10 мощных техник материализации желаний

Если пассивно ожидать, что ваши желания сбудутся, можно так и прождать всю жизнь. Как подтолкнуть, стимулировать воплощение своей мечты? Для этого существуют техники материализации желаний. Их эффективность подтверждена на практике. И ничего сверхъестественного здесь нет.

Чтобы что-то исполнилось, нужно сначала в это поверить. В основе воплощения желаний лежит закон притяжения. Он гласит, что мы притягиваем в свою жизнь то, на чем сосредоточены. Поэтому, если мы сосредоточены на негативе, ситуация только усугубляется. Если же мы фокусируемся на положительных аспектах жизни и ставим цели на будущее, мы находим способы для их реализации.

Вы готовы изменить свое сознание и жизнь?

Вот 10 техник материализации желаний, которые помогут вам прийти к своим целям и реализовать мечты.

1. Петля благодарности

Благодарность - самая здоровая из всех эмоций. Чем больше вы выражаете благодарность за то, что имеете, тем вероятнее у вас будет больше того, за что вы будете благодарны.

Благодарность - это умение быть признательным за настоящий момент. Это касается не только наших мыслей, но и эмоций, которые мы излучаем.

При правильном подходе чувство признательности способно радикально изменить вашу жизнь.

Петля благодарности - это то, что происходит, когда вы погружаетесь в бесконечный цикл энергии изобилия.

Когда вы благодарны, Вселенная отвечает вам, давая вам еще больше того, что можно ценить. Как это работает?

Чувство благодарности привлекает еще больше поводов для благодарности, и вы обнаружите, что ваши желания исполняются быстрее, чем раньше.

Как создать петлю благодарности

Первое, что нужно сделать, это выделить себе 5-10 минут, чтобы представить, за что вы благодарны.

Перечислите 5-10 вещей, за которые вы благодарны, и спросите себя что вы чувствуете, имея тех замечательных людей, материальные или нематериальные ценности в своем настоящем.

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Запишите все, за что вы признательны. Например:

Я благодарна, что у меня есть прекрасный питомец.

Я благодарен, что у меня есть крыша над головой, чистая вода и еда.

Я благодарен моему другу (жене, родителям), которые поддерживают меня.

Важно выражать чувство признательности регулярно, чтобы петля работала.

Помните о том, что чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете от Вселенной.

2. Метод подушки

Момент, когда мы засыпаем, и когда просыпаемся - две очень важные части нашего дня. Очень важно заложить нужные намерения, чтобы избежать негативного мышления и нежелательных мыслей.

Метод подушки - это продолжение привычных аффирмаций.

Выберите аффирмации, которые вам необходимы для привлечения денег, любви или здоровья в вашу жизнь.

Запишите эти аффирмации на листе бумаги и положите под подушку перед сном.

Почему этот метод работает?

Он помогает запрограммировать наше подсознание во сне.

Позволяет последним мыслям уходящего дня быть позитивными. Это оказывает положительное влияние на состояние сна, которое сохраняется до следующего утра.

Когда вы засыпаете, вы сохраняете намерение, отпуская сопротивление, которое может мешать исполнению ваших желаний.

3. Метод 55х5

Этот метод приобрел большую популярность в Интернете.

Все, что вам нужно сделать - это выбрать желание, которое вы хотите реализовать и записывать его 55 раз в течение 5 дней подряд.

Это настроаивает ваше подсознание на ваши цели и желания.

Идея состоит в том, чтобы использовать энергию числа 5, которая в нумерологии символизирует большие перемены и трансформацию.

При этом важно сосредоточить свои намерения на одной цели в течение 5-ти дней и не менять их, чтобы не посылать противоречивые сигналы.

4. Метод 2 стаканов

Это необычный, но очень эффективный метод реализации желаний, для которого нужны 2 стакана (или чашки) и вода.

Заполните один стакан водой и запишите на стикере вашу нынешнюю ситуацию (например, одинокий, безработный).

Второй пустой стакан также обозначьте, написав желание, цель или мечту, которую вы хотите реализовать (например, любящие отношения, успешная карьера).

Подумайте над вашим сегодняшним состоянием и тем, как вы будете чувствовать себя, как только достигнете желаемого результата.

Наполните стакан с вашим желанием водой из стакана с нынешней ситуацией, удерживая положительные эмоции.

Выпейте воду из стакана с желанием и снимите наклейку со стакана с нынешней ситуацией.

В середине 90-х годов д-р Масару Эмото изучал молекулярную структуру воды и обнаружил, что вода может удерживать разные типы энергии. Когда мы выпиваем воду, мы впитываем энергию, которую заложили в стакан.

Этот метод помогает притянуть ситуации, которые приведут вас к реализации желаемой ситуации.

5. Метод фильма

Метод фильма - простой способ визуализировать свое желание перед его реализацией.

Для этого метода вам нужно смотреть фильм, отражающий желание, которое вы хотите реализовать.

Затем выберите героя фильма и представьте себя на его месте.

Например, вы богатый парень, который идет по улице в дорогом костюме. Или вы невеста, которая нашла свою любовь после нескольких неудавшихся романов.

Вы можете проделывать это много раз с разными фильмами, которые связаны с тем, что вы хотите воплотить в реальность.

6. Метод сценария

Если вы любите писать, написание сценария может быстро стать вашим любимым методом воплощения желаний.

Метод состоит в том, что вы пишите историю, в котором описываете свое желание.

Писать нужно от первого лица так, как будто оно уже исполнилось.

История должна вызывать у вас положительные эмоции - когда вы в хорошем настроении, вдохновение придет к вам естественным образом.

Если необходимо послушайте бодрящую музыку, выйдите на пробежку или почитайте мотивирующие цитаты, а после этого начните писать.

Например:

Сегодня я выбрал новую машину *марка машины*. Я проснулся рано, и был в приподнятом настроении, постоянно думая о предстоящем приобретении. Когда я пришел в салон я увидел красивый отполированный черный автомобиль с кожаным салоном. Он выглядел даже лучше в реальной жизни и тд.

Вы сами становитесь автором своего сценария, который хотите воплотить.

7. Аффирмации

Аффирмации открывают двери. Это точка отсчета на пути к изменениям. | Луиза Хей

Позитивные аффирмации - еще одна техника реализации желаний. Они представляют собой положительные утверждения или послания себе, которые вы произносите, чтобы подтвердить свою цель или желание.

Когда вы постоянно утверждаете то, что вы хотите, вы заново программируете свое подсознание.

Их можно произносить вслух или про себя, в настоящем времени, как будто у вас уже все есть.

Например:

Вселенная дает мне все в нужное время.

Я заслуживаю всех положительных вещей, которые приходят ко мне.

Вселенная поддерживает меня.

Аффирмации должны сопровождаться позитивными эмоциями, такими как радость, благодарность и верой в них.

8. Коробка желаний

Коробка желаний - это метод позволяющий вам воплощать желаемое с помощью сообщений, фотографий, предметов и других идей, которые представляют собой ваши желания.

Возьмите любую коробку, например, коробку из-под обуви, контейнер или ящик.

Представьте ее в виде прямого почтового ящика Вселенной.

Вы помещаете внутрь него, что хотите, и Вселенная отправляет вам представленное желание в виде физической реальности.

Вот несколько идей того, что можно поместить в коробку желаний:

фотографии вырезок из журналов, которые напоминают ваши желания,

кристаллы,

цитаты,

написанные аффирмации,

сценарии,

фамильные драгоценности,

предметы.

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9. Метод 17 секунд

По мнению Эстер Хикс - автора книг по "Просите и будет дано вам" нам нужно всего 17 секунд чистого, непрерывного сосредоточения, чтобы активизировать процесс исполнения желаний.

Именно 17-ти секунд достаточно, чтобы привести ваше желание в действие. А как только оно окажется в действии, все, что необходимо, это нужный момент.

Метод достаточно простой.

Когда вы просыпаетесь утром, не тянитесь первым делом за телефоном.

Вместо этого, полежите спокойно в течение 17 секунд и представляйте, как исполняются ваши желания: как вы приобретаете дом мечты или находитесь в счастливых отношениях.

Находитесь с этой мыслью какое-то время, а затем поднимайтесь и занимайтесь повседневными делами.

17 секунд - это все, что нужно, чтобы прийти в соответствие со своими желаниями.

Этот метод быстрый, простой и мощный и чем дольше вы его практикуете, тем больше вы реализуете.

10. Метод 369

Эта редкий метод был заимствован у известного ученого Никола Тесла.

По мнению Тесла числа 3,6 и 9 являются энергетически мощными числами. По его теории, круг имеет 360 градусов (3+6=9) и сколько бы раз вы не делили круг, вы всегда получите число 3, 6 или 9.

Используя эти числа, вы задействуете силу, которая позволяет вам воплотить все, что вы хотите, в реальность.

Вот как работает этот метод.

Выберите аффирмацию, которая связана с вашими желаниями.

Напишите эту аффирмацию 3 раза утром.

Через несколько часов напишите ее еще 6 раз.

Перед сном напишите ее 9 раз.

Совершая такой ритуал, вы завершаете полный цикл 3,6 и 9.

Вы можете повторять этот процесс много раз, но желательно в течение 33 дней.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet