10 похитителей жизненной энергии

Все чаще люди чувствуют себя истощенными и уставшими без особых на то объективных причин. Как будто вся энергия покидает их, и ее с каждым днем становится все меньше. В восточной медицине, такое широко распространенное состояние связывают с психологическим состоянием, которое является первопричиной многих серьезных заболеваний.

Что же способно похитить энергию у человека?

1. Любые перегрузки

Случаи, когда люди перегружают себя физической деятельностью, при стрессовых ситуациях или эмоциональных нагрузках, малоподвижном образе жизни и напряженной работе, приводят к потере сил и энергии. При обработке слишком большого количества информации, мозг затрачивает очень много энергии. Также, она расходуется, когда человек испытывает страх, повышенную тревожность, неуверенность в будущем – это бьет по надпочечникам, отчего страдает вся мочеполовая система. А отсутствие двигательной активности и отторжение от природы, приводит к ухудшению ситуации. Надпочечники занимаются выработкой гормонов для борьбы со стрессом, поэтому излишняя нервозность провоцирует проблемы со здоровьем.

2. Недостаток полноценного отдыха

Длительный крепкий сон необходим для восстановления и обновления всего организма. Поэтому недостаток сна или неправильное положение не дают полноценного отдыха и восполнения потраченной за день энергии. Результатом становится накапливание токсических веществ, сбой биологических ритмов, хроническая усталость, снижение когнитивных способностей и раннее старение организма.

3. Вредные привычки

Все слабости называются вредными, потому что наносят фактический ущерб организму. На переедание, последствия курения или употребления спиртных напитков, тратится огромное количество энергии. Это приводит к истощению ее ресурсов и нехватки на нормальную жизнедеятельность. Организм перегружается токсическими веществами и продуктами распада, и страдают все органы и системы.

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4. Сильные эмоции

Любая чрезмерная эмоция приносит разлад в работу организма, особенно разрушительно действуют негативные проявления – страх, ненависть, недоверие. В таком состоянии происходит резкий всплеск кортизола – гормона стресса, и для того, чтобы его «угомонить» организм тратит очень много необходимой ему самому энергии.

5. Виды самоизоляции

Каждый человек представляет собой открытую энергетическую систему. Чтобы эта система нормально функционировала, должен осуществляться энергетический обмен с другими живыми существами. Все, что вызывает изолированность человека от общения – обиды, угнетенное состояние, проявление замкнутости, чувство гордости или недоверие, заставляет прерывать обмен энергиями и провоцирует потери силы. Любые виды изоляции вызывают ослабление организма, понижение сопротивляемости к болезням и возбудителям и развитие заболеваний.

6. Ложная информация

Когда мама или бабушка утверждает, что врать нехорошо – она говорит чистую правду. И особенно это плохо для того человека, который обманывает. Когда человек произносит заведомо ложную информацию, у него нарушаются все процессы в организме, это, кстати, и лежит в основе проверки на детекторе лжи. Вымышленные события и ситуации заставляют его тратить большое количество энергии, на успешное поддержание своей лжи.

Кроме этого, в восточной медицине считается, что когда человек произносит неправду, происходит искривление энергетического потока между горлом и сердцем, что нарушает энергетику сердечной мышцы и провоцирует заболевания. Любая ложь, в том числе и попытки выдать себя за кого-то значительного, приносят только разочарования и разрушения собственного здоровья.

7. Любая незавершенность

Человек так устроен, что только доведение дела до конечного результата, приносит ему чувство полного удовлетворения, и заставляет «переворачивать страницу». Если какой-то процесс остановился незавершенным, то это фиксируется в подсознании и остается с ним навсегда. Незавершенные дела давят своей незаконченностью, тянут энергию и мешают развиваться дальше, даже если сам человек этого не осознает. К этому относятся все невыполненные обязательства, долги – материальные или духовные, неисполненные обещания. Все это остается с человеком и тянет из него силы и удачу.

8. Бессмысленное общение

Постоянные внутренние диалоги, обвинение и оправдание, просто пустая болтовня – очень вредят как душе, так и физическому телу. Это кажется невероятным, но подавляющее количество энергии уходит на поддержание бессмысленной беседы или бесконечных внутренних монологов. Поэтому, во всех духовных практиках, адептам или послушникам предписывается соблюдение молчания, сначала воздержание от разговоров, затем внутреннего безмолвия. Это сберегает огромное количество сил и энергии, которые необходимы для жизнедеятельности и творчества. Недаром молчание считается золотом.

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9. Неразборчивость и излишество

В человеке любой потенциал заложен при рождении, и все излишества приводят только к его недостатку. Это также касается и сексуальной стороны жизни. В молодости кажется, что силы будут вечно. Но каждый новый партнер приносит свою энергию и забирает чужую. А вместе с энергией он обменивается и тем, что в ней заложено – заболеваниями, которые вначале возникают на духовном уровне, а потом переходят на тело человека. В древности, было принято сохранять свою энергию для здоровья потомства, которым она предназначена, поэтому существовали посты, в том числе и телесные, которые восстанавливали и обновляли организм.

10. Энергетические поражения

К ним можно отнести последствия заболеваний, различных травм или ранений, а также встреч с людьми, неприятными в общении, которые забирают энергию. Все это высасывает жизненные силы. Наибольший вред оказывают энергетические вампиры, которые целенаправленно подпитываются чужой энергетикой. Это вредит психологическому равновесию и нарушает спокойствие. опубликовано econet

Иллюстрации ©Igor Morski

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