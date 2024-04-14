10 признаков, что пора менять свою жизнь

В жизни человека всегда есть один или сразу несколько факторов, указывающих на необходимость перемен в жизни. К сожалению, очень часто эти моменты остаются незамеченными длительное время.

Для того, чтобы увидеть, что на самом деле происходит вокруг нас, мы должны прислушаться к своим ощущениям. Ведь тревогой, беспокойством, недовольством или болью наш организм может говорить о необходимости перемен. Ниже перечислены 10 признаков того, что перемены назрели.

Перемены назрели - 10 признаков

Ты постоянно жалуешься

Ты циклишься на негативе

Ты в курсе всех мировых сплетен

Ты любишь приукрашивать

У тебя очень много свободного времени

У тебя нет жизненных целей

Работа не приносит ни малейшего удовольствия

У тебя нет друзей

У тебя много страхов

В целом жизнь похожа на фильм «День сурка»

1. Ты постоянно жалуешься

На пробки, на экологию, на погоду, на работу, на очереди в кассу. Буквально каждый день находится масса вещей, которые тебе не нравятся.

2. Ты циклишься на негативе

Ежедневно ты подмечаешь, как не справедлив это мир к тебе - тут ногу отдавили, там сдачи неправильно дали, здесь на дороге подрезали. Положительные же события в своей жизни ты не удостаиваешь вниманием.

3. Ты в курсе всех мировых сплетен

Ты знаешь все о звездах шоу-бизнеса и их ближайшем окружении: кто на ком женился, почему развелся, от кого у них дети и в каких шоу они планируют выступить.

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4. Ты любишь приукрашивать

Конечно ты не занимаешься откровенным враньем, но каждый свой рассказ немного приукрашиваешь, ведь так интереснее. И порой сама начинаешь верить, своим словам, ведь хотя бы таким способом в жизни появляется некая яркость и событийность.

5. У тебя очень много свободного времени

Буквально столько, что порой ты не знаешь чем себя занять и не находишь ничего лучше, чем заняться просмотром сериалов и брожение по лабиринтам Интернета и социальных сетей.

6. У тебя нет жизненных целей

Ты плывешь по течению, куда позовут туда, и идешь, не задавая себе вопрос, зачем ты это делаешь и вообще хочешь ли быть в этом месте, и в это время.

7. Работа не приносит ни малейшего удовольствия

Тебе совершенно не нравится то, чем ты занимаешься, коллеги раздражают, с начальником ты стареешься не видится . Но ты уверена, что это норма и в любом другом месте все будет точно так же.

8. У тебя нет друзей

Добрые душевные посиделки ты видела только по телевизору и считаешь, что это миф. А в реальной жизни думаешь, что люди общаются друг с другом только по взаимной выгоде.

9. У тебя много страхов

Ты боишься повышения, потому что будет больше ответственности, опасаешься близких отношений, ведь они могут причинить боль, не летаешь на самолете, вдруг авиакатастрофа, и очень осторожно переходишь дорогу даже на зеленый свет, и сто раз посмотрев во все стороны. Но в душе завидуешь тем, кто умеет рисковать, и есть тяга к новому, но страхи всегда побеждают.

10. В целом жизнь похожа на фильм «День сурка»

Каждый день похож на предыдущий и все они сливаются в серую, безликую массу.опубликовано econet

Автор Мария Зелина

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