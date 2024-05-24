10 суровых истин, осознанных женщинами через страдания

Счастливая любовь встречается в жизни гораздо реже, чем несчастная. Мы проходим через страдания, со временем востанавливаемся и вот уже готовы к новым отношениям. Какие суровые истины мы постигаем благодаря собственному печальному опыту?

Любовные страдания воспеты в литературных произведениях, живописи и песнях. Но мечта о счастье с любимым разбивается вдребезги по вине обстоятельств или самих влюбленных, или мы испытываем безответные чувства. Боль и разочарование охватывает нас. Но пережив кризисный период, мы снова двигаемся дальше, ведь жить надо…

Истины, которые приходят через страдания

Какие истины женщины выносят из своего грустного опыта, пройдя через сердечные страдания?

Нет смысла постоянно терпеть

Если молча выносить любые страдания, причиненные людьми, те не станут из-за этого любить вас больше. Покорность и стремление заслужить любовь загоняют в зависимые отношения, из которых бывает сложно выбраться. А когда наступит просветление, вы испытаете лишь злость, стыд и разочарование.

Чересчур скорая близость снижает шансы на серьёзный роман

Как бы там ни было, не стоит торопиться отправиться вдвоем в постель. Стремление молодого человека к близости вполне понятно и объяснимо. Девушке же это вряд ли добавит «бонусов» в отношениях. Неизвестно, как поведет себя новый партнер наутро после интима. Можно быть готовой к его неожиданной холодности.

Нельзя заставить человека испытывать те же чувства, что и вы

Мы можем заблуждаться, думая, что партнер испытывает к нам такую же страсть. Считается, что в отношениях один любит, а другой лишь позволяет любить. К сожалению, часто так и случается.

Для благополучных отношений одной любви мало

Любовь сама по себе прекрасна. Но важно еще и умение слушать, идти на компромисс, взаимная способность к сопереживанию.

Важность доверия

Без абсолютного доверия полноценные отношения невозможны. В противном случае мы отравим и себе, и партнеру существование подозрениями, ложью, недомолвками и ссорами.

Нельзя купить его любовь

Если мужчина не испытывает любви к своей партнерше, ее невозможно обрести благодаря покорности и стремлению угодить. Нами станут с удовольствием пользоваться, но не более того.

Если он изменил партнерше со мной, он изменит и мне

Многие женщины пребывают в заблуждении, что «со мной будет не так», «мне он никогда не изменит». Но суровая правда показывает, что мужчину переделать невозможно. И если он склонен к походам налево, то будет изменять снова и снова несмотря даже на то, что вы первая красавица и умница.

Любовь - это выбор

Мы забываем, что любовь не вспыхивает на пустом мете, мы должны позволить ей случиться в нашей жизни. И, к сожалению, она может сгореть довольно быстро. Партнер утрачивает к нам интерес и выбирает новый объект для своих чувств. Кто знает, надолго ли?

В отношения надо вкладываться

Личные отношения – это своего рода труд, когда мы ежедневно прикладываем усилия для благополучия своего союза. Это требует времени и душевных сил.

Первым делом полюбить себя

Любовь к себе должна быть той основой вашей жизни, вокруг которой строятся благополучные отношения. И это не эгоизм, а здоровое понимание своих потребностей, чувств, переживаний. Человек, который любит себя, строит союз на равноправии и взаимном уважении.опубликовано econet

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