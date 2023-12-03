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10 вопросов к себе прежде, чем начать ругать ребенка

Источник: b17.ru 03 декабря 2023 5288
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У вас непослушный ребёнок? В статье - своеобразный чек-лист, который поможет разобраться в том, действительно ли ваш ребёнок заслуживает вашего наказания.

10 вопросов к себе прежде, чем начать ругать ребенка

Вопрос о  наказаниях часто задают родители и на консультациях, и на психологических форумах. Чаще всего, это касается физических наказаний, что, конечно, неприемлемо. Но ведь агрессия бывает не только физической, но и вербальной, поэтому  и моральное наказание может быть очень болезненным для ребёнка, и иметь далеко идущие последствия в виде сниженной самооценки, неуверенности в себе и других личностных проблем... Замкнутый круг проблемы наказаний состоит в том, что детское непослушание начинает досаждать, когда родитель сам уже разозлен и раздосадован. А в таком состоянии редко, кто  способен на адекватную оценку ситуации. Поэтому мы представляем  своеобразный чек-лист, который поможет вам разобраться в том, действительно ли ваш ребёнок заслуживает вашего порицания. Итак, прежде, чем ругать непослушного ребёнка, — посмотрите в этот список:

Задайте себе эти 10 вопросов прежде, чем ругать ребенка

1. Не противоречат ли ваши требования возрастным особенностям? Маленькие дети не способны терпеть и ждать, сильные сиюминутные желания в дошкольном возрасте успешно вытесняют, казалось бы, усвоенные правила и нормы.  И лет до 11-13, пока не сформируется волевая сфера, ребёнок чаще следует своим "хочу", а не вашим "должен".

2. Понимаете ли вы причины поведения ребёнка, его потребности, желания? Взгляд на ситуацию со стороны ребёнка не обязательно разрешит проблему. Но это первый шаг к тому, чтобы договориться, найти компромисс.

3. Учитываете ли вы состояние ребёнка? Может быть, он устал или голоден? Может быть, он напуган (и к этому нужно отнестись серьёзно, какими бы пустяковыми не казались детские страхи). Может быть, расторможен так, что не контролирует себя и не слышит вас? Тут хочется напомнить слова Росса Грина из книги "Взрывной ребёнок":  "Дети ведут себя хорошо, если могут".

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10 вопросов к себе прежде, чем начать ругать ребенка

4. Не подавляют ли ваши требования естественных механизмов развития? Рассматривайте привычку ребёнка всюду лезть, всё трогать, пробовать на вкус, заглядывать внутрь разных предметов не как ваше наказание, а как счастливый дар, который позволит за несколько лет научиться миллиону важных вещей.

5. Вас обижает поведение ребёнка или есть подозрение, что он всё делает "назло"? У большинства из нас хранится груз старых обид. Но иногда стоит вспоминать, что песочница осталась позади, и нам не обязательно теперь обзываться в ответ и давать "сдачу", особенно если "обидчик" – наш собственный ребёнок.

6. Не сражаетесь ли вы с физиологическими особенностями ребёнка, разумны ли ваши требования? Ведь часто ребёнок просто не может выполнить ваше требование, а не «не хочет» или «ему просто лень».

7. Не перекладываете ли вы ответственность на ребёнка за свою невнимательность, безответственность или лень? Ведь, если вы вчера что-то запретили, за что-то наказали, а сегодня забыли проконтролировать, то разве виноват ребёнок в том, что забыл про наказание?

8. Делаете ли вы что-то, чтобы ребёнок вас услышал? Умеете ли вы сами сотрудничать и договариваться, можете ли научить этому ребенка? 

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10 вопросов к себе прежде, чем начать ругать ребенка

9. Не переоцениваете ли вы представление ребёнка об опасностях, его возможности предвидеть последствия своих действий? Ведь мозг ребёнка – это не уменьшенная копия мозга взрослого человека. Он ещё не совсем развит и вызревает постепенно. Только к 16-18 годам он приобретёт черты мозга взрослого человека. И последними созревают лобные доли мозга, те, в которых находятся зоны, отвечающие за контроль над поведением, за возможность предвидеть последствия своих действий. А пока ребёнок действует импульсивно: захотел – сделал.

10. Не отрицаете ли вы право ребёнка на собственные желания, интересы, побуждения? Ведь вы хотите, чтобы ваш ребёнок смог быть успешным, когда вырастет, смог ставить перед собой цели и добиваться их. Именно сейчас он в этом упражняется.опубликовано econet

Автор Александр Созончук

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Источник: https://econet.kz/

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