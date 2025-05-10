10 фраз, которые могут разрушить ваши отношения и семью

Психолог Лана Йеркандер в статье приводит 10 высказываний, которые могут разрушить ваши отношения.

1. Фразы, нагружающие другого человека «виной»: «Ты опять не вытер ноги в коридоре!», «Ты снова опоздал на работу!», «Ты, как всегда, не купила продукты (хлеб, рыбу и т.д.)!» Обратите внимание на то, что в отличие от конструктивной критики, направленной на улучшение ситуации и, в конечном счете, улучшение отношений с любимым человеком , эти высказывания носят характер «наказания»: главная их цель «повиноватить». Не случайно в тексте звучат слова-обобщения, которые трудно опровергнуть: «опять», «снова», «как всегда».

Отношения: 10 слов, которые убивают отношения

2. Слова, вызывающие у человека глубокий стыд: «Как ты мог это сделать!», «Только непорядочный человек мог так поступить!».

Провоцируется — ожидается ответ: «И правда, какой же я урод!», «Какой же я подлец!», «Я недостоин общаться (жить) с этим человеком!».

3. Слова, «опускающие» национальность близкого человека: «Ну понятно, у вас у армян так принято!..» ( с презрением), «Тебе бы, как и всем хохлам, только бы сала с горилкой нажраться!».

4. Слова, «опускающие» семью и род другого человека: «А вот в моей семье вообще не принято матюги гонять!», «Ты, как и мать твоя, такая же грязнуля!».

5. Слова, унижающие мужское/женское достоинство: «Ой-ой ой, тоже мне мужик выискался!», «Да кто ж на твою фигуру позарится, на такое сокровище!».

6. Слова, подчеркивающие слабые стороны, бесправие близкого человека: «Да кто ты такой (такая)! Это вообще квартира моих родителей!», «Ты даже рубашки погладить мне не можешь!».

7. Слова, которые интерпретируют, описывают внутреннюю жизнь партнера: «Да ты только и думаешь, что о своей выгоде!», «Ты меня специально обижаешь!» Это так называемые в психологии коммуникаций «Ты-сообщения».

8. Слова, которые подчеркивают нежелание удовлетворять потребности жены/мужа: «И что же ты думаешь, что мне с тобой вдвоём побыть хочется?», «А я не хочу с тобой выяснять отношения!».

9. Фразы, обесценивающие значимость, нужность другого: «Я-то уж точно могу прожить без тебя!», «Я тебя никогда и не любила, так — из жалости жила, да ради детей!».

10. Фразы-действия, обозначающие пренебрежение, отвержение, игнорирование, разрыв отношений с близким человеком: «Я с тобой таким и разговаривать не хочу!», «Не хочу тебя больше видеть!», «Спи теперь в другой комнате!».

Автор Лана Йеркандер

