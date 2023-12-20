Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Технологии
  4. Новаторская морская ветряная пирамида переходит к испытаниям прототипа в реальных условиях

Новаторская морская ветряная пирамида переходит к испытаниям прототипа в реальных условиях

Источник: Econet 20 декабря 2023 5374
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Плавающие ветряные турбины T-Omega в форме пирамиды разработаны с единственной целью — свести стоимость морской ветровой энергии к абсолютному минимуму. После завершения испытаний волнового резервуара компания выпустила свой первый реальный прототип.

Новаторская морская ветряная пирамида переходит к испытаниям прототипа в реальных условиях

Стройте и обслуживайте на берегу, затем отбуксируйте и подсоедините

Плавающие ветряные турбины T-Omega в форме пирамиды разработаны с единственной целью — свести стоимость морской ветровой энергии к абсолютному минимуму. После завершения испытаний волнового резервуара компания выпустила свой первый реальный прототип.

Идея довольно проста: избавиться от большого центрального полюса, который морские турбины унаследовали от наземных установок. Одна центральная башня останется вертикальной, рассуждает Т-Омега, только если на каждую тонну над водой приходится примерно четыре тонны под водой. А учитывая, что ветроэнергетика должна расширяться, чтобы стать эффективной и конкурентоспособной по стоимости, это означает огромный вес, соответственно высокие затраты на материалы и всевозможные логистические проблемы, связанные с производством, установкой и обслуживанием.

Идея T-Omega заменяет массивные односторонние вращающиеся генераторы традиционной конструкции двусторонней осью, поддерживаемой с обоих концов, и вместо одной башни, доходящей до ватерлинии, вы получаете четыре диагональные опоры, ведущие вниз к что на самом деле представляет собой основание пирамиды, плавающее по четырем углам. Он прикреплен к морскому дну с небольшим провисанием, позволяя всему этому плавать в ответ на изменения направления ветра, постоянно пассивно ориентируясь на ветер.

Новаторская морская ветряная пирамида переходит к испытаниям прототипа в реальных условиях

Подвешивание турбины с обоих концов означает, что ее не нужно так сильно перепроектировать.

Преимущества: значительно сниженные первоначальные затраты благодаря значительному сокращению количества материалов, сверхпростое изготовление и развертывание без необходимости использования специализированного оборудования, а также ветряная турбина, которую настолько легко установить и отсоединить, что ее можно просто отбуксировать обратно в док для обслуживания. Это значительно снижает эксплуатационные расходы, поскольку вам не нужны массивные краны и тому подобное, чтобы выйти и починить что-то.

В сентябре прошлого года компания сообщила нам, что ее цель - нормализованная стоимость энергии (LCoE) около 50 долларов США за мегаватт-час, что будет «на уровне лучших морских ветроэнергетических установок с фиксированным дном, доступных сегодня».

Теперь, после испытаний волнового резервуара модели в масштабе 1/60, которые доказали, что конструкция способна оставаться в вертикальном положении, даже если полноразмерная версия была поражена ужасными 30-метровыми (98-футовыми) волнами, компания перешла к реальному миру. тестирование на прототипе в масштабе 1/16.

Новаторская морская ветряная пирамида переходит к испытаниям прототипа в реальных условиях

Компания T-Omega представила прототип своей революционной конструкции плавающей ветряной турбины в масштабе 1/16.

Прототип был успешно запущен в эксплуатацию в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс, в начале этой недели, где он останется на неопределенный срок для оценки.

Полноразмерная турбина мощностью 10 мегаватт разместит ротор длиной 198 м (650 футов) с лопастями изменяемого шага на пирамиде высотой 119 м (390 футов) со сторонами 70 м (230 футов). По оценкам T-Omega, общий вес системы составит от 1200 до 1800 метрических тонн.

«Наша команда очень рада сделать следующий шаг в запуске нашей революционной технологии», — сказал генеральный директор T-Omega Wind Брита Формато. «Плавающая ветроэнергетика является важнейшим источником энергии для достижения множества государственных и федеральных целей к 2030 году. Морская ветроэнергетика сталкивается с хорошо документированными проблемами. Радикально переработанная плавучая морская ветряная турбина T-Omega Wind решит большинство задач элегантным и экономически эффективным способом. Наша технология обеспечивает значительное снижение затрат как на производство, так и на установку/обслуживание, поскольку она полностью производится внутри страны. Мы рады продемонстрировать эту технологию крупнейшим в мире разработчикам морской ветроэнергетики и стремимся к ее полномасштабному внедрению в ближайшие годы».

Новаторская морская ветряная пирамида переходит к испытаниям прототипа в реальных условиях

Трос морского дна имеет достаточную слабину, чтобы позволить турбине пассивно плавать, навстречу ветру, независимо от направления, откуда он дует.

Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как эта компания расширится и докажет свою технологию в коммерческих условиях; Подавляющее большинство лучших в мире ветровых ресурсов расположены далеко от берега, в глубоких водах, где строительство опор, закрепленных на земле, нецелесообразно. Подобные экономически эффективные плавучие турбины могут внести значительный вклад.опубликовано econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

ветряные турбины энергия технологии

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы выбираем в человеке только то, что необходимо нам самим, чего нам не хватает или, в чём мы слабее. "Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то кто я, когда я с тобой". Габриэль Гарсиа Маркес
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.