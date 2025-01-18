10 признаков односторонних отношений

Если отношения держатся усилиями исключительно одного из партнеров, их можно назвать односторонними. Вы на своих плечах несете груз всех проблем, терпите пренебрежение и игнорирование. А ваш партнер считает, что он - центр Вселенной.

Односторонние отношения способствуют развитию нездоровой динамики власти, которая может быть довольно болезненной и токсичной. Помните, что здоровые отношения являются двусторонними.

Признаки односторонних отношений

1. Общение инициируете вы.

2. Близость инициируете вы.

3. Вы часто извиняетесь.

4. Меняете свои планы ради планов партнера.

5. На ваши усилия не отвечают взаимностью.

6. Вы постоянно волнуетесь, что партнер уйдет от вас.

7. Цели партнера становятся вашими целями.

8. Потребности партнера - главное в отношениях, ваши потребности - нет.

9. В списке приоритетов партнера вы после работы, друзей, хобби и прочего.

10. Вы рассматриваете эти отношения в перспективе, партнер - нет.

P.S. Это далеко не полный список, просто некоторые виды поведения, которые часто встречаются в таких отношениях. Кроме того, односторонние отношения могут возникать в любом контексте, а не только в романтическом.

Как исправить односторонние отношения

Люди часто не ценят то, что у них есть, пока это не потеряют. Начните тратить время на себя. Заведите несколько увлечений, которые будут занимать ваше время, и, скорее всего, партнер заметит и "одумается".

Это один из способов попытаться исправить односторонние отношения. Это может заставить вашего партнера обратить на вас внимание и понять, что у него есть что-то действительно хорошее, что он не хочет терять. Если это не так, то вы просто улучшили себя еще больше, что никогда не бывает плохо.

Или ничего не исправляйте. Обсудите ситуацию, и если это ни к чему не приведет, вам придется прекратить отношения. Это саморазрушительно - подвергать себя такому отсутствию внимания и любви.

Это лучший способ попытаться исправить односторонние отношения. Попытайтесь сказать этому человеку, что нуждаетесь в том, чтобы он приложил больше усилий и послушайте, что он скажет.

Он может попытаться исправить отношения, поэтому дайте ему возможность сделать это. Он также может не проявлять к этому вовсе никакого интереса. Если это так, то пришло время встать и уйти.опубликовано econet.

Автор Токарева Юлия

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