абсолютно хорошо только для домашнего использования. Научите ребенка избавляться от чувства стыда, перекладывая ответственность на, подходящих для этого, других, на обстоятельства и случай. Пусть во всех его бедах станут виноваты те, кто много мнит о себе - лицемерные, жалкие, завистливые людишки. Это они провоцируют драки. Это они врут и воруют, а он мухи не обидит – «посмотрите такой хороший». Когда никто не слышит унижайте других детей и их родителей. Ведь это правда – они этого заслуживают.



42. Восхищайтесь ребенком за то, что он хотел сделать, но так и не сделал. Ведь хорошие намерения лучше плохого поступка.



43. Как можно раньше навяжите ребенку его роль. Мальчики не плачут, не обижаются, не боятся. Девочки опрятны, следят за своим поведением и скромны. Пусть мальчик сразу учится скрывать свои чувства, а когда они накопятся - срывать их на других. Пусть девочка заранее отшлифует навык находить хитрые пути чтобы получать свое.



44. Ребенок должен участвовать в конфликтах между папой и мамой. Излишняя наивность в семейных вопросах будет потом ему мешать. Поэтому в 5-летнем возрасте должен знать, что если бы не он, вы бы давно развелись. Перетягивайте его на свою сторону. И он должен знать все подробности. В том числе, что его бы могло и не быть, потому что мама «хотела сделать аборт, но ее тогда отговорили».



45. По возможности раскройте ребенку всю правду. Девочка должна знать, что все мужчины сволочи, а мальчик, что все женщины стервы. И только вы действительно его любите. Пусть понимает, что ваша гиперопека и слежка за любыми действиями – это вынужденная необходимость и его защита от болезненных разочарований.



46. Если ребенок что-то делает не так – вы чудовищно страдаете, болеете и вот-вот умрете. Он не должен стать эгоистом, который «думает о себе больше чем о вас». Напоминайте о себе и о том, кем бы он стал если бы не вы. Слова-помощники: «смерти моей хочешь», «ты сведешь меня в могилу», «все нервы мне истрепал», «не пороли бы – покатился б по наклонной».



47. Никогда не при­слу­ши­вай­тесь и не отве­чай­те ре­бен­ку, ко­то­рый об­ра­ща­ет­ся к вам. Иначе он может решить, что он важен для вас и тогда обязательно «сядет вам на шею». В крайнем случае встречайте все что он говорит с тревогой, предполагая самое худшее. Слова-помощники: «ну, что опять», «как ты достал», «отвяжись», «сходи поиграй, пока мы разговариваем».



48. Требуйте просить прощения и обещать «я так больше не буду» за любую мелкую шалость. Чем мельче проступок, тем сильнее должно быть наказание. Смело ставьте в угол, днями оставляйте без общения, угрожайте отдать, демонстративно уходите, хорошенько выпорите, наконец. Ребенок должен с ужасом гадать какие чудовищные наказания ждут его в более серьезных случаях: «смерть? нет – этого, скорее всего окажется, мало». Это отобьет у него любое желание «делать не так».



49. Сюсюкайте. Говорите с ним притворным детским голосом. Называйте его зайчик, мышонок, солнышко, котя. Вместе с тем, когда вы собираетесь его наказать произносите его имя таким тоном, чтобы он вздрагивал от страха. Окончательно обозначьте, что вы его очень любите когда он – это не он и ненавидите в противоположном случае.



50. Вы не можете ошибаться. Вы знаете все потому, что вы родитель. Не показывайте ребенку сомнений и своей слабости – дети это чувствуют. Не бойтесь применять противоречащие друг-другу методы: ребенок вам верит - он так устроен. Чем более запутанным будет сознание ребенка, тем насыщенней его будущая жизнь. Если у вас что-то не получилось – виноват сам ребенок.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet