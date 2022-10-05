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5 мужчин, через которых ты пройдешь, прежде чем встретишь его

Источник: soulpost.ru 05 октября 2022 6244
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Это как в компьютерной игре: сначала нужно пройти несколько уровней и набрать очки, чтобы получить главный приз. На пути к Нему обычно стоят 5 типов мужчин:

5 мужчин, через которых ты пройдешь, прежде чем встретишь его

Это как в компьютерной игре: сначала нужно пройти несколько уровней и набрать очки, чтобы получить главный приз.

На пути к Нему обычно стоят 5 типов мужчин:

Эмоциональный.

Самое интересное в этом типе то, что во время отношения такие парни кажутся совершенно неэмоциональными. И именно это может быть причиной вашего расставания. Но после разрыва его словно прорывает. Слезы, признания, все накопившиеся эмоции, которые стоило высказать раньше. Это может быть приступ паники, а может и взаправду.

Мудак

Такие попадаются даже самым осторожным девушкам. Изменщики, лжецы, бабники. Не вините себя за то, что влюбились в такого – они умеют мастерски скрывать свое настоящее лицо. Главное в этом то, чтобы вы это закончили. Не позволяйте манипулировать собой, оставаясь с ним или возвращаясь к нему. Если ваш внутренний голос говорит, что он мудак, так и есть. Любите себя больше, чтобы хватило решительности уйти. Он может заставить вас чувствовать себя ужасно, вплоть до того, что вы решите, что сами во всем виноваты. Но вскоре вы увидите, что заслуживаете лучшего.

Псих

Истеричка. Как только вы с ним порвете, он начнет страдать, убиваться, приходить к вам со слезами, кричать под окнами. Он забьет на работу, будет говорить, что ничего не имеет смысла без вас. Он даже может вас шантажировать тем, что покончит с собой, или придумает другой бред. Самое худшее в этом – жалость. Не стоит.

5 мужчин, через которых ты пройдешь, прежде чем встретишь его

Призрак

Он просто исчезнет. Перестанет отвечать на звонки и смс. Пропадет, без слов. Он просто трус.

Тот, с которым вас развела судьба

Такое бывает – вроде бы у вас все складывается, но жизненные обстоятельства вынуждают вас разойтись, вы идете в разных направлениях. Это может быть учеба, работа, могут быть родители. Когда каждый из вас понимает, что просто не суждено, не сейчас.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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