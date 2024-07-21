Психология

«А стали бы люди обременять себя сексом, если бы вы отняли у них мечты об унижении и мести?» (Д. Стейд).

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ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ЛЮБОВЬЮ ЗНАЧИТ ПОИСТИНЕ ПОНЯТЬ ЕЕ (По материалам книги «Изнанка любви, или Опыт трепанации греха...») Если любовь определить, она исчезнет. М. де Унамуно Но если тайну разгадали – В ней нет предчувствий волшебства. В. Кривич В любви секс - это еще не все, но все - ничто без секса. Возникновению нежности мы обязаны промежности как цивилизация – канализации. Психологи определяют и место в промежности, которым оперирует мужская фантазия, стремясь унизить предмет своей «любви» – преимущественно анальная мужская сексуальность. Пока есть что унижать, любовь жива. Но сексуальность мужчины и женщины, наряду с гомо-... и прочим, по своей скрытой сути не может принципиально отличаться. «Двигать зоной женских гениталий в мужской манере явно выдают активное качество ощущения удовлетворения» (П. Федерн). «Трахнул одну в позе «раком», она заявляет: - «я тебя поимела» (Из вопросника «Что бы это значило?»). Половая любовь это: 1. предвкушение и сговор между Х и П под действием генитального зуда; 2. обмен «любезностями» двух промежностей; 3. апогей экскрементального апофеоза в адрес партнера по совокуплению - оргазм; 4. облегчение и нежность. Существуют различные варианты оказания «любимой(-му)» вышеуказанной «любезности»: «садистко-анальный» (З. Фрейд), «генитально-анальный» (В. Бычков), «анально-садистический, анально-вагинальный» (В. Руднев) и анально-клиториальный как женские разновидности экскрементального. Как видим, без осквернения любви не бывает; есть только «безлюбая любовь ниже пояса» (М. Мурзина), выдающая «любящих» как мерзавцев. Лакомое «блюдо» похоти – «секс с человеческим лицом» (В. Гитин), когда диссонанс между грязью промежности и воплощением личности наиболее унизителен для жертвы. Любимая(-ый) – это не просто унитаз; она (он) – и в этом суть половой любви – объект надругательства анальным «добром», «взаимное святотатство» (К. Ижиковский) мужского садизма и женского мазохизма. Создатель, cовместив органы размножения с органами испражнения и предоставив человеку возможность испытывать «злую радость» от осквернения другой личности, полагал, видимо, что лучшей гарантии сохранения вида он не найдет. Таким образом, темное в половой любви – это осквернение, а светлое – благодарность за него. Эту гнусность и назвали любовью. Куда отнести предвкушение – к светлому эросу или темной похоти – вопрос к терминизму. Мужчина – психолог: «любовь является прикрытием для насилия» (Р. Лейнг). Женщина – психолог: «секс – дело грязное, приберегите его для того, кого полюбите» (Э. Перель). В свете изложенного слова «ты любима, ты желанна» следует рассматривать как оскорбление, поскольку под ними подразумевается направленный на вас аппетит к унижению промежностью. «А стали бы люди обременять себя сексом, если бы вы отняли у них мечты об унижении и мести?» (Д. Стейд). _________________ Заголовок - парафраз афоризма Паскаля в отношении философии. https://proza.ru/avtor/georgiyse5