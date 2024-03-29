Genesis запускает бренд Magma Performance и первый концепт большого внедорожника

Концепты включали четыре автомобиля в оранжевой тематике, предназначенных для новой линейки высокопроизводительных моделей Genesis Magma. Они начались с концепта GV80 Coupe , GV80 Magma Special и захватывающего дух концепта X Gran Berlinetta. Последним был GV60 Magma Concept, первый электромобиль Magma, запланированный к производству. «Genesis Magma представляет собой прекрасную возможность раздвинуть границы производительности и роскоши для новых интерпретаций высокопроизводительных автомобилей», — сказал главный креативный директор Genesis Люк Донкервольк, представляя концептуальную линейку. Далее он пояснил, что общий план состоит в том, чтобы производить версии Magma для каждой серийной модели Genesis. Genesis GV60 Magma — первый из концептов, запланированных к производству.

Концепт GV60 Magma был представлен без особых подробностей. Внешне он отличается широкой посадкой, широкими крыльями и красивыми 21-дюймовыми колесами титанового цвета со встроенными аэродинамическими дисками. Охлаждению тормозов способствуют прорези в крыльях. Аэродинамические плавники на крыше и заднее аэродинамическое крыло с изогнутыми плавниками завершают аэродинамические изменения.

Genesis не сообщил подробностей об обновлении батареи или двигателя, но сказал, что батареи и управляющая электроника были изменены для повышения производительности.

Представлял и ручался за обновления GV60 Magma легенда гонок Джеки Икс, многократный победитель Ла-Мана и Формулы. Его присутствие и комментарии, казалось, намекали на то, что Genesis, возможно, рассматривает возможность создания гоночной команды – в какой категории мы можем только догадываться.

После концептов Magma был представлен первый полноразмерный концепт внедорожника Genesis, роскошный и футуристический взгляд на то, что будет происходить от бренда. Neolun Concept, трехрядный электрический внедорожник, похожий на лимузин, получил свое название от сочетания слов «нео» и «луна» («новая луна»). По словам Донкервольке, на его дизайн повлияли традиционные корейские фарфоровые лунные кувшины.