Как правильно отказать женщине

Наверняка есть люди, для которых эта ситуация привычная, они разрешают ее легко и красиво, но большая часть испытывает некоторую неловкость, особенно в случае, если дама их не заинтересовала.

Нет, разумеется, им лестно. Но сердцу и прочим органам не прикажешь, когда женщина не подходит ну совсем-совсем.

И тут перед мужчиной встает сложная тактическая проблема. В большинстве известных нам традиций женщина является целью, пассивной стороной, к которой принято подступать с предложениями, оставляя за ней право отвергать. Поэтому культура женского отказа отработана довольно хорошо: достаточно просто сказать «нет», это никого не оскорбит, мужская честь не пострадает.

А когда женщина отбрасывает привычную роль и становится активной, она ставит свое самолюбие под угрозу. Сам факт предложения себя не совсем «приличен», а уж полученный отказ резко снижает ее ценность.

...Тут нужно сделать паузу, чтобы все успели возмутиться. Как?! У нас равные права! И разве ее личность может обесценить чужое мнение?

Разумеется, равные, разумеется, не может — подсказывает нам рассудок. Но есть некая домостроевская составляющая, которая у большинства из нас в крови, как с ней ни борись. И вот она-то приходит в ужас от ситуации. В раскованной современной женщине внезапно обнаруживается юная дурочка Кити, которая едва не умерла от стыда, когда показала Вронскому свою влюбленность, а он не позвал ее замуж. Помните этот эпизод?

«Она ждала, что он пригласит ее на вальс, но он не пригласил, и она удивленно взглянула на него. Он покраснел и поспешно пригласил вальсировать, но только что он обнял ее тонкую талию и сделал первый шаг, как вдруг музыка остановилась. Кити посмотрела на его лицо, которое было на таком близком от нее расстоянии, и долго потом, чрез несколько лет, этот взгляд, полный любви, которым она тогда взглянула на него и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резал ее сердце».

Всего-то и было, что «взгляд, полный любви», а ей хватило, чтобы почти сжить себя со свету.

Это ненормально и неправильно, но мы все, и девочки, и мальчики, слишком много читали классики, чтобы полностью освободиться от стереотипов. Только что она небрежно бросила: «Давай переспим» — и тут же превратилась в нежный ранимый цветок.

Только что он был свободный человек в свободной стране — и тут же сам себя хватает за грудки: «Так, ты мужик вообще и что теперь делать?»

Во-первых, подумать. Очень быстро, но тщательно решить для себя, точно ли нет. Вы перепугались или правда ее не хотите? В конце концов не так уж часто вам предлагают такие вещи бесплатно. Вспомнить историю Шивы и Парвати: по одной из версий легенды, Шива так глубоко ушел в самосовершенствование, что не ответил на любовные призывы Парвати и потом был за это наказан, потому что отвергать женщину — грех.

Но грех в том случае, если вам кажется, что есть дела поважнее. Если же она просто не нравится, не подходит, не нужна, то вы не обязаны. Правда-правда — вы ничего не должны только по факту своего пола.

Итак, решение — отказать. Следующий шаг — перестаньте с ней флиртовать.

Иногда случается, что женщина выбирает с одного взгляда и без всяких авансов с вашей стороны, но чаще все-таки некоторые заигрывания присутствовали. Так вот, немедленно прекратите. Долгие взгляды, случайные прикосновения, намеки и рискованные шутки должны закончиться.

С этой минуты необязывающее ухаживание, которое тоже являются частью нашей культуры, превращается в жестокое поддразнивание голодного куском мяса, в просторечии «динамо». Не выписывайте чеков, по которым не собираетесь платить.

Хорошо, теперь нужно что-то сказать. Просто, однозначно и при этом бесконечно тепло и вежливо. Одного «нет» недостаточно.

Какие у вас есть аргументы? Нет, не правдивые, но такие, чтобы она смогла принять и не обидеться?

Вы удивитесь, но женщины легко верят фразе «Я в отношениях и не хочу изменять». Даже дамы самых вольных нравов рады допустить существование мужчин, которые кому-то верны, потому что дали слово. Это согревает их долгими зимними вечерами вместе с теплым клетчатым пледом.

Вы успели проболтаться, что свободны? Черт. Тогда скажите, что влюблены в другую. Да, у вас пока не сложилось, но вы не теряете надежды. Или уже потеряли, но образ любимой не отпускает. Женщины романтичны до смешного, способны проглотить и это.

Это были отличные варианты, если они почему-либо невозможны (ну, знает она, что никого у вас нет), придется ступить на более скользкий путь.

Как сказать женщине, что она не вашем вкусе и при этом не огорчить насмерть? Очень просто. «Прости, я предпочитаю толстушек. Можешь считать меня извращенцем, но тебе бы пришлось набрать килограммов двадцать» — все, свободен. Ни одна женщина на это не пойдет.

Если она толстушка и есть, то... нет, никаких «похудей». Это будет обидно, а во-вторых, кто знает, вдруг правда возьмется за себя и месяца через три припрет вас к стене. Поэтому срочно становитесь любителем женщин маленького роста или постарше (нет, помоложе нельзя!!!), азиаток или еще кого-то, кто точно не она и до кого невозможно «улучшиться». Лучше прослыть странным типом, чем оскорбить или дать ложную надежду.

Что наверняка не сработает?

«Боюсь испортить нашу дружбу».

«Я недостаточно хорош для тебя».

«У меня сейчас слишком много проблем».

Нет таких трудностей и недостатков, с которыми влюбленная женщина не сможет смириться. По крайней мере ей кажется, что она готова преодолеть все, окружить вас заботой, пониманием и нежностью. И она уверена, что умеет оставаться хорошим другом даже после секса. Так что она вам не поверит. Ладно-ладно, подумает, наверняка я просто слишком толстая.

Допустим, вы кое-как отмазались и теперь созерцаете ее огорченное лицо. Достаточно часто в этот момент появляется мыслишка: «А может все-таки...» И у самых стойких случается минута слабости. Неловко перед девчонкой или жалко упускать шанс. Нет, она вам точно не нравится, но некоторая жадность до впечатлений иногда одерживает верх. Ни в коем случае не поддавайтесь, не утешайте себя мыслью, что разочек-то можно. Нельзя. Нельзя спать с тем, кто не подходит вам в принципе. Это подло по отношению к партнеру и разрушительно по отношению к самому себе.

Даже одноразовый секс подразумевает короткую, но близость, не допускайте ее с кем-то совершенно для вас неподходящим.

Теперь следует сказать что-то милое и попрощаться. И больше никогда не писать и не звонить первому. Если появится на горизонте, ответить, но самому проявлять инициативу нельзя.

Зато постарайтесь когда-нибудь сделать ей маленький подарок, но не личный, а, скажем так, социальный. Помочь, когда ей понадобится переехать, подкинуть работу, поделиться информацией — да мало ли возможностей для необязывающей любезности. Из всей это истории женщина должна вынести следующее послание: «Ты очень ценная. Мы не можем быть вместе, но я благодарен за интерес и уважаю тебя даже больше прежнего».

Это наилучший результат из всех возможных. Осадочек, конечно, останется, но вы хотя бы сделали все, что могли.опубликовано econet.ru

Автор Марта Кетро

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