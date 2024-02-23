Каждый день мы встречаем новых людей и из каждой встречи выносим что-то важное для себя. Кто-то испытывает нас, кто-то использует и преподносит урок, кто-то помогает получить новые навыки, а кто-то делает нас лучше и это самое ценное.

2. В отношениях Вы получаете то же, что отдаете.

Не надейтесь, что в ответ на капризы, обвинения и оскорбления, Вы получите улыбки, объятия и признания в любви. Если Вы хотите понимания, постарайтесь понять сами. Все возвращается – это простая формула, которая работает во все времена.

3. Не надо бороться за место в жизни человека.

Насильно мил не будешь – многие забывают эту простую и очень мудрую истину. Никогда не пытайтесь отвоевать для себя пространство в жизни другого человека. Ведь вы не можете знать наверняка, нужно ли ему это.

4. Все люди меняются и это нормально.

Потребности, мысли и даже убеждения людей со временем меняются. Поэтому, если кто-то говорит, что Вы изменились, не расстраивайтесь и не ищите недостатки в себе. Возможно, эти перемены наоборот пошли Вам на пользу. Нет ничего страшного в том, что Ваши интересы с близким другом могут разойтись, а общение сойти на нет. Лучше изредка посылать друг другу поздравительные открытки и сохранять теплые воспоминания, чем пытаться выжать из отношений то, чего не осталось и копить раздражения внутри себя. Будьте искренни.

5. Над отношениями необходимо работать.

Отношения не строятся сами по себе. Они требуют активного участия всех задействованных сторон. Искренность, взаимность и уважение – это те основы, без которых любые отношения рухнут.

6. Нужно уметь прощать.

Многие считают, что прощение – это признак слабости. Но слова “я прощаю тебя” вовсе не означают - “я слишком мягкий человек, поэтому не могу обижаться и ты и дальше можешь портить мою жизнь, я не скажу тебе ни единого слова”, они означают – “я не позволю прошлому портить свое будущее и настоящее, поэтому прощаю тебя и отпускаю все обиды”.

7. Споры – это пустая трата времени.

Чем меньше времени Вы тратите на ругань с людьми, которые Вас раздражают, тем больше времени у Вас остается на общение с людьми, которых Вы любите. Если же спор произошел между Вами и близким человеком, держите себя в руках. Не давайте гневу овладеть Вами, иначе Вы можете произнести слова, за которые Вам будет стыдно всю оставшуюся жизнь. Иногда крепкие отношения может разрушить одно неосторожное слово.

8. Вы не можете изменить другого человека.

Человек способен изменить лишь сам себя, но не в коем случае не кого-то другого. Поэтому Вы должны научиться воспринимать близких и дорогих Вам людей такими, какие они есть. Если же что-то в корне Вас не устраивает, будьте честны и скажите об этом прямо. Возможно тот, кого Вы любите, захочет измениться ради Вас.

9. Отсутствие в Вашей жизни некоторых людей может пойти Вам лишь на пользу.

Не бойтесь менять окружение. Нужно уметь отпускать из своей жизни тех людей, которые вносят в нее дискомфорт. Если в последнее время Вы получаете от некогда лучшего друга лишь предательства и оскорбления, нужно перестать цепляться за прошлое и разорвать отношения.

10. Цените людей, которые рядом.

Не забывайте говорить близким людям о том, как они дороги Вам. Уделяйте им достаточно внимания. Возможно, что Ваши отношения когда-нибудь закончатся, но даже если что-то не длится вечно, это не означает, что не стоит тратить на это времени.опубликовано econet