Leica печатает воспоминания с помощью гибридной мгновенной камеры Sofort 2

Leica утверждает, что Sofort 2 «легко сочетает в себе мимолетные цифровые моменты с бессмертным аналоговым миром». Камера построена на базе 1/5-дюймовой CMOS-матрицы с цветовым фильтром RGB для фотографий с разрешением 4,9 МП через объектив Leica Summar 1:2/2,4.

Еще в 2016 году гигант обработки изображений Leica анонсировал дорогую, но мощную камеру моментальной печати Sofort перед публичной демонстрацией на выставке Photokina в Германии. Теперь компания устраивает очередную презентацию гибридного мгновенного снайпера второго поколения.

Первый Sofort (что по-немецки означает « мгновенный ») очень сильно потряс Instax Mini , хотя его «безошибочный стиль и внешний вид были разработаны специально для камеры командой дизайнеров Leica» и значительно увеличили цену. Он выпускался в оранжевом, белом или мятном (а позже и в красном) цвете и выпускался с тремя вариантами упаковки пленок под брендом Leica.

Leica утверждает, что Sofort 2 «легко сочетает в себе мимолетные цифровые моменты с бессмертным аналоговым миром». Камера построена на базе 1/5-дюймовой CMOS-матрицы с цветовым фильтром RGB для фотографий с разрешением 4,9 МП через объектив Leica Summar 1:2/2,4.

Он имеет режим селфи с собственной специальной кнопкой спуска затвора, ландшафтный режим «с широкоугольным характером» и режим макросъемки крупным планом. Монтаж кадра осуществляется на 3-дюймовом заднем мониторе с разрешением 460 000 точек, а для придания снимкам красоты было использовано множество эффектов объектива и пленки. Также имеется встроенный модуль вспышки, а ручной рычаг вверху сзади используется для запуска печати.

Камера мгновенной печати теперь имеет возможность сохранять цифровые изображения и выбирать лучшее для печати на фотобумаге формата Instax Mini с белой или золотой рамкой. Внутренняя память должна вмещать около 45 снимков, но есть слот для карт памяти microSD, позволяющий хранить гораздо больше снимков.

Пользователи также смогут выбирать для печати изображения из библиотеки фотографий смартфона, а также изображения, снятые другими камерами Leica и хранящиеся в приложении Leica Fotos. Его структура меню и расположение кнопок разработаны так, чтобы «согласоваться со структурой других цифровых камер Leica». А встроенного литий-ионного аккумулятора хватает примерно на сотню мгновенных фотографий на одном заряде.

Leica Sofort 2 поступит в продажу с 9 ноября в черном, белом или красном цвете по цене 389 долларов США. Аксессуары включают деревянные рамки для фотографий, ремешки на запястья и сумки для переноски.

по материалам https://newatlas.com