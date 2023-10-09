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Honda Motocompacto: мотоцикл в портфеле

Автор: Econet 09 октября 2023 5458
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Motocompacto очень удобен для транспортировки на последней миле, поскольку он быстро складывается в компактный, легкий и штабелируемый чемодан для переноски (29,2 x 21,1 x 3,7 дюйма). Действительно, он может стать идеальным автомобильным аксессуаром, чемоданом, дополняющим общественный транспорт, а его компактность означает, что его можно хранить и заряжать в труднодоступных местах.

Honda Motocompacto: мотоцикл в портфеле

В ноябре Honda выпустит транспортное средство стоимостью 995 долларов с нулевым уровнем выбросов и сверхкомпактной складной конструкцией. Благодаря низкой стартовой цене и надежности Honda Motocompacto может, наконец, дать толчок транспортной революции «последней мили».

Motocompacto очень удобен для транспортировки на последней миле, поскольку он быстро складывается в компактный, легкий и штабелируемый чемодан для переноски (29,2 x 21,1 x 3,7 дюйма). Действительно, он может стать идеальным автомобильным аксессуаром, чемоданом, дополняющим общественный транспорт, а его компактность означает, что его можно хранить и заряжать в труднодоступных местах.

При максимальной скорости 15 миль в час (24 км/ч) и запасе хода с нулевым уровнем выбросов до 12 миль (19 км) Motocompacto можно полностью зарядить всего за 3,5 часа как в сложенной, так и в готовой к поездке конфигурации с помощью обычного аккумулятора 110 л.с. V-выход.

Honda Motocompacto: мотоцикл в портфеле

Хотя Motocompacto был спроектирован и разработан американскими инженерами Honda, эта концепция разрабатывалась на японском рынке уже полвека, и очень похожий (хотя и гораздо больший и тяжелый) складной бензиновый Honda Motocompo был доступен в 1980-е годы как надстройка «магистральный байк» для нескольких городских автомобилей Honda.

Honda Motocompacto: мотоцикл в портфеле

Honda Motocompo теперь имеет культ поклонников и продается на аукционах за весьма значительные суммы, особенно в Америке, где она встречается реже и у людей больше денег. Одним из самых восхитительных аспектов Motocompo была японская телевизионная реклама мотоцикла в чемодане 1980-х годов с участием британской ска-группы Madness.

Honda Motocompacto: мотоцикл в портфеле

Мы писали о появлении легких, удобных и складных транспортных средств на протяжении двух десятилетий, но вполне ожидаем, что Honda Motocompacto теперь будет стимулировать быстрое развитие этого рынка, так же, как Apple iPhone стал катализатором рынка смартфонов.

по материалам https://newatlas.com

Источник: https://econet.kz/

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