Лиз Бурбо: Не перекладывайте ответственность за свое счастье и несчастье

Драматизируя ситуацию, человек перекладывает ответственность за свое счастье и несчастье на другого человека
Возможно, вы думаете, что эти ситуации не так уж и драматичны, по сравнению с потерей работы, банкротством, наркоманией собственного ребенка, опасным заболеванием, изменами мужа с молодой любовницей, смертью близкого человека и т.д.
Как можно утверждать, что эти ситуации драматичны? Почему в одинаковых обстоятельствах некоторые люди сохраняют спокойствие, а другие видят в них драму?
Эти реакции зависят от физических, эмоциональных и ментальных пределов каждого человека.
Вот портрет типичного человека, который легко драматизирует события:
Есть различие между «драматизировать» и «преувеличивать». Возьмем, к примеру, семейную пару, отдыхающую на берегу моря. Мужчина решает заплыть далеко, а женщина, потеряв его из виду, начинает представлять себе ужасные пугающие картины. Даже если она уверена, что ее муж отлично плавает, ее воображение сильнее разума. И если, по возвращении мужа, она продолжает переживать сильные эмоции, она драматизирует.
Если она всего лишь говорит: «Ты думал об акулах, заплывая так далеко?» и не испытывает эмоций, она просто преувеличивает.
Когда мы драматизируем, мы боимся последствий конкретной ситуации или то, что мы окажемся виноватыми в ней.
Чтобы проиллюстрировать это, давайте возьмем те же примеры.
Драматизируя ситуацию, человек перекладывает ответственность за свое счастье и несчастье на другого человека. Также, он считает себя ответственным за других людей. Не отдавая себе в этом отчета, он думает только о себе. Ответственный человек несет ответственность за последствия своего выбора, свои действия, а не действия других людей.
Если вернуться к более трагическим примерам, которые я привела в начале, давайте проследим вместе, как бы действовал ответственный человек:
Понятие ответственности помогает сохранять равновесие. Любой уравновешенный человек знает, что всегда найдется решение и, оставаясь спокойным и наблюдая за происходящим, всегда найдутся самые лучшие и взвешенные решения.
Человек, стремящийся удержать контроль и драматизирующий события, не уравновешен и обязательно создает для себя еще большие неприятности. У него попутно возникают болезни и недомогания, такие как проблемы нервной системы, головные боли, несварение, проблемы с желудком, печенью и поджелудочной железой. Больше всего страдает пищеварительная система. Чем больше человек драматизирует, тем в большие неприятности он, как жертва, попадает. Чем больше он страдает, будучи жертвой, тем больше неприятностей и опасных редких заболеваний он к себе привлекает.
Почему?
Потому что жертва всегда получает много внимания, говоря о своих неприятностях или трагических событиях. В конце концов, такой человек убежден, что без драм внимания ему не получить. К счастью, ничего нет постоянного в нашем материальном мире. Все временно. И только те, кто верит, что неприятности длятся вечно, повторно привлекают их к себе своей способностью творить и, таким образом, оправдывая себя.
В жизни мы все можем выбирать между:
Этот выбор открывает нам доступ к счастью или неприятностям, к гармонии или жалкому существованию.
В завершение кратко скажу, что лично я советую людям, которые легко драматизируют и хотели бы изменить эту привычку.
Очень скоро вы осознаете, что становитесь хозяином своей жизни и это позволит вам иметь такую жизнь, к которой вы стремитесь.опубликовано econet
©Лиз Бурбо, перевод Ия Зайцева
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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