Поступак стечаја се спроводи

Сви услови под којима се поступак може спровести без плаћања морају се разјаснити са стручњаком на личним консултацијама. Истовремено, за поступак стечаја, пуномоћје се плаћа код нотара према стопама утврђеним у време подношења захтева.
перевод и ответ --Все условия, при которых возможно проведение процедуры без оплаты, необходимо уточнять у специалиста на личной консультации. При этом для проведения процедуры банкротства оплачивается доверенность у нотариуса по тарифам, установленным на момент обращения. -- Сбор всех
документов
Заключаем с вами договор, вы делаете доверенность для представления ваших интересов. Мы собираем полный пакет документов, подаём заявление в суд и представляем вас в суде.
Признание вас
банкротом
Суд выносит решение
о признании Вас
банкротом-- банкротство физ лиц
