Не ждите, что кто-то сделает Вас счастливым!

Мы ошибочно считаем, что любить – значит, чувствовать. Испытывать чувства, флюиды и наслаждение от одного только присутствия человека. Но ведь «любить» — это глагол! Любить – значит, действовать, совершать что-то для любимого человека!

Мы ошибочно считаем, что любить – значит, чувствовать. Испытывать чувства, флюиды и наслаждение от одного только присутствия человека. Но ведь «любить» — это глагол! Любить – значит, действовать, совершать что-то для любимого человека! Любовь – это действие! Когда мы с замиранием сердца наслаждаемся объятиями и поцелуями, но ничего не хотим делать для возлюбленного, это не любовь, а всего лишь влюбленность. Более подробно об этом читайте в статье «Чем отличается любовь от влюбленности?«.

К сожалению, во многих семьях все происходит именно так: каждый из супругов живет ожиданиями действий и поступков от своей второй половинки. Она ждет от него комплиментов и цветов, он ждет вкусного ужина и массажа. Жена хочет, чтобы муж сделал ее счастливой, а муж ждет обещанного счастья от жены. Но ведь так можно ждать очень долго! Безуспешные ожидания чреваты обидами, обвинениями, упреками. А когда вас упрекают в том, о чем вы даже не подозревали, сильно захочется после этого делать что-то для человека от всей души? Вот так и рушатся семьи, бесследно проходит любовь. А проходит, потому что ее и вовсе не было. Была лишь влюбленность, вожделение, страсть, надежды и ожидания.

Любовь возможна лишь между двумя зрелыми людьми, и зрелость в данном случае совсем не зависит от возраста. Зрелые души могут любить и в 15 лет, а незрелые не могут и в 40.

В чем же разница между зрелой личностью и незрелой? Как понять, какая личность вы?

Зрелая личность :

- Принимает себя такой, какая она есть. Ни за что себя не винит, ни осуждает, ни критикует; - Любит себя. Независимо от внешности, способностей, характера. Любовь переполняет ее внутри и потому она готова поделиться этой любовью. Окутать ею достойного мужчину, человека, которому она подарит свое сердце.

- Принимает своего избранника таким, какой он есть. Не старается его переделать, не критикует, не контролирует. Просто любит;

- Не ждет, что кто-то сделает ее счастливой. Она счастлива сама по себе;

- Готова работать над отношениями, в чем-то менять, если нужно, себя. Прилагать усилия.

Незрелая личность:

- Находится в позиции жертвы. Постоянно «грызет» себя, съедая изнутри. Критикует, осуждает;

- Нуждается в любви, чтобы кто-то заполнил ту пустоту, которая есть у нее в душе. Сама же любить не в состоянии, так как у нее нет на это ресурсов.

- Больше всего на свете боится одиночества, так как в таком случае ее никто не сможет полюбить;

- Не может принимать другого человека таким, какой он есть. Старается его переделать под свой стереотип настоящего мужчины (женщины);

- Не готова работать над отношениями. Считает, что если кому и надо над ними работать, то ее второй половинке. Ведь это ее должны сделать счастливой!

Многие женщины пишут мне письма, описывая проблему под названием «прошла любовь». Вопрос звучит приблизительно так: «Мы с мужем уже много лет вместе. Чувствую, что любовь прошла, я его больше не люблю, он меня тоже. Не вижу смысла в существовании таких отношений. Разводиться?». Женщины, дорогие, любовь, как чувство, проходит в первые годы жизни. Не может сердце трепетать от вида любимого вечно, а в животе порхать бабочки. Та проблема, которую вы описываете, возникает постепенно, нарастая, как снежный ком.

У вас были свои ожидания по отношению к мужу, у него свои. Ожидания не оправдались, соответственно и ответного шага делать уже не хочется. Обида в сердце убивает чувство «любовь». Вам всего лишь нужно начать любить своего мужа. Начать действовать! Начать делать что-то для него, для его счастья и благополучия. Простить его бездействие, осознав природу его ожиданий по отношению к вам, и начать готовить ему вкуснейшие блюда, делать массаж, заботиться о нем. Но главное с радостью в душе. И тогда вы увидите, что ваш мужчина меняется на глазах. Он начнет ухаживать за вами заново, как в былые времена. Начнет делать вам приятное, дарить цветы и говорить комплименты! А все потому, что любовь – это действие! И если никто из вас не действует, так начните первыми!

Возможно, перед этим вам нужно будет поработать над собой, полюбить себя, принять себя такой, какая вы есть, повысить свое самооценку. Словом, стать зрелой личностью. Но зато потом вы влюбитесь в своего мужчину заново! опубликовано econet