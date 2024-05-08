Не жаждай вечной любви, желай, чтоб любили тебя сегодня. В делах любви не предъявляй прав, а каждый день начинай сначала.

Михаил Ефимович Литвак — один из самых признанных психологов и врачей-психотерапевтов международного уровня. Предлагаем Вашему вниманию интересные и точные высказывания Михаила Ефимовича об отношениях и любви. Вы непременно оцените его тонкий юмор и стопроцентное попадание в цель!

В делах любви не предъявляй прав, а каждый день начинай сначала.

Если ты помнишь, что простил, значит, не простил; если ты осознаёшь, что ты верен, значит, не верен; если знаешь, что забыл, значит, помнишь.

"Я тебя люблю, я без тебя жить не могу!" Если слышишь такое объяснение в любви, знай, что оно всегда искренне, но подумай, не любовь ли это голодного волка к ягнёнку.

Когда тебе объясняются в любви, выясни, чего от тебя хотят, и в чём она будет проявляться, и ты поймёшь любовь ли это.

Любовь, как беременность. Либо она есть, либо её нет. А если она небольшая, то создайте ей условия, и она станет большой.

Любовь как дерево: когда она только зародилась, её легко выкорчевать, когда разрослась - трудно.

Расставшись с любимой, не встречайся, а если вынужден встречаться не разговаривай, а если вынужден разговаривать, не откровенничай, а говори по пустякам. Пусть новости о тебе она узнает со стороны.

Не кричи на того, кого любишь. Криком любви не завоюешь, только ненависть.

Когда ты кого - то или что - то пытаешься завоевать, подумай, сможешь ли удержать. Помни: сложно удержать, а не завоевать.

В делах собирай информацию о партнёре, в делах любви - нет.

Если женщина соглашается провести с вами время наедине и ставит условие, чтобы вы "не приставали", откажитесь от свидания; иначе прослывёте или импотентом, или нахалом.

Если ваш кавалер жалуется на вашу предшественницу, то потом он будет предъявлять те же претензии вам.

Чрезмерно кокетливая женщина фригидна - весь пар уходит в гудок.

Если тебя раздражают недостатки человека, значит, ты его не любишь, по крайней мере, в этот момент.

Не жаждай вечной любви, желай, чтоб любили тебя сегодня.опубликовано econet