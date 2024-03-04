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Обзор: Mazda CX-90 2024 года

Источник: Econet 04 марта 2024 5970
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Великолепный новый CX-90 от Mazda заменяет устаревший CX-9. Последний представлял собой отличный трехрядный кроссовер, но он устарел по сравнению с остальным рынком. Напротив, CX-90 определенно выглядит более современно.

Обзор: Mazda CX-90 2024 года

Новая Mazda CX-90 является продолжением пришедшей ей на смену CX-9, но со многими улучшениями.

Великолепный новый CX-90 от Mazda заменяет устаревший CX-9. Последний представлял собой отличный трехрядный кроссовер, но он устарел по сравнению с остальным рынком. Напротив, CX-90 определенно выглядит более современно.

С одного взгляда

  • Совершенно новый дизайн, полностью заменяющий CX-9.

  • Удовольствие от вождения для его размера
  • Отличный салон с оснащением премиум-уровня.
  • Все-таки немного тесновато в третьем ряду.

Мне нравятся автомобили всех размеров и форм. Мне нравятся грузовики, маслкары, спортивные автомобили, фургоны, спортивные внедорожники... что угодно. Но мой образ жизни вращается вокруг семьи из пяти человек. У нас есть минивэн. 2-местные спортивные автомобили и малоэффективные внедорожники на самом деле не являются вариантом повседневного вождения. Но такие автомобили, как трехрядный CX-90, очень нравятся моей семье.

Несколько лет назад мы совершили семейное путешествие на CX-9 2019 года выпуска . Было здорово. Но немного тесновато. Мы не путешествовали на CX-90 2024 года, но проехали на нем немало миль в день и в аналогичных зимних условиях. Это большое улучшение.

Обзор: Mazda CX-90 2024 года

Комфорт сидений и расположение органов управления Mazda CX-90 2024 года — все сделано хорошо.

Для Mazda CX-90 2024 года существует три варианта силовой установки. У каждого есть разные преимущества. Стандартные модели 3.3 Turbo оснащены 3,3-литровым шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 280 лошадиных сил (206 кВт) и большим крутящим моментом. Это очень хорошо, особенно с установленной восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Далее модели 3.3 Turbo S (на которых я ездил) добавляют еще около 60 л.с. (44 кВт) для более агрессивной езды. На мой взгляд, любой из этих вариантов является хорошим выбором. При использовании двигателя Turbo S теряется около 1 мили на галлон в экономии топлива в городе, но экономия топлива на шоссе и в смешанном цикле одинакова в обеих моделях. Так что выбор между ними будет сводиться к комплектациям и ценам.

Чтобы добраться до Turbo S, нужно перейти с цены базовой модели в 41 000 долларов США до примерно 53 000 долларов США в комплектациях среднего уровня. Это кажется большим скачком в цене, но средний показатель по сегменту уже приближается к 50 000 долларов, так что цена за хорошо оснащенную модель среднего уровня не является возмутительной.

Обзор: Mazda CX-90 2024 года

Салон Mazda CX-90 прекрасен, особенно в этой самой топовой комплектации.

Третий вариант — подключаемая гибридная модель с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем и электромотором. Аккумуляторная батарея емкостью 17,8 кВтч позволяет этой версии проехать до 26 миль (42 км) на одной зарядке. Общая производительность системы почти эквивалентна моделям Turbo S. Цены примерно такие же, как у Turbo S. Если вы много ездите по городу, это, пожалуй, лучший вариант за свою цену.

Все эти силовые агрегаты в стандартной комплектации имеют восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. И все они обладают быстрой ездой и привлекательной управляемостью, которыми славится Mazda. Даже в чем-то таком большом.

Mazda CX-90 2024 года выпуска выделяется именно в третьем ряду. Как и у предыдущей модели, третий ряд в СХ-90 тесноват. Достаточно хорошо для детей, но взрослые не будут рады вернуться туда. И, как и в большинстве моделей кроссоверов-внедорожников такого размера, если третий ряд поднят, грузового пространства практически не остается. Это компромиссы, на которые нужно пойти, чтобы автомобиль был эффективным по размеру.

Обзор: Mazda CX-90 2024 года

Mazda производит красивые автомобили, а CX-90 по внешнему виду сравним со многими роскошными вариантами.

Среди нынешнего поколения среднеразмерных трехрядных вариантов CX-90 2024 года прекрасен. Я был бы рад сравнить его внешний вид с роскошными моделями Genesis или Mercedes-Benz. Что касается внешнего вида, Mazda всегда является явным победителем в каждом сегменте, в котором она конкурирует.

Внутри CX-90 по-прежнему выглядит очень красиво и комфортно. Возможно, он не такой роскошный, как люксовые бренды, но в своих высших комплектациях он определенно находится на одном уровне с конкурентами премиум-уровня, такими как GMC. Ему могло бы понадобиться немного больше места для хранения, а конструкция задней части автомобиля сильно затрудняет вертикальное и боковое грузовое пространство. Но для семьи из трёх-четырёх человек места здесь предостаточно.

Обзор: Mazda CX-90 2024 года

Багажное отделение в Mazda CX-90 немного меньше, чем у некоторых конкурентов.

Поскольку Mazda отдает предпочтение спортивности, а не дизайну автомобиля и его присутствию на дороге, CX-90 может оказаться немного жестче и неровнее, чем хотелось бы некоторым людям. Это прекрасный компромисс — сделать вовлечение водителя и комфорт на дороге балансом — и Mazda неплохо справляется с этим — но CX-90 2024 года немного менее плавный, чем некоторые из его конкурентов.

В целом Mazda CX-90 2024 года мне очень нравится. Имея трех подростков и около 1000 разных вещей, куда их можно возить каждую неделю, я определенно могу ручаться за репутацию футбольного папы CX-90. Хотя, если подумать, футбол — это единственное, чем не занимаются мои дети. Но «папа-оркестр» или «папа-бегун» звучат по-разному.опубликовано econet

по материалам https://newatlas.com

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Источник: https://econet.kz/

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