Почему автомобили китайского производства пользуются устойчиво высоким спросом на российском рынке и чем они привлекают покупателей по сравнению с японскими, корейскими и европейскими марками?

Вопрос задан 08.01.2026
    Ответы на вопрос (2)

    авто сейчас е те

    08.01.2026

      Автомобили китайского производства по своим характеристикам сегодня почти не уступают моделям из Японии, Южной Кореи и Европы. При этом их главное преимущество — более доступная цена, благодаря которой такие машины могут позволить себе покупатели с разным уровнем дохода.

      В российских автосалонах представлен ряд китайских брендов, однако выбор заметно уже, чем на внутреннем рынке Китая. Дополнительно на итоговую стоимость влияет специфика логистики: у официальных дилеров цены нередко оказываются завышенными.

      Компания asiavlcars занимается поставкой автомобилей из Китая под заказ, предлагая альтернативу покупке у дилеров.

      08.01.2026

