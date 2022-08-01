10 Законов Вселенной

Внешнее всегда отражает находящееся внутри. Переместив внимание с внешнего на то, что происходит внутри, мы получаем ключ к своей жизни...
1.Любой процесс, завершаясь, переходит в свою противоположность.
2. Подобное всегда притягивает подобное.
— Что есть здесь, есть везде; чего здесь нет, нет нигде.
— Если мы чего-то не видим в себе, мы не увидим этого и снаружи.
— Если мы что-то отрицаем в себе или не хотим видеть, мы обязательно столкнёмся с этим снаружи.
— То, что мы отрицаем и подавляем, происходит в нашей жизни.
— Чем сильнее мы отторгаем что-то, тем сильнее оно притягивается к нам.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
3. Внешнее всегда отражает находящееся внутри. Переместив внимание с внешнего на то, что происходит внутри, мы получаем ключ к своей жизни.
— Любая ситуация, любой человек, любой предмет вовне есть продолжение нас самих.
4. «Как наверху, так и внизу».
Придавая чему-то значимость, мы раскалываем себя и данное явление на верх и низ.
5. Правое равно левому.
Мы являемся и тем, что отрицаем, не принимаем, считаем неправильным.
6. В каждой точке трёхмерного пространства одновременно существуют прошлое и будущее .
— Причина и следствие — это одно и то же.
7. Мысль имеет способность материализоваться вовне.
8. Преодолевая препятствие, мы получаем его силу.
9. Боль в точности указывает на место в теле, где мы не принимаем себя, разделены с самим собой .
— Болезнь всегда возникает в том месте, которое отвергнуто.
10. Каждое наше действие в мире обязательно возвратится к нам.опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий