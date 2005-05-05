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Авторские колонки
Авторские колонки
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Как позаботиться о своем долголетии
Съедая сочную морковку или виноград, мы снабжаем организм антиоксидантами, которые стоят на страже нашего здоровья и даже могут остановить врем...
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Бесчеловечность
Растираю глаза все интенсивнее, этот черный свет, он впивается в меня, проникает, ранит, отягощает меня своим беспрерывным звоном невидимого золота встречных фар, промчались мимо, а встречный в...
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Пылинка на ветру
Наступает миг, и ты осознаешь насколько же ты мелок, ты просто песчинка пыли, которую несет на себе ветер, куда только ему вздумается, и ты про...
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Импульсивность в тревоге
Быстро идти вперед не останавливаясь, перебирая в уме варианты действий на потом, контролируя погоду и курс валют, пульс, номера машин, наращив...
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Голландские традиции, мужские забавы
Жизнь в стране глазами иностранца. Можно бесконечно долго спорить о том насколько легко происходит адаптация к местным условиям, но человек, рожденный в другой стране, воспитанный в другой культуре...
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Боль каждого - самая больная...
Напишу на эту тему, может быть, кому-то вдруг станет очевидно то, что не попадало в поле его зрения. Для каждого человека его боль по сравнению с болью других самая больная. Да, если сравнит...
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Деревья, которые хотели ходить
ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ ХОТЕЛИ ХОДИТЬ О том, кто есть кто Природа человека, как и у дерева. Изменяются условия, в которых мы оказываемся, меняет...
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Оптическая иллюзия подводного водопада, Маврикий
Маврикий – островное государство в Индийском океане, лежащее в 2000 км от юго-восточного побережья африканского континента. Один из самих красивых островов нашей планеты хранит на своих пр...
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НЕМНОГО О МОТИВАЦИИ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧ
Мотива́ция (от лат. movere) — побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, о...
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Таруса — удивительный уголок России золотой осенью
Таруса – удивительный уголок России, расположенный в 130 км к югу от Москвы, на высоком берегу Оки в месте впадения реки Таруска. ...
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Ответ на задачу Эйнштейна
Для тех, кто не поленился и потрудился посчитать в уме публикуем ответ, который получился у нас ... Задачка была непростой и очень занимател...
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Пепел и снег — фантастически красивый фильм от Gregory Colbert
Пепел и Снег — фильм Грегори Кольбера захватывает нас сценами взаимодействия человека и животных, которые мы видим через камеру художника. Более тридцати экспедиций подадобилось для созда...
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Ответный удар бурундука агрессору
Храбрость и отвага от размеров не зависят...
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Как понять тонкости вкусовых предпочтений животных
Иногда единственный способ понять тонкости вкусовых предпочтений животных, это понаблюдать за взрослым человеком, который в смешной форме показ...
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Как не легко быть Купидоном
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Весело о неизбежности кармы...(видео)
"На парковке", студия "Birdbox"— очень лаконичный мультфильм с тонким чувством юмора и лихо закрученным сюжетом. Как аукнется - так и откликнется..
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Белые ночи в Питере
Однажды ведя разговор с менеджером туристического бизнеса, я услышала фразу которая задела меня своей непонятностью. Девушка с энтузиазмом рассказывала, что она менеджер по ближнему зарубежью...
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Голая йога или искусство владения своим телом
Совместный фотопроект модели Любови Хегре (Шумейко) иеемужа Питера Хегре (Petter Hegre), вкотором они демонстрируют необычный иоткровенный способ з...
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Каменные рисунки на мысе Херсонес
Раньше моя семья любила отдыхать в Крыму. Помню как мы снимали не большой дом, покупали свежую рыбу на ужин, и отдыхали на чистых безлюдных пляжах. Прекрасные воспоминания детства. Если же Ва...
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Парадокс любви
Основная проблема любви в том, что кто-то из партнеров часто недостаточно зрелый. Если Вы зрелый человек психологически, духовно, вы не влюбитесь в ребенка. У зрелого человека достаточно цельнос...
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Как научить ребенка слышать с первого раза
Вопрос непростой. Даже взрослые люди, бывает, не слышат с первого раза.Но, может быть, эти взрослые выросли из детей, которых не научили слышать с первого раза? Попытаться научить этому ребенка в...
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Самый симпатичный ежик в мире!
Японский фотограф Шота Цукамото выбрала довольно необычный и забавный способ представить интернет-публике Дарси, которую она так любит и обожает.
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