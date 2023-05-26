10 признаков НЕ вашего мужчины + ТЕСТ

Признаки, которые указывают на то, что этот точно мужчина вам не подходит. Проверьте себя, пройдите тест на совместимость!
В начале отношений вы настолько ослеплены влюбленностью, что можете не замечать, что на самом деле не подходите друг другу. И речь не о мелочах или каких-то не совместимостях, а о серьезных моментах, которые нельзя игнорировать.
Существует несколько признаков, по которым уже на первом свидании можно понять, что мужчина вам не подходит:
1. Запах, исходящий от него Вам неприятен;
2. Вас передергивает, когда он дотрагивается до вас;
3. Вам не нравится, как он смотрит на Вас;
4. Вам неприятно смотреть на его рот, зубы;
5. То, о чем он говорит, вызывает у Вас насмешку;
6. Вы чувствуете дискомфорт в какой - либо области Вашего тела;
7. Вам хочется отвлечься на телефон, выйти на улицу;
8. Вы невольно отстраняетесь, когда он пытается Вас приобнять;
9. Вам не интересно то, о чем он говорит;
10. Вы избегаете смотреть ему в глаза.
Самые главные из них - телесные ощущения и запах. Если даже Вы разделяете его взгляды, а тело кричит "НЕТ" - это не Ваш мужчина.
Ну, а если у Вас остались сомнения, подходят ли вам отношения, в которых вы находитесь, предлагаю простой и очень показательный тест, которым поделилась со мной в свое время известный психолог, автор книг по созависимости Валентина Дмитриевна Москаленко.
Вот сам тест:
Спросите у своего мужчины, как он представляет свое будущее через год, через пять лет. Внимательно выслушайте ответ.
Если в его планах на будущее Вы не фигурируете, не планируется и совместная активность (построим дом, поедем заграницу, родим детей и т. д. ), то, скорее всего, Ваши отношения недолгосрочны.
Второй вариант этого теста (проверяем своё отношение к мужчине):
1. Представьте свои отношения с нынешним мужчиной через год, два, пять лет.
2. Собирается ли картинка вас как пары? Либо возникает образ, как Вы реализуете свои цели самостоятельно.
3. Бывает и так, что при выполнении теста всплывает образ другого мужчины. О чем это говорит, догадайтесь сами.
Конечно, любые тесты несут в себе погрешность. Нельзя сказать на все сто процентов, что так оно и будет. Для большей достоверности попробуйте повторить его несколько раз спустя некоторое время и смотрите, меняется ли что-то в Вашем отношении.
Советую записывать и зарисовывать результаты, потому что подобный материал быстро забывается и уходит в бессознательное - это механизм психологической защиты от изменений.
P. S. Все написанное также применимо к женщинам.опубликовано econet
Автор Евгения Каблама
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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