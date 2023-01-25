10 заповедей ЭМОЦИОНАЛЬНОГО интеллекта

Если вы хотите заставить эмоции работать на вас, а не против вас, прислушивайтесь к следующим 10 заповедям.

Эмоциональный интеллект – это способность определять эмоции (как свои собственные, так и других людей), осознавать влияние, которое эти эмоции оказывают на нас, и использовать эту информацию для понимания и управления поведением. Сам по себе эмоциональный интеллект способен держать человека на плаву, но лучшие результаты в карьере приносит в сочетании с глубокими знаниями и сильной мотивацией. Действительно, высокий коэффициент интеллекта помогает поступить в университет или попасть на долгожданную работу, но именно развитый эмоциональный интеллект влияет на подверженность стрессу, помогает завести отношения на новом месте или приспособиться к турбулентной рабочей ситуации.

10 правил, которые заставят ваши эмоции работать на вас, а не против вас

1. Анализируйте чувства

Эмоциональный интеллект начинается с умения задавать правильные вопросы, например: «Какое у меня сейчас настроение, и какое влияние оно может оказывать на мои решения, принятые сегодня?» или «В чем мои сильные стороны и слабости?». Это прекрасный способ развития самоосознания, который позволит получить ценную информацию и использовать ее в своих интересах.

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2. Смотрите на вещи с разных точек зрения

Когда вы слушаете других, не сосредотачивайтесь на том, правы они или нет, а вместо этого старайтесь понять, чем отличается их восприятие от вашего, и какие причины стоят за этим. Эта способность подразумевает умение принимать негативную обратную связь, которая помогает обнаружить ваши «слепые зоны» и ведет к самосовершенствованию.

3. Делайте паузы

Сделать паузу - это означает взять время, чтобы остановиться и подумать перед тем, как действовать или говорить (Это легко в теории, но трудно на практике). Не ожидайте от себя совершенства. Но практикуйтесь постоянно, и со временем этот простой навык позволит вам избежать смущения и поможет спасти бесчисленное множество отношений.

4. Сочувствуйте

Вместо того, чтобы осуждать других или навешивать на них ярлыки, прилагайте все усилия, чтобы посмотреть на мир чужими глазами. Задавайте вопросы типа: «Почему этот человек чувствует себя подобным образом?» или «Что происходит за кадром?». Делая так, вы получите удовольствие от более ясного понимания скрытого смысла слов, которые произносятся вокруг вас, и сможете построить более глубокие, близкие взаимоотношения.

5. Хвалите других

Сосредоточьтесь на том хорошем, что есть в окружающих, а затем расскажите им , за что конкретно вы их цените, тем самым вы вдохновите других стать лучшей версией себя.

6. Извиняйтесь

«Прости меня» - может быть, два слова, которые труднее всего произнести. Но они могут оказаться самыми сильными. Осознание своих ошибок и принесение извинений, когда это уместно, развивает в нас такие качества как скромность, смирение и искренность, что естественным образом притягивает к нам окружающих.

7. Прощайте

Отказаться простить – все равно, что продолжить жить с ножом, воткнутым в открытую рану – вы лишаете себя шанса выздороветь. Вместо того, чтобы пережевывать старые оскорбления, пока ваш обидчик живет своей жизнью, простите его и дайте себе возможность двигаться дальше.

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8. Не «замораживайте» других во времени

Откажите себе в искушении осуждать других слишком быстро, не принимая во внимание контекст ситуации и не учитывая смягчающие обстоятельства. Помните, что у каждого бывают плохие дни (или даже неудачные годы!). Вместо этого, последовательно и честно переоцените ваши отношения, чтобы убедиться, что вы получили от них максимальную отдачу.

9. Контролируйте свои мысли

Когда вы переживаете негативную ситуацию, вы часто не в состоянии контролировать свои чувства. Но сосредоточившись на ваших мыслях, вы можете контролировать свою РЕАКЦИЮ на эти чувства. Как говорится в пословице: «Ты не можешь запретить птице сесть тебе на голову. Но не позволяй ей свить там гнездо». Когда вы фокусируетесь на связанных с чувствами мыслях, вы сопротивляетесь тому, чтобы стать рабом эмоций. Вместо этого, вы осознаете эти чувства и можете двигаться вперед, в гармонии со своими мыслями и ценностями.

10. Никогда не переставайте учиться

Эмоциональный интеллект – это не достижение рубежа совершенства или обретение какого-то конкретного уровня развития EQ. Это постоянно продолжающееся обучение и рост. опубликовано econet

©Justin Bariso

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