Уважайте свои слова!

Во время болезни или борьбы с нежелательным поведением либо вредной привычкой, зависимостью, мы находимся в определенных рамках, построенных с нашей системы убеждений и веры, которые словно превращают нас в обычную рыбу.

Нам кажется, что к нашим услугам целый океан возможностей, а на само же деле, находимся в ограниченном пространстве, как будто в аквариуме. То, во что мы верим, мы берем за константу и это нас ограничивает, закрывает нас в одностороннем взгляде на реальность.

Чтобы приблизится к выздоровлению, мы должны понять с чего построены стенки нашего аквариума. Какие убеждения держат нас в этом нежелательном состоянии? Как мы воспринимаем поведения и слова других людей? Какие слова мы услышали когда-то в детстве, которые потом были восприняты нами как компас и до сих пор указывают нам дорогу в жизни? Что такое мы имеем закодированное в памяти клеток, что не дает нам выйти за рамки повторяемой схемы поведения?

Например, негативный комментарий, который мы перевариваем в себе много лет, может запустить выработку меланина, что приведет к появлению перекраски и изменений в коже, а в наихудшем случае к меланоме, что для автоматического мозга имеет необычайную биологическую важность – является своеобразным щитом, защищающим от болезни.

Выплывают за пределы рамок в пространство океана и выздоравливают те, кто имеет способность достигнуть внутренней тишины, выходить из состояния дискурсивного сознания, и находится на уровне внутреннего интеллекта. Тогда мы можем соединится с мудростью тела и той частью памяти, в которой закодировано негативное воспоминание, что помагает освободится от них.

Следующей способностью, которая ведет к выздоровлению, есть следование в направлении со своим внутренним голосом. Когда наши мысли, ощущения и действия гармоничны, можем с большей уверенностью ступать дорогой к выздоровлению.

Согласно Карлу Г. Юнгу, тремя рекомендациями для выздоровления есть:

- определение и развязание травмы,

- принятия необходимых действий,

- настойчивость и решительность, позволяющие действовать систематически.

С другой стороны, чтобы защитить себя от повторного замыкания в стенках аквариума, может помочь 5 правил Дона Мигеля Райса:

1. Уважайте свои слова.

Избегайте слов, которые вредят вам или другим.

2. Не принимайте ничего к себе лично.

Когда станете независимы от мнения и действия других людей, только тогда избавитесь от ненужных страданий.

3. Не планируйте ничего наперед.

Найдите в себе мужество задать себе вопросы и открыто выразить свои настоящие желания.

4. Делайте все как можно лучше, как только сумеете, но в соответствии со своими реальными возможностями.

5. Будьте скептичны, но научитесь слушать, только после этого делайте выбор.

Большинство из того, что вы слышите, это не правда. Любая оценка ваша или ваших окружающих, это только версии и чужие мнения о реальной ситуации, которые прошли через фильтр убеждений. Не давайте волю внутреннему тирану, который принимает мнения других за реальность и истину.

Выйдите за стенки невидимого аквариума и используйте все возможности, предоставленные вам жизнью.

Будьте счастливы!опубликовано econet