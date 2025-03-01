Регулярность проверки развал схождения

Подскажите в каких случаях требуется проверка развал схождения колёс автомобиля и регулярность таких проверок
Настройка развал схождения чаще всего выполняется после проведения капитального ремонта подвески или после столкновения автомобиля, в результате которого могла произойти деформация конструктивных элементов кузова или шасси. Несмотря на то, специалисты автосервиса Яршина76 рекомендуют проводить профилактическую проверку сход развал в Ярославле и других параметров подвески один раз в год, такая практика по-прежнему встречается редко.
Необходимость проверки возникает также в случаях, когда:
- шины заменены,
- были заменены некоторые компоненты передней или задней подвески,
- автомобиль во что-то врезался, например, в высокий бордюр.
Это значит, что даже одного раза в год недостаточно, поскольку шины меняются два раза в год. Кроме того, увеличение пробега автомобиля и увеличение его снаряженной массы требуют еще более частой проверки геометрии подвески.
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