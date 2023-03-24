Hyundai представила однорукого робота, который заряжает ваш электромобиль за вас

Компания Hyundai разработала автоматического зарядного робота, который подключает ваш электромобиль за вас.

Автоматический зарядный робот Hyundai подключает зарядное устройство к своему электрическому седану Ioniq 6. Хендай

Компания Hyundai разработала автоматического зарядного робота, который подключает ваш электромобиль за вас. Робот использует камеру и искусственный интеллект, чтобы найти порт для зарядки автомобиля и подключить его.

Несколько лет назад Tesla показала похожий прототип металлической зарядной "змеи". Компания Hyundai разработала автоматического зарядного робота, который подключает ваш электромобиль за вас.

Робот использует камеру и искусственный интеллект, чтобы найти порт для зарядки автомобиля и подключить его.

Зарядка электромобиля может быть хлопотным делом. Но Hyundai представляет себе будущее, в котором водителям не нужно будет выходить из машины, чтобы заправиться.

Чтобы сделать эту мечту реальностью, корейский автопроизводитель разработал "автоматического зарядного робота" (ACR), который позаботится о тонкостях зарядки за вас. На этой неделе компания опубликовала видео, демонстрирующее новую технологию, которая выглядит как менее пугающая версия аналогичного прототипа, показанного Tesla еще в 2015 году.

Вот как это работает: После того, как водитель припарковывается рядом с зарядной станцией, ACR связывается с автомобилем, чтобы открыть заслонку, закрывающую порт зарядки. Затем, используя камеру и искусственный интеллект, ACR направляет зарядный разъем в нужное место, и зарядка начинается. В это время водитель автомобиля может либо вернуться внутрь, либо просто уйти.

по материалам businessinsider.com