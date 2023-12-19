Полностью электрический Range Rover с напряжением 800 В обещает производительность уровня V8

Сегодня компания Land Rover официально открыла список ожидания предварительных заказов, подтвердив, что новая полностью электрическая модель будет предлагать производительность, сравнимую с флагманским вариантом V8, наряду с полной версией Rover. пакет внедорожных возможностей, включая возможность преодолевать воду глубиной почти 3 фута (914 см).
Land Rover показывает первые изображения будущего Range Rover Electric
Первый полностью электрический внедорожник Range Rover в настоящее время проходит испытания, подвергаясь автомобильным испытаниям, которые должен пережить любой хороший Лэнди, прежде чем он сможет покрыться слоем глянцевой краски и красиво выглядеть в автосалоне. Сегодня компания Land Rover официально открыла список ожидания предварительных заказов, подтвердив, что новая полностью электрическая модель будет предлагать производительность, сравнимую с флагманским вариантом V8, наряду с полной версией Rover. пакет внедорожных возможностей, включая возможность преодолевать воду глубиной почти 3 фута (914 см).
Land Rover ожидает, что Range Rover Electric получит больше патентов, чем любой другой Range Rover в истории, и все эти инновации будут направлены на то, чтобы новая модель предлагала безупречный опыт роскошного внедорожника, который стали требовать его клиенты. Электрическая архитектура на 800 В обеспечит максимально быструю зарядку, и Land Rover обещает энергетическое партнерство, которое, предположительно, облегчит поиск зарядной станции. Это важный фактор для бренда, который почти синоним слова «автотуризм».
Range Rover Electric будет оснащен электрической архитектурой на 800 В для быстрой и удобной зарядки.
Land Rover также заявляет, что его команда инженеров находится на пути к тому, чтобы сделать Range Rover Electric самым тихим автомобилем за всю историю, опираясь на почти бесшумную работу электрической трансмиссии с активным шумоподавлением и тщательным вниманием к акустике.
Тем не менее, Range Rover Electric обещает быть чем-то большим, чем просто роскошью, сочетая в себе утонченность на дороге с полными внедорожными возможностями. Он будет готов в любой момент резко съехать с тротуара и справиться со всем, на что способен настоящий Range Rover, включая комфортное преодоление вод глубиной до 33,4 дюйма (848 см). Land Rover также обещает «знаковую буксировку» автомобиля. возможности ... хотя последствия буксировки, связанные с запасом хода аккумулятора, делают эту тему непростой для полностью электрических транспортных средств.
«Волшебные ингредиенты, лежащие в основе успеха Range Rover, остаются неизменными: вневременной, лаконичный дизайн, спокойная кабина и возможности – но теперь они предлагаются с нулевым уровнем выбросов из выхлопных труб», – сказал он. – подводит итог Томас Мюллер, исполнительный директор по разработке продукции Jaguar Land Rover.
Эта задняя часть очень похожа на другие модели Range Rover.
Сегодня компания Land Rover опубликовала первые фотографии-тизеры своего полностью электрического дизайна, и, хотя на них мало что видно, они все же показывают внедорожник, у которого такие же тонкие вертикальные задние фонари, плоская нижняя задняя дверь и центральный значок, что и у остальной части Range. Модельный ряд Ровера. Внешние изменения, которые мы пока можем идентифицировать, выглядят довольно скромными и ограничиваются уникальной отделкой и значками, такими как «EV». колпаки колес.
Range Rover сообщает, что первые прототипы Range Rover EV начали испытания в экстремальных погодных условиях от Швеции до Дубая при температуре от -40 до 122 °F (от -40 до +50 °C). Режим испытаний был специально адаптирован для первого полностью электрического автомобиля Range Rover с учетом надежности электропривода, аккумулятора и интеграции шасси под полом/
Значок на колесе электромобиля
Те, кто хочет оформить предварительный заказ, могут зарегистрироваться в списке ожидания Range Rover Electric на сайте бренда.опубликовано econet
по материалам https://newatlas.com
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий